Son dakika taransfer haberleri- Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe'de ara transfer sezonu sürüyor!

Spor Toto Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'a mağlup olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş takımını güçlendirmek için adımlar atıyor. İşte en son yaşanan transfer haberlerinde son gelişmeler...

SÜPER LİG'DE TRANSFER DÖNEMİ: EN SON GELİŞMELER

Süper Lig’de sezonun ortasına gelinmesiyle birlikte taraftarlar transfer döneminin başlamasını heyecanla bekliyor. Başta dört büyükler olmak üzere, Süper Lig ekipleri yaklaşık bir ay boyunca kadrolarını transferlerle güçlendirebilecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ

Transfer tahtasının açılmasının ardındından Uğur Çiftçi'yi renkleri bağlamak isteyen Galatasaray'da flaş gelişme yaşanıyor. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay oyuncusunun transferi hakkında konuştu.

Transfer tahtasının açılmasının ardındından Uğur Çiftçi'yi renkleri bağlamak isteyen Galatasaray'da flaş gelişme yaşanıyor. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Uğur Çiftçi'nin transferi hakkında konuştu. İşte o sözler;

Rıza Çalımbay: Uğur Çiftçi, Galatasaray'a transfer oluyor. Bizim de oyuncu almamız gerekiyor. Emre Taşdemir için konuştuk. Olabilirse, Yusuf Demir için de görüştük. Uğur Çiftçi çok büyük bir takıma gidecek, bu transferi istemesi de normal." ifadelerini kullandı.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ

Adana Demirspor'dan Samet Akaydin'i renklerine katarak transferi açan Fenerbahçe, Süper Lig'in güneyini mesken tuttu.

Sarı-lacivertliler, Antalyaspor'la başarılı bir performans sergileyen ABD'li santrfor Haji Wright için kırmızı-beyazlı kulüple ilk teması kurdu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin ile İstanbul'da bir araya geldi.

Akdeniz ekibi, geçen sezon Danimarka ekibi Söndrjyske'den kiraladığı, başarılı performansı sonrası 1 milyon 800 bin Euro'ya bonservisini aldığı 24 yaşındaki oyuncu için kapıyı tam 10 milyon Euro'dan açtı.

YABANCI KONTENJANINI BOŞALTMASI GEREKİYOR

Fenerbahçe, 4.5 milyon Euro'nun yanı sıra Nazım Sangare, Bruma ve Lemos'u masaya koydu.

Taraflar ilk görüşmeden bir sonuç alamazken, düşünmek için süre isteyerek kalktı.

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Ülkesi ile Dünya Kupası'nda mücadele eden ABD'li oyuncuya, Premier Lig'den 2, İtalya'dan bir takımın da talip olduğu belirtildi.

Wright'ı alabilmek adına Kanarya'nın sadece ekonomik durumu denkleştirmesi yeterli değil, aynı zamanda da yabancı kontenjanında yer açması gerekiyor. Miha Zajc giderse boşluk oluşacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ

Beşiktaş, Wout Weghorst'un Manchester United'a transfer olmasıyla büyük şok yaşamıştı. Hollandalı forvetin boşluğunu eski golcüsü Vincent Aboubakar ile anlaşarak dolduran siyah-beyazlılar, transferde adımlar atmaya devam ediyor. Beşiktaş, iki yıldız ismin transferini bitirmek için somut adımları attı.

Wout Weghorst'un Manchester United'a gitmesi sonrası eski oyuncusu Vincent Aboubakar'la anlaşan Beşiktaş, transferde bombalar patlatmaya devam edecek.

Hollandalı forvet Weghorst'un 3 milyon Euro karşılığında Manchester United'a gidişine onay veren siyah-beyazlılar, vakit kaybetmeden Vincent Aboubakar işini sona getirdi.

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İŞTE ABOUBAKAR'IN MAAŞI

Kamerunlu futbolcu ile uzun süredir yapılan görüşmeler neticesinde 2.5+1 yıllık sözleşme üzerinden 2.5 milyon Euro ücrete anlaşan Beşiktaş, yarım sezon için de 1 milyon Euro ödeyecek.