Spor Yusuf Yazıcının menajeri açıkladı Galatasaraya transfer olacak mı?
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Yusuf Yazıcı'nın menajeri açıkladı: Galatasaray'a transfer olacak mı?

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille forması giyen Yusuf Yazıcı için Galatasaray'ın devreye girdiği iddia edilmişti. Milli oyuncu hakkında çıkan transfer haberleri için konuşan Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci, Lille'in genç yıldızı göndermeye sıcak baktığını söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yusuf Yazıcının menajeri açıkladı: Galatasaraya transfer olacak mı?
Yusuf Yazıcı bu sezon 21 maçta, 1 gol ve 1 asistle oynadı.

2019 yılında 17.5 milyon euro karşılığında Trabzonspor'dan, Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'e transfer olan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, yeniden Süper Lig'de forma giyebilir. Geride bıraktığımız sezonu Fransa'da şampiyon tamamlayan ve UEFA Avrupa Ligi'nde gol krallığı yaşayan Yazıcı, bu sezon istediği süreyi Lille'de bulamadı.

"2021 Yusuf için iyi geçti"

Milli oyuncu hakkında Radyospor'a açıklamalarda bulunan menajeri Adem Cebeci, Lille'deki hoca değişikliğinin ardından Yusuf'un süre bulmakta zorlandığını söyledi. Cebeci, "2021 yılı olarak, Yusuf'un kariyeri adına çok mutlu olduğu, Fransa şampiyonu olduğu, UEFA Avrupa Ligi'nde gol kralı olduğu bir sene oldu. Bir çok rekora imza attı Yusuf. Daha sonrasında hoca değişikliği ile beraber, Lille'deki aldığı süre azaldı. Onun açısından beklenmedik bir durumdu" dedi.

"Sadece kiralamak istiyorlar"

Yusuf Yazıcı'nın çok fazla forma şansı bulamamasının nedeni olarak teknik heyeti işaret eden Adem Cebeci, Lille yönetiminin Yusuf'un daha fazla forma şansı bulabilmesi adına kiralık göndermeye sıcak baktıklarını söyledi. Cebeci, "Yusuf'u bırakmak istemiyorlar. Maddi kısmından çok oynayabileceği, değerine değer katacağı bir kulübe gitmesini istiyorlar. Onun kendine has özelliklerini kullanabileceği bir ortamda olmasını istiyorlar. Yoksa Yusuf'un Lille kulübünün hala değerli, en kıymetli oyuncularından biri olduğunu üzerine basa basa söylüyorlar. Şu an mevcut durum Yusuf'un sadece kiralık olarak gönderileceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

  • "Fatih Hoca ilgi duyuyor"
  • Galatasaray'ın Yusuf Yazıcı'ya ilgi duyduğunu söyleyen menajer Adem Cebeci, "Fatih Hoca, Milli takımda Yusuf'a ilk 10 numara veren kişi. Hocanın Yusuf ile alakalı düşüncelerini biliyorum. Kendisini çok seviyor ve ilgi duyuyor. Trabzonspor, Yusuf'u satarken bir madde koydu. Olası bir Türkiye'ye geri dönüşte, ilk hak Trabzonspor'un. Trabzonspor'un izni olmadan biz de kimseyle anlaşmayız. Yusuf'un önceliği Avrupa'da devam etmek. Bir tarafta doğup büyüdüğü ve kaptanlığını yaptığı bir kulüp var. Diğer tarafta Fatih Hoca var, ona çok büyük bir saygısı var. Yusuf'un tekrar gerçek Yusuf kalitesini anlayabilecek bir ortama ihtiyacı var" dedi.

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