Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün hangi maçlar var? İşte 4 Şubat Salı 2025 günün maç programı…

’nda 2. hafta heyecanı başlıyor. Bugün kupada Süper Lig’den 5 takım mücadele edecek. 1. Lig’den ise 2 takım mücadele edecek. Peki, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün hangi maçlar var? İşte günün maç programı.