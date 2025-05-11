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Türkiye hangisinin üretiminde 1 numara değildir? 11 Mayıs 2025 Kim Milyoner Olmak İster 500 bin TL'lik soru ve cevabı

Türkiye hangisinin üretiminde 1 numara değildir? 11 Mayıs 2025 Kim Milyoner Olmak İster 500 bin TL'lik soru ve cevabı

22:0611/05/2025, Pazar
G: 11/05/2025, Pazar
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Kim Milyoner Olmak İster sorusu
Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Türkiye hangisinin üretiminde 1 numara değildir? Kim Milyoner Olmak İster? yarışması 1143. yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. Programda Oktay Kaynarca'nın yarışmacıya sorduğu kafa karıştıran soru gündemde yer buldu. ATV'deki milyoner yarışmasında sorulan sorunun doğru cevabı için araştırmalar hız kazanırken, yarışmacının şıklardan doğru yanıtı verip vermediği de merak konusu oldu. İşte yarışmacının 500 bin TL değerindeki soruya verdiği yanıt.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının bu akşam ekranlara gelen 1143. yeni bölümünde, 500 bin TL'ye kadar ulaşan yarışmacıya sorulan soru merak konusu oldu. Türkiye hangisinin üretiminde 1 numara değildir? sorusu, yanıtı haberimizde.

SORU:
Türkiye hangisinin üretiminde 1 numara değildir?
CEVAP: C ÇAY

A: Kayısı

B: İncir

C: Çay

D: Fındık

Kim Milyoner Olmak İster ne zaman başladı?

Ekranların en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? atv'deki ilk yayınını 2011 yılında gerçekleştirdi. Milyoner, 2 Ağustos 2011'de Kenan Işık'ın sunumuyla atv'de başladı. 7'den 70'e herkesi ekrana kilitleyen Milyoner, günümüzde Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile atv'de seyircisi ile buluşmaya devam ediyor.


Kim Milyoner Olmak İster nerede çekiliyor?

Kim Milyoner Olmak İster? Eyüpsultan'da bulunan atv Kim Milyoner Olmak İster? stüdyosunda çekiliyor. Milyoner, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde çekiliyor. Turkuvaz Medya Grubu binasındaki atv stüdyolarında çekim yapılıyor.


Kim Milyoner Olmak İster'e nasıl başvurulur?

Herkesi ekrana kilitleyen Milyoner'e atv'nin internet sitesinden başvuru yapabilirsiniz. Kim Milyoner Olmak İster? yarışma katılım formuna bu linkten ulaşabilirsiniz. Milyoner başvuru formu için tıkla https://www.atv.com.tr/milyoner/form

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