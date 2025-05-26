TUS TERCİH SONUÇLARI 2025: TUS tercihleri ne zaman bitiyor, nasıl ve nereden yapılır?

Tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık hayalleri için kritik adımlardan biri olan TUS tercih süreci devam ediyor. ÖSYM'nin 21 Mayıs’ta erişime açtığı tercih ekranı üzerinden yapılan işlemlerde, başvuru süresinin ne zaman sona ereceği sorusu gündemdeki yerini koruyor. Tercihlerini tamamlamak isteyen adaylar, son tarih bilgisiyle birlikte başvuru işlemlerinin nasıl yapılacağına dair detayları da yakından takip ediyor. İşte 2025 TUS tercih sürecine dair güncel bilgiler…
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) tercih sürecinde sona yaklaşılıyor. Alanında uzmanlaşmak isteyen binlerce hekim, ÖSYM tarafından başlatılan tercih maratonunda son gün tarihini merak ediyor. 21 Mayıs itibarıyla başlayan başvurular devam ederken, adaylar hem tercih işlemlerinin ne zaman sona ereceğini hem de işlemlerin nasıl gerçekleştirileceğini araştırıyor. TUS tercihlerine dair merak edilen tüm ayrıntılar ve güncel gelişmeler haberimizde…
TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) tercih işlemleri başladı. Tercihler, 21-27 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılacak.
Adaylar, tercihlerini 21 Mayıs 2025 tarihinde saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecek. Tercih işlemleri, 27 Mayıs 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.
Yerleştirme işleminde, 2025-TUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak. 2025-TUS 1. Dönem yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekmektedir.
TUS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar, tercihlerini yaparken kılavuzda yer alan kontenjan bilgilerini ve Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı eğitici kadro durumlarını dikkate alacaklar.
Tercih işlemleri yalnızca https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile yapılabilecek.