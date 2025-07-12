Üniversiteler ne zaman açılacak 2025? 2025 - 2026 Üniversiteler hangi tarihte başlıyor?

Temmuz ayının gelmesiyle birlikte birçok üniversite yaz tatiline girerken, öğrenciler şimdiden 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki üniversiteler ne zaman açılıyor? Yeni dönemde dersler hangi tarihte başlayacak?
2025-2026 üniversite eğitim yılı için geri sayım başladı. Yaz tatiline giren milyonlarca lisans ve önlisans öğrencisi, güz döneminin ne zaman başlayacağını öğrenmek için resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Peki YÖK ve üniversiteler yeni dönemi ne zaman başlatacak?
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR?
2025-2026 Eğitim yılında üniversitelerin başlangıç tarihi okuldan okula göre değişkenlik gösteriyor. Öğrenciler net bilgi almak için okuduğu üniversitenin akademik takvimini inceleyebilir.