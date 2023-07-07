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Spor

Yusuf Yazıcı'nın menajerinden açıklamalar

Trabzonspor’dan Lille’ye transfer olan Yusuf Yazıcı’nın menajeri Adem Cebeci, yıldız oyuncu hakkında çıkan Galatasaray ve Beşiktaş iddialarını yanıtladı. Hülle transfer söylentilerini reddeden Cebeci, "Yusuf hülle transfer işine girmez. Türkiye’den isteyen bir kulüp varsa önce Trabzonspor ile anlaşması gerekiyor" dedi.

12:10 . 7/07/2023 Cuma
DHA
Güncel piyasa değeri 9 milyon euro.

Güncel piyasa değeri 9 milyon euro.

Trabzonspor’dan Fransa ekibi Lille’ye transfer olan ve sözleşmesinde Türk takımlarına transferi halinde 20 milyon Euro’luk bonservis şartı bulunan Yusuf Yazıcı’nın menajeri Adem Cebeci, Galatasaray ve Beşiktaş’ın Yusuf’a talip olduğu iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.


İsteyen varsa Trabzonspor'la anlaşmalı

Galatasaray ve Beşiktaş’tan yıldız oyuncuya resmi bir teklif iletilmediğini belirten Cebeci, Yusuf’u isteyenlere Trabzonspor’u işaret etti. Cebeci, "Galatasaray ve Beşiktaş’tan bize resmi bir teklif gelmedi. Gelse bile Trabzonspor ile hem yazılı hem de gönülden bağı var. Yusuf transfer işine girmez. Türkiye’den isteyen bir kulüp varsa önce Trabzonspor ile anlaşması gerekiyor. Trabzonspor’un rızasını almadan Yusuf Türkiye’den bir kulübe gitmez. İkimiz de sözleşme feshet, gel git olayına girmeyiz. İsteyen varsa Trabzonspor’la anlaşmalı" dedi.


10 güne kadar belli olur

Yusuf Yazıcı’ya Avrupa kulüplerinin ilgisinin olduğunu anlatan Cebeci, "Avrupa’da kalmayı, kariyerini burada sürdürmeyi istiyor. Onu isteyen bazı kulüpler var. Rusya ve Arabistan liginden de ilgi var, kulübüyle temastalar. Sanırım 10 güne kadar belli olur" diye konuştu.


Ligin kalitesinin artışına göre cazip gelebilir

Ronaldo, Brozovic, Kante gibi yıldız oyuncuların rekor ücretlerle Arap ülkelerine transferinin, futbolcunun gelecekte kariyer planlamasını değiştirebileceğine işaret eden Cebeci, "Gidenler birinci furyaydı, ikinci furya da gidecek. O liglerin kalitesi belki zamanla Avrupa’dan daha yüksek olacak. Bu tabii transferlerin kalitesine bağlı. Dünya yıldızları Arap takımlarına gidiyor, çok farklı bir izlenme olacak. Yusuf’a da Arap takımlarından olan ilgi, ligin kalitesinin artışına göre cazip gelebilir" ifadelerini kullandı.




#Yusuf Yazıcı
#Süper Lig
#Beşiktaş
#Galatasaray
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