WhatsApp Web Giriş: WhatsApp Web Nedir, Nasıl Kullanılır?

WhatsApp Web, akıllı telefonların yanı sıra masaüstünde bilgisayarlar üzerinden mesajlaşmayı sağlayan en popüler uygulama sistemidir. Çalışan ve bütün gün bilgisayar başında olan kullanıcıların işlerini kolaylaştıran WhatsApp Web uygulaması güncellemeleri de devam ediyor. Bu yazımızda IOS, Android işletim sistemlerinde uygulama indirme linklerini, Whatsapp Web giriş işlemlerinin nasıl yapıldığı anlattık. Peki

Whatsapp Web nedir, nasıl yapılır? İşte ayrıntılar.

WhatsApp'ta kısa süre önce tanıtılan çoklu cihaz beta testi, WhatsApp'ın kullanıcıların birincil cihazında (akıllı telefon) ve birincil cihazın internete erişimi olmasa bile dört adede kadar başka cihazda çalışmasına izin vererek bu sorundan kurtuluyor. Ancak, sıkça sorulan bir soru, çoklu cihaz desteği kullanıma sunulduğunda WhatsApp Web'e ne olacağı ile ilgili. Bir WhatsApp sözcüsü TechRadar'a yanıt verdi.

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“WhatsApp Web, kullanıcılarımız için önemli bir platform olmaya devam ediyor. Şimdiye kadar, WhatsApp aynı anda yalnızca bir cihazda kullanılabiliyordu. WhatsApp sözcüsünün bildirdiğine göre, masaüstü ve Web desteği yalnızca telefonunuzu yansıtarak çalıştı - bu da telefonunuzun açık ve aktif bir internet bağlantısına sahip olması gerektiği anlamına geliyordu” dedi.

WHATSAPP WEB NEDİR?

Whatsapp nedir, nasıl kullanılır? sorularının yanıtına glecek olursak; WhatsApp'a hem telefonunuz hem de web üzerinden erişilebilirsiniz. WhatsApp Web, akıllı telefonunuzdaki WhatsApp hesabınızın bilgisayar tabanlı uzantısıdır. Gönderip aldığınız tüm mesajlar telefonunuz ve bilgisayarınız arasında senkronizedir ve her iki cihazda da tüm mesajlarınızı görebilirsiniz. Telefonunuzda yapacağınız herhangi bir aktivite WhatsApp Web'e veya WhatsApp Web'de yapacağınız işlem telefonunuza yansıyacaktır. Şu anda WhatsApp Web sadece Android, iPhone, Windows Phone 8.0 ve 8.1, Nokia S60, Nokia S40 EVO, BlackBerry ve BlackBerry 10 akıllı telefonlarda kullanılabilir.

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WhatsApp Web başka bir WhatsApp hesabı değildir. Bilgisayarınızda ve telefonunuzda WhatsApp kullandığınızda, bu iki cihazda aynı hesaba giriş yapmış olursunuz.

WHATSAPP WEB GİRİŞ

WhatsApp Web kullanabilmeniz için birkaç temel gereklilik vardır:

Telefonunuzda aktif bir WhatsApp hesabınız olması gereklidir.

Telefon ve bilgisayarınızda güçlü ve sabit bir internet bağlantınız olmalıdır.

WhatsApp Web'i kullanmak için web tarayıcısı olarak Chrome, Firefox, Opera veya Safari'nin en son sürümünü kullanmanız gerekmektedir.

WhatsApp Web'e başlamak için önce telefonunuz ve bilgisayarınızı eşleştirmeniz gerekmektedir:

Bilgisayarınızda web.whatsapp.com adresine gidin.

Telefonunuzda WhatsApp'ı açın.

Android, Nokia S60 ve Windows Telefonda: Menu > WhatsApp Web'e gidin

iPhone'da: Ayarlar > WhatsApp Web'e gidin.

BlackBerry'de: Sohbetler > Menu > WhatsApp Web'e gidin.

BlackBerry 10'de: Ekranı yukarıdan aşağıya çekin > WhatsApp Web'e gidin.

Nokia S40'da: Ekranı aşağıdan yukarıya doğru çekin > WhatsApp Web' e gidin.

