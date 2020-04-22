Teknoloji Apple eğitim kaynaklarını öğrencilere ve öğretmenlere açtı
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Apple eğitim kaynaklarını öğrencilere ve öğretmenlere açtı

Corona virüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bazı değişikliklere neden oldu. Bunların başında eğitimin artık evden devam etmesini gösterebiliriz. Eğitim eve taşındığından beri dijital platformlardaki eğitime yardımcı uygulamalar ve kaynaklar da çok daha önemli hale gelmeye başladı. Bildiğiniz gibi Apple’ın da eğitim ile ilgili birçok kaynağı bulunuyor. Bu yazımızda Apple’ın eğitim kaynakları nelermiş yakından bakıyoruz.

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Apple eğitim
Apple eğitim

Apple’ın eğitim kaynakları neler?

Apple, okulların öğrenim için teknolojiden en iyi şekilde yararlanmalarına yardımcı olarak eğitimciler, öğrenciler ve ebeveynler için kaynaklar sunmaya devam ediyor. Dilerseniz eğitimciler ve okullar için sunulan kaynaklara yakından bakalım.

Öğretmenleri desteklemek ve başarılarını takdir etmek için tasarlanmış ücretsiz bir mesleki gelişim programı olan Apple Teacher, öğretmenleri Apple ürün ve eğitim dünyası için özel olarak hazırladığı müfredat programları ve sınıf içi ya da uzaktan eğitim modelindeki öğrenme ortamlarında kullanımı konusunda güçlendirir. Bu program tecrübeli ya da mesleğe yeni başlamış tüm öğretmenlerin iPad ve Mac’te yeni beceriler geliştirmelerine olanak sağlarken aynı zamanda Pages, Keynote, GarageBand iMovie gibi Apple uygulamalarını kullanarak öğrencileriyle olan etkileşimlerini artırmaya yönelik eğitimler sunar, sınıf içi ya da uzaktan eğitim modelindeki öğrenme ortamlarında kullanımı konusunda öğretmenleri güçlendirir.

Programda 120’den fazla ders bulunuyor. Apple Teacher Programına https://appleteacher.apple.com... adresinde yer alan Apple Teacher Learning Center üzerinden kayıt yapılabiliyor. Apple Teacher Learning Center’a Apple ID’nizi kullarak giriş yapabilirsiniz.

Apple'ın eğitim serisi

Herkes yaratıcı işler yapabilir

Bu yeni dönem için Apple ayrıca okulların ve eğitimcilerin Apple aygıtlarında uzaktan öğrenim olanaklarından en iyi şekilde yararlanmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış yeni bir video koleksiyonu olan Apple Education Learning Series’i kullanıma sundu. İngilizce olarak yayınlanan bu videolar, eğitimcilere iPad’lerini hazır ve çalışır duruma getirmeleri için yardımcı oluyor, nasıl etkileyici eğitim videoları oluşturabileceklerini ve uzaktan birlikte çalışabileceklerini gösteriyor.

Eğitimciler ve kreatif profesyonellerin işbirliğiyle geliştirilen “Herkes Kreatif İşler Yapabilir”(Everyone Can Create) programı yaratıcılığı artırmak üzere tasarlanmış bir iPad tabanlı eğitim serisidir. Everyone Can Create; öğretmenlerin çizim, müzik, film yapımı veya fotoğrafçılığı herhangi bir ders, konu veya ödeve kolayca dahil etmelerine yardımcı olan çeşitli ücretsiz öğrenim kaynakları ve öğretim kılavuzlarından oluşuyor.

Herkes Kreatif İşler Yapabilir programında ayrıca öğretmenlerin İngilizce, matematik, fen ve tarih gibi derslere yaratıcılık ve yeni iletişim becerileri katmalarına yardımcı olan öğretmen ve öğrenci kılavuzları, dersler, fikirler ve örnekler bulunuyor.

Herkes kod yazabilecek

Kod yazmaya yardımcı uygulama

Everyone Can Code, etkileşimli bulmacalarla ve eğlenceli karakterlerle dolu bir dünyada öğrencilere kod yazmayı öğreten Swift Playgrounds uygulaması üzerinden işlenen bir ders programı. Pembeteknoloji'nin haberine göre; sekiz yaş ve üstü öğrenciler için tasarlanmış olan Swift Playgrounds uygulaması, profesyonel uygulama geliştiricileriyle aynı dili kullanarak kod yazmayı öğrenmeye yardımcı oluyor.

Swift Playgrounds, 3 boyutlu dünyadaki bir karakteri yönlendirmek için gerçek kodları kullanarak, önce temel konuları öğretir ardından daha gelişmiş kavramlarla görevleri zorlaştırır ve sürekli yeni görevlerin ekler. Swift Playgrounds uygulaması ücretisizdir ve hem iPad hem de Mac’te kullanabilir.


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