Yapay zeka hataları şirketlere pahalıya patlıyor

Yapay zeka kaynaklı hataları düzeltme alanı, adeta başlı başına bir sektör haline gelmeye başladı. Bu alanda uzmanlaşan kişiler, özellikle pazarlama ve dijital içerik üretimi gibi alanlarda ciddi gelirler elde ediyor. Yazılım hatalarını düzeltmek ya da etkileyici metinleri baştan yazmak için insanlara olan talep hızla artıyor.





Maliyet düşürmek derken artan giderler

ABD’li pazarlama yöneticisi Sarah Skidd’in yaşadığı bir örnek, durumu özetliyor. Bir ajans, içerik üretimini sohbet botlarına devretti. Ancak yapay zekanın ürettiği içerikler beklentileri karşılamadı. Skidd, yapay zekanın yazdığı metni tamamen baştan yazmak zorunda kaldı. Bu işlem 20 saat sürdü ve saatlik 100 dolarlık ücretiyle toplam maliyet 2.000 doları buldu. Skidd, “Metin çok yüzeysel ve ilgisizdi. Satış odaklı olması gereken içerik, etkisiz ve sıradandı,” sözleriyle süreci anlattı. Aynı içerik, en başta bir uzmana yazdırılsaydı, çok daha düşük bir bütçeyle tamamlanabilirdi.





Kodlama hataları da şirketleri zorluyor

Yapay zekanın sadece metinlerde değil, yazılım ve kodlama alanında da sorunlara neden olduğu görülüyor. İngiltere merkezli dijital pazarlama ajansı Create Designs’ın ortağı Sophie Warner, müşterilerden giderek artan sayıda “yapay zeka düzeltme” talebi aldıklarını belirtiyor. Warner, bir müşterinin ChatGPT ile yazdırdığı kod yüzünden web sitesinin üç gün boyunca devre dışı kaldığını ve bu hatayı düzeltmek için kendilerine 500 dolar ödeme yapıldığını söylüyor. Oysa aynı işlem, bir uzman tarafından sadece 15 dakikada yapılabilirdi.





Uzmanlık ve bağlam bilgisi olmadan olmaz

Hem Skidd hem de Warner, yapay zekanın işlevsel olabileceğini kabul etmekle birlikte, insan uzmanlığının yerini tutamayacağını vurguluyor. Warner, “Yapay zeka hızlı ve ucuz gibi görünse de, markanın kimliğini, hedef kitlesini veya tasarım stratejisini göz önünde bulunduramaz,” diyor. Bağlamsal anlayış, sektörel deneyim ve insan sezgisi gibi unsurlar, hâlâ yapay zekanın ulaşamadığı alanlar arasında.