Telefondan gelen, bilgisayarınızın ekranındaki QR kodunu tarayın.

Telefonunuzda, WhatsApp Web'e giderek Giriş yapılmış bilgisayarlar'ı görebilir veya aktif bir WhatsApp oturumundan çıkış yapabilirsiniz.

WHATSAPP GİRİŞ GÖRSEL ANLATIM

https://web.whatsapp.com/ linkine tıklayarak gideceğiniz ekranda görsellerdeki adımları uygulayarak WhatsApp Web girişini kolaylıkla yapabilirsiniz.

Whatsapp web giriş, 1.adım

Whatsapp web giriş, 2.adım

Whatsapp web giriş, 3.adım

Whatsapp web giriş, 4.adım

iPhone'lar tarafından da destekleniyor

Dünyanın bir numaralı çevrimiçi sohbet uygulaması WhatsApp'ın 'web sürümü' artık iPhone'lar tarafından da destekleniyor.

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Bu yılın başlarında yayımlanan ve kullanıcıların masaüstü bilgisayarları (veya dizüstüleri) üzerinden mesajlaşabilmelerine olanak sağlayan WhatsApp web sürümü şimdiye kadar iOS kısıtlamaları sebebi ile iPhone'lara gelmemiş ve Android, Windows Phone ve BlackBerry'lerle sınırlı kalmıştı.

Velhasıl son güncellemeyle birlikte artık iPhone kullanıcıları da ekranlarını bilgisayarlarına yansıtarak sohbetlerine web üzerinden devam edebilecekler.Uygulamadan faydalanmak için yapmamız gereken mobil sürüm üzerinden internet sitesindeki QR kodun taratmaktan ibaret. Bir de 'ayarlar' hanesine gelip 'WhatsApp Web'i işaretliyoruz.

WHATSAPP NASIL KULLANILIR?

WhatsApp'ı indirmek ve yüklemek için yapmanız gerekenler; Telefonunuza uygulamayı App Store'den yükleyin. (Android telefon kullanıyorsanız Google Play'e girin) App Store'u açın ve sağ altta yer alan büyüteç işaretine tıklayın. Üstte gelen kutuya WhatsApp yazın ve gelen uygulama penceresinde Free yazan yeri tıklayıp telefonunuza indirin. Uygulamayı bulun ve açın. Kayıt olurken sizdene GSM telefonu numaranız soracak, girin ve sonra numaranıza SMS ile gelen kodu girerek hattınızı doğrulayın.

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Cep telefonu rehberinizde bulunan kişileri WhatsApp tarayarak, uygulamayı kullanan arkadaşlarınızı listeleyecek. Listelenen arkadaşlarınızla anlık olarak artık sohbet edebilirsiniz. WhatsApp, iPhone dışında blackberry, Nokia ve Android tabanlı telefonlarda kullanılabiliyor. Yurtdışında seyahat ederken veya uzaktayken, WhatsApp kullanan arkadaşlarınızla dilediğiniz gibi mesajlaşabilir, çektiğiniz fotoğrafları ve videoları anlık olarak paylaşabilirsiniz, hem de hiçbir ücret ödemeden!

Whatsapp indirmek için hangi adımları takip etmeniz gerektiği konusunda sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Bunun için sizlere farklı yollar göstereceğiz. Yapmanız gereken doğru yeri indirmeniz ve tablet yada telefonlarınıza yanlış yazılımlar yüklemekten kendinizi korumanız olacaktır. Sizler için WhatsApp indirmek her zaman güvenir olacaktır eğer sayfamızı takip ederdi okursanız watsap güvenli şekilde sayfanıza indirmeyi başaracaksınız Mobil Whatsapp indirmek için yapmanız gereken tablet yedek pil sinirden bu linki tıklayarak ilgili sayfaya yönlendirilmek olacaktır Programa onay vermeniz halinde indir yavaşlayacak küçük bir program olduğu için çok kısa sürede telefonunuza inecektir.Facebook kurmak için cep telefonu numaranız kullanıyor yani siz birine WhatsApp bilgilerinizi verdiniz de herhangi bir kullanıcı adı değil cep telefon veriyor olacaksınız.

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WHATSAPP WEB'İ ÇALIŞTIRAN CİHAZLAR NELER?

