Youssouf Ndayishimiye bombası: Fransa'ya transfer oluyor

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Youssouf Ndayishimiye
Fransa Ligue 1 takımlarından Nice, Başakşehir forması giyen Ndayishimiye'yi transfer etmek istiyor. Fransız basına göre bu transfer bitmek üzere. Transferin yakın dönemde resmiyet kazanması bekleniyor.
Nice'in bu transfer için 10 milyon Euro'ya yakın bir bedel ödeyeceği tahmin ediliyor. Yıldız oyuncuyu bir diğer Fransız ekibi Lens'de transfer etmek için girişimlerde bulunmuştu.
2020 yılında Yeni Malatyaspor'un 45 bin euroya Türkiye'ye getirdiği Ndayishimiye, 1 sene sonra ise sonraki satıştan %20 pay ve 2.1 milyon euro karşılığında Başakşehir'e transfer olmuştu.
Youssouf Ndayishimiye bu sezon çıktığı 30 maçta 7 kez gol sevinci yaşadı.