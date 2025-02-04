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Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün hangi maçlar var? İşte 4 Şubat Salı 2025 günün maç programı…

Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün hangi maçlar var? İşte 4 Şubat Salı 2025 günün maç programı…

11:264/02/2025, Salı
G: 4/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. hafta maçları bugün start verecek.
Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. hafta maçları bugün start verecek.

Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. hafta maçları bugün start verecek. Bugün kupada toplamda 4 maç oynanacak. Günün açılış maçında Kocaelispor ve Sivasspor karşı karşıya gelecek. Peki, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün hangi maçlar var? İşte 4 Şubat Salı 2025 günün maç programı…

’nda 2. hafta heyecanı başlıyor. Bugün kupada Süper Lig’den 5 takım mücadele edecek. 1. Lig’den ise 2 takım mücadele edecek. Peki, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün hangi maçlar var? İşte günün maç programı.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

4 ŞUBAT SALI 2025

C GRUBU

15:30 Başakşehir FK v Çorum FK

18:00 Konyaspor v Eyüpspor

D GRUBU

13:00 Kocaelispor v Sivasspor

20:30
v Kırklarelispor

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası maçları
A SPOR
ekranlarından naklen yayınlanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GÜNCEL PUAN DURUMU

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GOL KRALLIĞI






#Ziraat Türkiye Kupası
#A Spor
#C grubu
#D grubu

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