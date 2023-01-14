Trabzonspor- Başakşehir maçı ne zaman? (Muhtemel 11'ler) Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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