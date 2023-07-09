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Spor

ÖZET | Zenit-Fenerbahçe: 4-3

Pari Premier Turnuvası'nın ilk maçının normal süresinde Fenerbahçe ev sahibi Zenit ile 0-0 berabere kaldı. Sarı lacivertliler penaltılarda, Rus ekibine 4-3 yenildi.

21:43 . 9/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Zenit-Fenerbahçe

Zenit-Fenerbahçe

Pari Premier Kupası için Rusya'ya giden Fenerbahçe ilk hazırlık maçında karşılaştığı ev sahibi Zenit ile 0-0 berabere kaldı. Normal sürenin beraber bitmesi nedeniyle penaltılara giden karşılaşmada sarı lacivertliler rakibine 4-3 yenildi.

Oosterwolde 11'de başladı

Fenerbahçe'de 3. dönemine başlayan teknik direktör İsmail Kartal, Zenit karşısında İrfan Can Eğribayat, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Gustavo, Oosterwolde, Arao, İsmail Yüksek, Mert Hakan, Burak Kapacak, Kent, Serdar Dursun 11'ini tercih etti.

Karşılaşmanın normal süresi golsüz sona erdi. Direkt penaltı atışlarına geçildi ve Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, Bright Osayi-Samuel ve Joao Pedro penaltı atışlarını gole çevirirken, İrfan Can Kahveci ve Diego Rossi fırsat tepti.

#Fenerbahçe
#Zenit
#hazırlık maçı
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