WhatsApp Web'in çalışabilmesi için ilk şart, Chrome tarayıcı kullanıyor olmanız. Yani Safari, Firefox, Opera gibi tarayıcı kulalnanların bu hizmetten yararlanması içim Chrome'a geçiş yapmaları gerekiyor. Onun dışında iOS cihaz kullanıcıları da bu hizmetten yararlanamıyorlar. Bunun sebebi, Apple'ın getirmiş olduğu platform kısıtlamaları. Yani iPhone kullanıyorsanız, şimdilik bilgisayarınızda WhatsApp kullanamayacaksınız.

Sorunsuz bir şekilde çalıştığı cihazlara bakacak olursak, Android, Windows Phone, BlackBerry ve Nokia'nın S60 tabanlı versiyonlarını sıralayabiliriz.

Telefonunuzda WhatsApp'ı açın.

Android, Nokia S60 ve Windows Telefonda: Menu> WhatsApp Web'e gidin

iPhone'da:Ayarlar> WhatsApp Web'e gidin.

BlackBerry'de: Sohbetler> Menu> WhatsApp Web'e gidin.

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BlackBerry 10'da: Ekranı yukarıdan aşağıya çekin> WhatsApp Web'e gidin.

Nokia S40'da: Ekranı aşağıdan yukarıya doğru çekin> WhatsApp Web' e gidin.

Telefondan gelen, bilgisayarınızın ekranındaki QR kodunu tarayın.

Telefonunuzda, WhatsApp Web'e giderek Giriş yapılmış bilgisayarlar'ı görebilir veya aktif bir WhatsApp oturumundan çıkış yapabilirsiniz.

NOT: Telefonunuzdaki veri kullanımı ücretini azaltmak için WhatsApp Web kullanırken her zaman telefonunuzla bir Wi-Fi ağına bağlanmanızı tavsiye ederiz.

Comodo, dünya çapında 900 milyonu aşan WhatsApp kullanıcılarını yeni bir saldırıya karşı uyardı. Siber suçlular, rasgele kişilerin hedeflendiği bir kimlik avı kampanyası kapsamında resmi WhatsApp içeriği gibi görünen sahte e-postalar göndermeye başladı.

Mesaja tıklandığında kötü amaçlı yazılım bilgisayarlara ya da telefonlara bulaşarak bütün kişisel bilgileri ve dosyaları ele geçiriyor.

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Whatsapp'tan gelmiş gibi görünen e-postaya dikkat

Comodo, siber saldırganlara karşı güvenlik çözümleri üretmeye devam ediyor. Comodo Antispam Laboratuvarları (CASL) son olarak, sayıları 900 milyonu aşan WhatsApp kullanıcılarını hedef alan bir saldırıyı tespit etti.

WhatsApp saldırısı; IP, alan adı ve URL analizlerinden yararlanarak ortaya çıkardı. Yeni yöntemde, siber saldırganlar, rastgele kişilerin hedeflendiği kimlik avı (phishing) kampanyası kapsamında, kötü amaçlı yazılımı (malware) yaymak için resmi WhatsApp içeriği gibi görünen sahte e-postalar gönderiyor.

Mesaja tıklandığında kötü amaçlı yazılım bilgisayarlara ya da telefonlara bulaşmış oluyor.

E-postalar, "WhatsApp" olarak bir şemsiye marka adı altında gizlenmiş şekilde sahte bir adresten geliyor, ama “kimden" kısmına dikkatle bakıldığında e-postanın aslında WhatsApp'tan gelmediği kolayca anlaşılıyor.

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Whatsapp'ta hızlı mesaj özelliği sunuldu

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp'a geçen akşam yayınlanan iOS 9.1 güncellemesiyle birlikte 'hızlı mesaj' özelliği geldi. Peki bu özellik ne işe yarayacak?

Whatsapp'a gelen hızlı mesaj özelliğini aslında iOS 8 ile birlikte pek çok uygulama kullanıyordu. Hızlı cevap özelliği sayesinde uygulamayı açmadan kilit ekranında ve bildirim çubuğundan cevap yazılabiliyor.

