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Spor

Youssouf Ndayishimiye bombası: Fransa'ya transfer oluyor

Fransız basında çıkan haberlere göre Nice, Youssouf Ndayishimiye transferini bitirmek üzere. Bu transferin 10 milyon Euro'ya yakın bir bedelle sonuçlanması bekleniyor.

19:46 . 20/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Youssouf Ndayishimiye

Youssouf Ndayishimiye

Fransa Ligue 1 takımlarından Nice, Başakşehir forması giyen Ndayishimiye'yi transfer etmek istiyor. Fransız basına göre bu transfer bitmek üzere. Transferin yakın dönemde resmiyet kazanması bekleniyor.

10 milyon Euro bonservis

Nice'in bu transfer için 10 milyon Euro'ya yakın bir bedel ödeyeceği tahmin ediliyor. Yıldız oyuncuyu bir diğer Fransız ekibi Lens'de transfer etmek için girişimlerde bulunmuştu.

Malatyaspor'dan transfer edilmişti

2020 yılında Yeni Malatyaspor'un 45 bin euroya Türkiye'ye getirdiği Ndayishimiye, 1 sene sonra ise sonraki satıştan %20 pay ve 2.1 milyon euro karşılığında Başakşehir'e transfer olmuştu.

Youssouf Ndayishimiye bu sezon çıktığı 30 maçta 7 kez gol sevinci yaşadı.


#Youssouf Ndayishimiye
#Başakşehir
#transfer
#Nice
1 saat önce
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Youssouf Ndayishimiye bombası: Fransa'ya transfer oluyor
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