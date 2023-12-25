Yarın okulların tatil durumu merak edilen konular arasında bulunuyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilde bugün okullar tatil edildi. Gözler yarın okullarda tatil olup olmayacağına çevrildi. Peki yarın okullar tatil mi, 26 Aralık'ta okullarda kar tatili olacak mı?

BUGÜN NEREDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

Bingöl'ün Adaklı, Yedisu, Karlıova ve Kiğı ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Bingöl'ün Adaklı, Yedisu ve Karlıova ilçelerinde taşımalı eğitime ara verilmişti. Kiğı Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada da yarın taşımalı eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle merkez ve köy okullarındaki eğitim öğretime 25 Aralık Pazartesi günü itibari ile 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları da idari izinli sayılacaklardır" denildi.

Böylece Bingöl'de 4 ilçede taşımalı eğitim ve öğretime ara verilmiş oldu.

KASTAMONU

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sebebiyle taşımalı eğitim veren okullar 1 gün tatil edildi.

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sebebiyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi. Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Köylerimizdeki yoğun kar yağışının ardından köy yollarımızda gece buzlanma olacağı değerlendirildiğinden, sadece taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimize münhasır olmak kaydıyla 25 Aralık Pazartesi günü il genelinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

BAYBURT

Bayburt genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışı dolasıyla meydana gelebilecek olumsuzlukları engellemek adına eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi.

25.12.2023 Pazartesi günü Bayburt genelindeki tüm eğitim-öğretim kademelerinin tatil edildiğini Bayburt Valisi Mustafa Eldivan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Vali Eldivan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle, ilimiz genelindeki tüm eğitim-öğretim kademelerinde 25.12.2023 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir."

ERZURUM

Erzurum’da yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle yarın ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretimin 25 Aralık Pazartesi günü tatil edildiği belirtildi.

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi: “Palandöken, Aziziye ve Yakutiye ilçelerinde kar yağışı, yoğun tip ve olumsuz hava şartları nedeniyle 25.12.2023 Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir.”Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'de sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada "Özellikle Sevgili Öğrencilerimize duyurulur. İlimizde yoğun kar yağışı, etkili tipi ve yarın için buzlanma ihtimali nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir." dedi.

KARABÜK

Karabük'ün Ovacık ve Eflani ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, "Eflani ve Ovacık ilçelerimizde kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 25 Aralık 2023 Pazartesi günü taşımalı eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

GİRESUN

Giresun’un alçak kesimlerinde etkili olan şiddetli yağmur, yüksek kesimlerde ise kendini kar olarak gösterdi. Kar yağışı nedeniyle Çamoluk ilçesinde okullar 1 gün tatil edildi.

Çamoluk Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kar yağışı ve aşırı soğuk nedeniyle yollarda oluşan buzlanma riski ulaşımı tehlikeye sokacağından yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Öte yandan Giresun İl Özel İdaresi ekipleri, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

ERZİNCAN

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi

Refahiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle, gece oluşabilecek buzlanma riski ile ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklar nedeniyle, 25.12.2023 Pazartesi günü ilçe genelinde eğitim öğretime bir gün süre ile ara verildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personellerimiz de 25 Aralık 2023 tarihinde idari izinli sayılacaktır.” denildi.

AĞRI

Ağrı'da kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sevgili yavrularımız siz bizim için önemlisiniz. Olumsuz hava şartları nedeniyle 25 Aralık 2023 Pazartesi günü il genelinde eğitim öğretime 1 gün ara verme kararı aldık. Sizlerin güvenliği bizim için her zaman önceliklidir. Lütfen dikkatli olun ve evinizde güvende kalın” dedi.

Ağrı’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu. İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

VAN

Van'ın Muradiye ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Muradiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Muradiye ilçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve meydana gelebilecek buzlanma nedeniyle 25 Aralık 2023 Pazartesi günü taşımalı eğitim kapsamındaki tüm okullarımızda eğitim-öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

Van’ın Erciş ilçesinde hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Erciş Kaymakamlığı tarafından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Erciş ilçemizde kar yağışı, yoğun tipi ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 25 Aralık 2023 Pazartesi günü sadece taşımalı eğitim çerçevesindeki okullarımızda eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine, karar verilmiştir" denildi.

Van’ın Saray ilçesinde hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.Saray Kaymakamlığı tarafından sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim çerçevesindeki tüm okullarımızda eğitime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

ARTVİN

Artvin’de etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Artvin Valiliğinden yapılan açıklamada, kentin bazı bölgelerinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Artvin merkezde 25 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verildiği ifade edildi. Açıklamada, "Olumsuz hava şartları, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski sebebiyle Artvin Merkez ilçede 25 Aralık 2023 Pazartesi günü tüm okul ve kurumlarda eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personeller de aynı gün izinli sayılacaktır" denildi.

BİTLİS

Bitlis’in Ahlat ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Bitlis Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimizde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Ahlat ilçemizde 25 Aralık 2023 tarihinde taşımalı eğitim veren okullarda taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir” denildi.

KARS

Kars’ta kar ve tipi nedeniyle 72 köy yolu ulaşıma kapanırken, okullar 1 gün tatil edildi.Kars’ta kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı ve tipiden dolayı kent genelinde okullar 1 gün tatil edildi. Ayrıca engelli, hamile ve 60 yaş üstü kamu çalışanlarına idari izin verildi.

Kar ve tipiden dolayı merkeze bağlı 9, Akyaka’da 3, Arpaçay’da 9, Digor’da 13, Sarıkamış’ta 17, Selim’de 13 ve Susuz’da 8 olmak üzere toplam 72 köyünün il merkezi ile bağlantısı kesildi. Kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri yoğun çaba sarf ediyor. Ekiplerin çalışmasını bölgede etkili olan tipi zaman zaman aksatıyor.

Öte yandan Kars-Göle-Ardahan, Kars-Çıldır-Ardahan ve Kars-Digor-Iğdır karayollarında da kar ve tipi ulaşıma izin vermiyor. Trafik ekipleri, zincirsiz araçların kent dışına çıkışına izin vermeyerek, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Kentte yüksek kesimlerde tipi etkisini sürdürüyor.

TUNCELİ

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Pülümür Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada; "İlçemizde yaşanan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 25 Aralık 2023 Pazartesi günü ilçemizdeki okullarda eğitim öğretime (1) bir gün süreyle ara verilmiştir” denildi.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 26 ARALIK 2023

Bugün bazı illerde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil ilan edildi. Yarın yani 26 Aralık tarihi için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili son dakika açıklaması geldiği zaman habere eklenecek.







