Türk Hava Yolları (THY) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel düzenlediği kampanya ile yurt içi uçuşlar için 919 liradan başlayan biletleri satışa sundu.

THY indirimli uçuşlar hangi tarihlerede?

THY'nin internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, 19-21 Mayıs tarihleri arasında alınacak biletler ile 1 Ekim-30 Kasım tarihleri arasındaki yurt içi uçuşlarda 919 liradan başlayan fiyatlardan faydalanılabilecek.

THY kampanyalı uçak bileti nasıl alınacak?

115 bin koltukla sınırlı indirimli biletler sadece THY Çağrı Merkezi, internet sitesi ve mobil uygulamasından satın alınabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı resmi burslu öğrencileri ve ailelerine %25 indirim avantajı!

Eğitim yolculuğunda Milli Eğitim Bakanlığı resmi burslu öğrencileri ve ailelerinin de yanındayız. Miles&Smiles üyesi olarak kendiniz ve aileniz için yurt dışı uçuşlarınızda kullanabileceğiniz promosyon kodlarına sahip olabilir, uçuşlarınızı %25 indirimle gerçekleştirebilirsiniz. Online kaydınızı gerçekleştirin; size özel indirim ve bagaj avantajlarından yararlanın!

İndirim avantajları: Türkiye çıkışlı ve varışlı Economy Class uçuşlarda baz ücret üzerinden %25 oranında indirim,

Bagaj avantajları: 40 kg bagaj hakkı (Parça konsepti uygulanan parkurlarda 2x23 kg),

Aile avantajları: Her bir aile bireyine sunulan indirim ve bagaj avantajları.

Milli Eğitim Bakanlığı resmi bursiyeriyim, bursiyer indiriminden nasıl yararlanabilirim?

1. Kendiniz ve avantajlardan yararlanacak her bir aile üyeniz için Miles&Smiles üyeliği oluşturmanız gerekmektedir. Bahsi geçen aile; eş ve çocuklardan (25 yaş altı ve bekar) oluşmaktadır.

2. Online bursiyer bildiriminizi aşağıdaki şekilde gerçekleştirin.

Türk Hava Yolları resmi internet sitesi (www.turkishairlines.com) ana sayfasında bulunan «geri bildirim» sayfasına gidin ve «başvurular» alanında bulunan Bursiyer başvuru formunu doldurun.

3. Forma yüklenmesi gereken iki doküman bulunmaktadır:

* REBUS sisteminden alınacak bursiyer belgesi,

* e-Devlet üzerinden alınacak vukuatlı nüfus kayıt örneği

4. Bursiyer başvuru formuna her bir aile üyeniz için Miles&Smiles üyelik numarası eklemelisiniz. Tahsis edilecek promosyon kodları Miles&Smiles üyelik numarasına özel olarak tanımlanacak ve gönderilecektir.

5. Hazırlanan ve kişiye özel tanımlanan promosyon kodları, Miles&Smiles üyeliğinize kayıtlı e-posta adresinize iletilecektir. Kodlar size iletildiği anda kullanmaya başlayabilirsiniz.

6. Kayıt ettiğiniz her bir kişi için Türkiye çıkışlı ve varışlı yurt dışı uçuşlarda kullanılabilecek bir adet promosyon kodu iletilecektir. Eş veya çocuklarınızın indirimden yararlanabilmesi için sizinle aynı uçuşta yer almaları şartı aranmamaktadır. Her aile bireyi kendine özel iletilen kodla bilet alabilir.