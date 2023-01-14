Trabzonspor- Başakşehir maçı ne zaman? (Muhtemel 11'ler)

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor evinde Medipol Başakşehir ile kozlarını paylaşıyor. 685 gündür evinde yenilmeyen Bordo Mavililer, seriyi 34 maça çıkarmayı hedefliyor. Maça az bir zaman kala futbolseverler maçın saatini ve kanalını araştırıyor
TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
14 Ocak Cumartesi günü Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Başakşehir maçını beIN Sports 1 canlı yayımlayacak.
Geçen hafta Corendon Alanyaspor deplasmanından 5-0'lık mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak moral bulmak istiyor.
Trabzonspor'da sakatlıkları süren Edin Visca, Dorukhan Toköz, Serkan Asan ile kart cezalısı Vitor Hugo forma giyemeyecek. Bruno Peres ise kadroda yer alabilecek.