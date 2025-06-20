Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Zeki Çelik futbola başladığı Yavuzselim Spor Kulübü'nü unutmadı

Zeki Çelik futbola başladığı Yavuzselim Spor Kulübü'nü unutmadı

09:5720/06/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Roma ile Athletic Bilbao takımları, Roma Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmada, Roma takımı oyuncusu Mehmet Zeki Çelik (19) de forma giydi.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Roma ile Athletic Bilbao takımları, Roma Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmada, Roma takımı oyuncusu Mehmet Zeki Çelik (19) de forma giydi.

İtalya Serie A ekiplerinden Roma’da forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik, futbola başladığı takım olan Süper Amatör Lig ekibi Yavuzselim Spor Kulübü’nü ziyaret ederek, genç sporculara ekipman desteğinde bulundu. Çelik, "Umarım Yavuzselim Spor iyi yerlerde olur, ben de oynama şansı bulurum" dedi.

İtalya’da Roma forması giyen milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik, futbola ilk adımlarını attığı Yavuzselim Spor Kulübü’nü ziyaret ederek, kulüp yöneticileri ve genç sporcularla bir araya geldi. Kariyerine başladığı kulüpte duygusal anlar yaşayan Çelik, geçmişine duyduğu vefayı, kulübe yaptığı ekipman desteğiyle taçlandırdı.


Ziyareti sırasında genç sporcularla yakından ilgilenen Çelik, saha içi ve saha dışındaki tecrübelerini paylaşarak tavsiyelerde bulundu. Başarılı savunma oyuncusu, milli takımın son durumuyla ilgili de konuştu. Çelik, "Milli takımın gidişatı bence gayet iyi. Hazırlık maçlarında eksiklerimizi gördük. Dünya Kupası gruplarında önemli takımlar var bu bizim için bir test oldu. Dünya Kupası için umutluyum" dedi.


Arda Güler ve Kenan Yıldız gibi genç yıldızlardan övgüyle bahseden Çelik, her iki oyuncunun da milli takımda uzun yıllar forma giyecek potansiyele sahip olduğunu belirtti. Kulüp kariyerine dair açıklamalar yapan Zeki Çelik, Roma’da mutlu olduğunu ve herhangi bir transfer teklifi almadığını vurguladı. Bursaspor’un yeniden 2. Lig’e çıkmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Çelik, "Orada 7 yıl oynadım, Süper Lig’e de en kısa sürede döneceklerine inanıyorum" ifadelerini kullandı.


Avrupa kariyerine İstanbulspor’dan Fransa’ya geçerek başlayan tecrübeli futbolcu, Fransa ve İtalya liglerindeki futbol anlayışlarını da kıyasladı. İtalya’daki sert ve taktiksel futbolun kendisini geliştirdiğini söyleyen Çelik, Türkiye’deki daha açık oyunun farklı bir dinamizm sunduğunu dile getirdi.


Ziyaretin sonunda genç futbolcularla hatıra fotoğrafı çektiren Zeki Çelik, Yavuzselim Spor Kulübü’nün her zaman kalbinde ayrı bir yere sahip olduğunu vurguladı. Çelik, "Yavuzselim Spor’u seviyorum. Ailem de burada oturuyor. Umarım kulübümüz çok daha iyi yerlere gelir ve bir gün ben de bu formayı yeniden giyme şansı bulurum" diye konuştu


Yavuzselim Spor Kulübü yöneticileri ise Zeki Çelik’in ziyaretinden ve kulübe sağladığı destekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, kendisine teşekkür etti.

#Zeki Çelik
#Roma
#İtalya Serie A
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YÖKDİL/2 geç başvuruları bitti mi, ne zamana kadar yapılacak? YÖKDİL/2 son başvuru tarihi 2025