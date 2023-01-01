Youssouf Ndayishimiye bombası: Fransa'ya transfer oluyor

Fransa Ligue 1 takımlarından Nice, Başakşehir forması giyen Ndayishimiye'yi transfer etmek istiyor. Fransız basına göre bu transfer bitmek üzere. Transferin yakın dönemde resmiyet kazanması bekleniyor.

Nice'in bu transfer için 10 milyon Euro'ya yakın bir bedel ödeyeceği tahmin ediliyor. Yıldız oyuncuyu bir diğer Fransız ekibi Lens'de transfer etmek için girişimlerde bulunmuştu.