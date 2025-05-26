TUS TERCİH SONUÇLARI 2025: TUS tercihleri ne zaman bitiyor, nasıl ve nereden yapılır?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) tercih sürecinde sona yaklaşılıyor. Alanında uzmanlaşmak isteyen binlerce hekim, ÖSYM tarafından başlatılan tercih maratonunda son gün tarihini merak ediyor. 21 Mayıs itibarıyla başlayan başvurular devam ederken, adaylar hem tercih işlemlerinin ne zaman sona ereceğini hem de işlemlerin nasıl gerçekleştirileceğini araştırıyor. TUS tercihlerine dair merak edilen tüm ayrıntılar ve güncel gelişmeler haberimizde…