Türkiye hangisinin üretiminde 1 numara değildir? 11 Mayıs 2025 Kim Milyoner Olmak İster 500 bin TL'lik soru ve cevabı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının bu akşam ekranlara gelen 1143. yeni bölümünde, 500 bin TL'ye kadar ulaşan yarışmacıya sorulan soru merak konusu oldu. Türkiye hangisinin üretiminde 1 numara değildir? sorusu, yanıtı haberimizde.

SORU: Türkiye hangisinin üretiminde 1 numara değildir?

CEVAP: C ÇAY

A: Kayısı

B: İncir

C: Çay

D: Fındık

Kim Milyoner Olmak İster ne zaman başladı?

Ekranların en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? atv'deki ilk yayınını 2011 yılında gerçekleştirdi. Milyoner, 2 Ağustos 2011'de Kenan Işık'ın sunumuyla atv'de başladı. 7'den 70'e herkesi ekrana kilitleyen Milyoner, günümüzde Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile atv'de seyircisi ile buluşmaya devam ediyor.





Kim Milyoner Olmak İster nerede çekiliyor?

Kim Milyoner Olmak İster? Eyüpsultan'da bulunan atv Kim Milyoner Olmak İster? stüdyosunda çekiliyor. Milyoner, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde çekiliyor. Turkuvaz Medya Grubu binasındaki atv stüdyolarında çekim yapılıyor.





Kim Milyoner Olmak İster'e nasıl başvurulur?