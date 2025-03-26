Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Teknoloji
Bilim
Milyonlarca yıl önce yaşamış iki parmaklı yeni dinozor türü keşfedildi

Milyonlarca yıl önce yaşamış iki parmaklı yeni dinozor türü keşfedildi

08:5926/03/2025, Wednesday
AA
Sonraki haber
Araştırmacılar, milyonlarca yıl önce yaşamış iki parmaklı yeni dinozor türü keşfetti.
Araştırmacılar, milyonlarca yıl önce yaşamış iki parmaklı yeni dinozor türü keşfetti.

Kanada'dan araştırmacılar, milyonlarca yıl önce yaşamış, Terizinozor adlı üç parmaklı dinozor grubuna ait olmasına rağmen iki parmaklı pençesi olan yeni dinozor türü keşfetti.

Calgary Üniversitesinden araştırmacılar, Moğolistan ve Çin topraklarına yayılan Gobi Çölü'nden aldıkları numunelerin, 66 ile 100,5 milyon yıl önce, Kretase döneminin sonunda yaşamış dinozora ait olduğunu ifade etti.

Araştırmacılar, bu numunelerin Terizinozor adlı, arka ayakları üzerinde durabilen ve genelde 3 parmaklı pençeleri olan dinozor grubunun yeni bir türüne ait olduğunu tespit etti.

Alışılmış 3 parmaklı Terizinozor grubundan farklı olarak 2 parmağı olduğu kaydedilen bu dinozor türüne, "Duonychus tsogtbaatari" adını veren araştırmacılar, bu türün yaklaşık 260 kilogram ağırlığında olduğunu düşünüyor.

Araştırmacılar, bu yeni türün uzun, kıvrık pençelerinin güçlü esnekliği sayesinde bitkileri iyi kavramasına yarıyor olabileceğini, bunun yanı sıra savunma amacıyla kullanılabileceğini ifade etti.

İki parmaklı teropodların daha çok Tyrannosaurus rex (T-rex) türü gibi Tiranozor grubunda görüldüğünü ifade eden araştırmacılar, yeni keşfedilen "Duonychus tsogtbaatari" türünün, bu gruplardan farklı evrildiğini kaydetti.

Araştırmanın bulguları "iScience" dergisinde yayımlandı.

#Calgary Üniversitesi
#Dinozor
#Gobi Çölü
#Kanada
#Terizinozor

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kadir gecesinde ne oldu? Kadir gecesinde meydana gelen olaylar ve önemi