Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. hafta maçları bugün start verecek.
Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. hafta maçları bugün start verecek. Bugün kupada toplamda 4 maç oynanacak. Günün açılış maçında Kocaelispor ve Sivasspor karşı karşıya gelecek. Peki, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün hangi maçlar var? İşte 4 Şubat Salı 2025 günün maç programı…
’nda 2. hafta heyecanı başlıyor. Bugün kupada Süper Lig’den 5 takım mücadele edecek. 1. Lig’den ise 2 takım mücadele edecek. Peki, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün hangi maçlar var? İşte günün maç programı.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
4 ŞUBAT SALI 2025
4 ŞUBAT SALI 2025
C GRUBU
C GRUBU
15:30 Başakşehir FK v Çorum FK
18:00 Konyaspor v Eyüpspor
D GRUBU
D GRUBU
13:00 Kocaelispor v Sivasspor
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Ziraat Türkiye Kupası maçları
A SPOR
ekranlarından naklen yayınlanacak.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GÜNCEL PUAN DURUMU
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GÜNCEL PUAN DURUMU
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GOL KRALLIĞI
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GOL KRALLIĞI
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