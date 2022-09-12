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TOKİ 81 ilde 250 bin sosyal konut projesi detayları ne zaman açıklanacak?

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için büyük bir fırsat olan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olma özelliğini taşıyan 2022 TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlıyor, ucuz konut projesine kimler başvuru yapabilir? soruları merak kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 81 ilde yapılacak TOKİ projesine ilişkin detayları açıklayacak. TOKİ başvuru tarihleri, başvuru şartları, TOKİ taksit sayısı, ödeme bilgileri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TOKİ başvuru tarihi: TOKİ 81 ilde sosyal konut projesi başvuru şartları, ödeme bilgileri belli oldu mu?
TOKİ başvuruları

81 ilde başlayacak projenin detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak. Dar gelirli aileleri ev sahibi yapma hedefiyle oluşturulan projede 250 bin konut satışa çıkacak. İsteyen de arsa projelerine başvurarak kendi evini yapabilecek. Peki, başvuru tarihleri ne zaman açıklanacak?

250 BİN TOKİ AYRINTILARI BELLİ OLDU MU?

Dar gelirli vatandaşlara konut imkanı sağlayacak olan TOKİ sosyal konut projesinde son durum gelişmeleri, birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. TOKİ ucuz konut projesinin kira fiyatlarını düşürmesi beklenirken, ödeme ve taksit seçeneklerinin asgari ücretlinin ödeyebileceği bir tutar olması hedefleniyor. TOKİ başvuru şartları ve tarihleri henüz belli olmadı.

TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kabine Toplantısı'nın ardından 81 ili kapsayan TOKİ sosyal konut projesi başvuru detaylarının açıklanacağı günü duyurdu.

"Yüzyılın sosyal konut projesinde tarih 13 Eylül" bilgisini veren Kurum ayrıca Twitter hesabından, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak" dedi.

TOKİ başvurularının ne zaman başlayacağı 13 Eylül'de yapılacak açıklama ile netleşecek.

TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT PROJESİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) Bir hane halkı adına yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.

TOKİ TAKSİTLERİ NASIL OLACAK?

81 ilde yapılacak ucuz konutlarda emekli, genç, engelli vatandaşlar için ek kontenjan ayrılacak. Vatandaşlar, yüzde 10 peşinatla, 20 yıl vadeyle ev sahibi olabilecek. Taksit miktarı da asgari ücretli çalışanların ödeme imkânına göre belirlenecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek. 30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler. 240 aya kadar da vade imkanı olacak."

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