Yani size gelen bir Whatsapp mesajını artık Whatsapp'a girmeden, ekran kilitli olmasına karşın anında cevap verebileceksiniz. Bu anlamda kullanıcılar işin kullanışlı olacağa benzeyen özelliği kullanmak için iOS 9.1 güncellemesini indirmek ve Whatsapp'ı son sürümde tutmak yeterli.

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WhatsApp'ın bir diğer yeniliği ise Apple Watch oldu. Yine güncelleme almadan enteresan bir şekilde WhatsApp, Apple Watch'a destek vermeye başladı. WhatsApp'a gelen mesajları artık Apple Watch üzerinden görüntüleyebilir ve cevap verebilirsiniz.

Mesaj İşaretleme özelliğini nasıl kullanabilirsiniz?

Dünyanın bir numaralı anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a önemli bir yenilik daha geldi.

Özellikle çok sayıda farklı kişiyle yazışıyor ve sohbetlerimiz de epey bir uzuyorsa işimize oldukça yarayacak bu yeni özellikle birlikte artık mesajlarımızı işaretleyebiliyoruz. Özellikle önemli mesajlara erişimimizi oldukça kolaylaştıracak bu özelliği sadece bireysel sohbetlerimizde değil grup konuşmalarımızda da kullanabileceğimizin altını çizelim.

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İşaretlemek için yapmamız gereken sohbet penceremizden ilgili mesaja basılı tutup, karşımıza çıkan menüdeki yıldız simgesine tıklamak. İşaretlediğimiz mesajlara erişmek istersek yapmamız gereken şey artık hangi sohbetimize aitse o sohbetteki kişi veya grubun ayrıntılarına tıklayarak 'işaretlenmiş mesajlar' bölümüne girmekten ibaret.

Gördüğümüz kadarıyla güncelleme şimdilik sadece iOS ile sınırlı. Muhtemelen kısa süre içerisinde Android'e de gelir.

Önce sohbet ettiğiniz kişiyle yaptığınız görüşme penceresinde istediğiniz mesajın üzerine basılı tutarak hemen üst kısımda bulunan yıldız işaretine tıklayın.

Daha sonra kişiler kısmına gelip işaretlenmiş mesajlar bölümüne tıklayın, karşınıza bu zamana kadar işaretlediğiniz tüm mesajlar çıkacak

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KONU SATIRLARI RASTGELE KARAKTER DİZİSİYLE BİTİYOR

Comodo Antispam Laboratuvarları, siber saldırganların, bu kötü amaçlı yazılımı yaymak ve bilgisayarlara bulaştırmak için yazdıkları e-postalardaki konu satırlarının her birinin, 'xgod' ya da 'Ydkpda' gidi rastgele bir karakter dizisiyle bittiğini tespit etti.

Bunların bazı verileri kodlayarak alıcıları belirlemek için kullanıldığı değerlendiriliyor.

OTOMATİK AÇILAN BİR UYGULAMAYA EKLENİYOR

Konu satırlarının ek kısmında, kötü amaçlı yazılımın yürütülebilir (.exe) dosyasının yer aldığı bir sıkıştırılmış (zip) dosya bulunuyor.

Söz konusu kötü amaçlı yazılım, "Nivdort" ailesinin bir varyantı. Bu kötü amaçlı yazılım çoğu zaman kendini farklı sistem klasörleri içine kopyalıyor ve bilgisayarın kayıt defterinde otomatik açılan bir uygulamaya kendini ekliyor.

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E-posta ekindeki zip dosyası açılıp çalıştırıldığında, kötü amaçlı yazılım bilgisayara geçmiş oluyor.

WhatsApp Araması ile her gün 100 milyon görüşme yapılıyor. Bir yıldan fazla bir zamandır insanlar WhatsApp aramasını tüm dünyada farklı yerlerdeki aile ve arkadaşlarını aramak için kullanılıyor. Bu, uzak ülkelerde olduğunuzda veya sadece mesajlar yetmediğinde iletişimde kalmanın harika bir yolu. Bugün WhatsApp'ta her gün 100 milyondan fazla telefon görüşmesi yapılıyor - yani, saniyede 1.100 aramadan fazla! Pek çok kişinin bu özelliği kullanışlı bulması bizi çok sevindirdi. Önümüzdeki aylarda bu özelliği daha da geliştirmek için çalışıyoruz.