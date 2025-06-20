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Kaspersky eSIM Store seyahatleri kolaylaştırıyor

Kaspersky eSIM Store seyahatleri kolaylaştırıyor

Abdulkadir Önder
Abdulkadir Önder
16:4920/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Kaspersky eSIM
Kaspersky eSIM

Kaspersky eSIM Store, uluslararası seyahatler için yeni bir bağlantı çözümüdür. Kaspersky eSIM Store, hem tatil hem de iş amaçlı seyahat edenlerin dünya genelinde internete bağlı kalmasını kolaylaştırıyor. Kullanıcılar, 150'den fazla ülke ve bölgede, 2 bini aşkın uygun fiyatlı veri planı arasından seçim yaparak internete rahatça bağlanabiliyor.

GSMA'ya göre eSIM uyumlu cihazların üretimi son beş yılda on kat arttı. 2028 yılına kadar dünya genelindeki tüm mobil bağlantıların yarısının eSIM teknolojisini kullanması bekleniyor. Popülaritedeki bu artış, eSIM'in fiziksel SIM kart ihtiyacını ortadan kaldıran ve nereye giderseniz gidin sorunsuz bir deneyim sağlayan rahatlığı ve kullanım kolaylığından kaynaklanıyor. Bu büyüyen trendi karşılamak için Kaspersky eSIM Store, kolay bir arayüz ve basit yönetim ile tüm dünyadaki yerel telekom operatörlerinin eSIM planlarına erişim sağlıyor.

Her zaman bağlantıda kalmanın yeni bir yolu

Kaspersky eSIM Store, kullanıcıların fiziksel SIM kartlarla uğraşmadan dünya çapında uygun fiyatlı ve kolay erişilebilir internet bağlantılarının keyfini çıkarmasını sağlıyor. Kullanıcılar, dünya çapında 150'den fazla ülke ve bölgedeki yerel Telekom sağlayıcılarının eSIM planlarına sorunsuz bir şekilde erişebiliyor ve herhangi bir dolaşım ücreti olmadan uygun fiyatlar ve şeffaf koşullardan yararlanabiliyor. Seyahat ederken eSIM, kullanıcıların birincil SIM için uygulanan yüksek dolaşım maliyetlerinden kaçınmasına, yerel SIM kiosk arama ve kişisel verileri paylaşma ihtiyacını ortadan kaldırmasına ve güvenli olmayan halka açık Wi-Fi ağlarının kullanımından kaçınmasına yardımcı olabilir.

Birkaç dokunuşla sorunsuz bağlantı

Kaspersky eSIM Store, plan seçimi, satın alma, yükleme ve veri kullanımı yönetimi için kullanıcı dostu bir arayüze sahip. Seyahat edenler tercih ettikleri aktivasyon tarihini seçerek eSIM'lerini önceden ayarlayabilirler ve seyahatleri başladığı anda sadece birkaç dokunuşla bağlantı kurabilirler.


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