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Zirvenin adı Cleveland Cavaliers

Zirvenin adı Cleveland Cavaliers

09:589/04/2025, Çarşamba
IHA
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Maçın en skorer ismi Darius Garland oldu.
Maçın en skorer ismi Darius Garland oldu.

NBA’de Cleveland Cavaliers, evinde karşılaştığı Chicago Bulls’u 135-113’lük skorla mağlup ederek Doğu Konferans liderliğini garantiledi.

NBA’de normal sezon 10 karşılaşma ile devam etti. Cleveland Cavaliers, Rocket Arena’da karşılaştığı Chicago Bulls’u 135-113’lük skorla mağlup ederek 63. galibiyetini aldı ve Doğu Konferans liderliğini garantiledi.


Cleveland’da Darius Garland 28 sayı ve Evan Mobley 21 sayıyla mücadele etti. Ligdeki 43. yenilgisini alan Chicago’da ise Patrick Williams 21 sayı, Matas Buzelis 19 sayı ve Talen Horton Tucker da 17 sayıyla müsabakayı tamamladı.




Shai Gilgeous Alexander'dan 42 sayı attı

Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, konuk ettiği Los Angeles Lakers’ı 136-120’lik skorla yendi. Ligdeki 65. galibiyetini kazanan Oklahoma’da Shai Gilgeous Alexander 42 sayı, 6 asist ve Jalen Williams da 26 sayıyla oynadı.


Bu sezonki 31. mağlubiyetini alan Lakers’ta ise LeBron James 28 sayı, 7 ribaund, Austin Reaves 24 sayı ve Luka Doncic 23 sayıyla oynasa da yenilgiyi önleyemedi.



NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:

Charlotte Hornets: 100 - Memphis Grizzlies: 124

Indiana Pacers: 104 - Washington Wizards: 98

Cleveland Cavaliers: 135 - Chicago Bulls: 113

Orlando Magic 119: - Atlanta Hawks: 112

New York Knicks: 117 - Boston Celtics: 119

Brooklyn Nets: 119 - New Orleans Pelicans: 114

Oklahoma City Thunder: 136 - Los Angeles Lakers: 120

Milwaukee Bucks: 110 - Minnesota Timberwolves: 103

Phoenix Suns: 95 - Golden State Warriors: 133

Los Angeles Clippers: 122 - San Antonio Spurs: 117



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