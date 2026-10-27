Bunca tezvirat sizce neden?

Haziran ayının 16’sında bu köşede “Meyve veren ağacı taşlayamadılar” başlıklı bir yazı kaleme almıştık. Konusu, ülkemizde Millî Enerji ve Maden Politikası’nın mimarı Dr. Berat Albayrak’ın avukatı İsa Sinan Göktaş’ın bir açıklamasıydı… Göktaş, CHP’nin “128 milyar dolar” iddialarına yönelik açılan davanın kazanıldığını, Anayasa Mahkemesi’nin de son kararı ile olaya noktayı koyarak, söz konusu iddiaların asılsızlığının hukuken de kesinleşmiş olduğunu belirtmişti o günlerde...

Aradan 4 ay geçti. Sinan Bey 21 Ekim günü bir açıklama daha yaptı.

Bu kez CHP’li Faik Öztrak, Meclis kürsüsünden Sayın Albayrak’a saldırıya geçti… Halk TV’nin yurt dışındaki sahibinin yayınladığı videodaki ifadesiyle, para karşılığı CHP/Yeni Parti’ye destek veren malum medya da Öztrak’ın asılsız iddialarının üzerine atladı ve Berat Bey’i bu kez de fon skandalının içine sokmaya çalıştı…

Sinan Bey’in açıklaması özetle şöyle:

“CHP Grup Başkanı Faik Öztrak tarafından 19.10.2026 tarihinde ‘fon soruşturması’ olarak yansıyan iddialara yer verilirken, konu bir anda “128 milyar dolar yalanına” ve Sayın Berat Albayrak’a getirilmiş kendisinin adı, safsata niteliğinde bir bağlama yerleştirilmiştir. Oysa Sayın Berat Albayrak, 2020’de aktif siyaseti bırakmış, o tarihten beri yalnızca vakıf işleriyle ilgilenmiş ve hiçbir siyasi programa da katılmamıştır ...

… Öte yandan 17-25 Aralık sürecinde devreye giren uluslararası aklın, benzer yöntemleri kullanarak, esasen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı hedefe koymak istediği görülmektedir …

Türk siyasi tarihinde görev süresi boyunca en çok yalan ve iftiraya maruz kalan kişilerden biri olan Sayın Berat Albayrak’a yönelik bu hukuksuz eylemlerin, görevinden ayrıldıktan sonra da devam etmesinin nedeni, ülkemiz menfaatine hayata geçirdiği sayısız çalışmalardır.

Netice itibarıyla Sayın Berat Albayrak’ın adını maksatlı ve kötü niyetli şekilde kullanan kişiler aleyhine dava açacağımızı kamuoyunun bilgi ve takdirine sunarız.”

Bekir Tiryaki’nin geçen hafta X’teki mesajı, konuyu etkili bir şekilde özetlemiş. “Aynı merkezden talimatla Berat Albayrak’ı hedef alanlara şu soruları sorun” demiş ve Albayrak’ın bakanlık döneminde, enerji ve finans alanında aşılmış 16 büyük hedefi sıralayarak “Berat Albayrak bunlar yüzünden mi hedefinizde?” diye sormuş… Girin bakın… ( https://rb.gy/4292j6 )

Biz de 4 ay önce verdiğimiz listenin özetini bir kez daha paylaşalım…

● Türkiye’nin ilk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesi Ertuğrul Gazi ve ilk millî sondaj gemisi Fatih’in devreye girmesi; Yavuz ve Kanuni gemilerinin de filoya katılması,

● Tuz Gölü’nün altının doğalgaz depolama alanı haline getirilmesi,

● Üretimi 60 milyon tondan 100 milyona çıkaran “Akıllı Kömür Kullanımı Projesi”nin başlatılması,

● Türkiye’nin en büyük güneş enerjisi yatırımlarından Karapınar Güneş Enerjisi Santrali’nin temelinin atılması ve tesisin Mart 2023’te tam kapasiteyle üretime geçmesi,

● Eskişehir Beylikova’da, Türkiye’yi dünyada ikinci sıraya yükselten 694 milyon ton nadir toprak elementi rezervinin bulunması,

● Türkiye’nin elektrik ihtiyacının %10’unu tek başına karşılaması planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin temelinin atılması,

● Türkiye’yi uluslararası enerji merkezi konumuna yükselten TANAP (Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı) Projesi’nin devreye alınması,

● Hakkâri Çukurca’da 4.500 metre ile Türkiye’nin en derin kara sondaj kuyusunun açılması,

● Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde enflasyonun %25’ten %8’e indirilmesi, Cumhuriyet tarihinde ilk kez 15 milyar dolar cari fazla verilmesi,

● Yurt dışındaki 350 ton altının Türkiye’ye getirilmesi,

● Küresel sermayenin yeni adresi İstanbul Finans Merkezi’nin hayata geçirilmesi,

● 2020 yılında Türkiye’nin %1,8 ile pozitif büyüme kaydeden nadir ülkelerden biri olması.

Ülkemizde her kim ki, emperyalizm karşıtı, millî hakimiyet ve bağımsızlıktan yana politikalar izlemiş, mutlaka başına çoraplar örülmeye çalışılmıştır… Sayın Albayrak da aktif görevdeyken ve de fiilî hiçbir siyasi sorumluluğunun olmadığı son 6 yıldır hâlâ en çok saldırıya, karalamaya maruz kalmış olanlardan…

Sizce başka bir neden var mı?

Taksi çilesi nereye kadar…

Büyük şehirlerimizde taksi çilesi çekmeyen var mı? Yağmur biraz atıştırsa, saat iş çıkışına denk gelse; ulaşım bir kâbusa dönüşüyor. Vatandaş eziyet çekerken, mevcut kapasitenin yetişemediği bir arz açığı varken sarı taksiciler, paylaşımlı yolculuk platformu Martı TAG’a dava açmıştı. Gerekçe ‘haksız rekabet ve korsan taşımacılık’ suçlamasıydı. Dava 4 yıldır devam ediyordu. Yargı süreci nihayet sona ermiş…

14. Bölge Adliye Mahkemesi, Martı TAG’ın yasaklanamayacağına hükmetmiş. “Yasa koyucu tarafından yasaklanmayan veya ilgili idarenin yasalardan aldığı yetki ile ikincil düzenlemelerle yasaklamadığı yahut ruhsat veya izne bağlamadığı ticari bir faaliyetin mahkeme tarafından yasaklanması mümkün değildir.” diyerek noktayı koymuş. Ayrıca Mahkeme, Martı TAG’ın anayasada güvence altına alınan girişim özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini de vurgulamış.

İşin ilginç yanı Martı TAG da yıllardır, “Halkın ihtiyacını önceleyecek yasal regülasyonun, düzenin bir an önce getirilmesi” görüşünde. Çünkü sahada karşılığı olmayan, talebe cevap veremeyen, halka ızdırap çektiren bir yapının “Sadece ben olayım, alternatif olmasın” direnci ne anlaşılabilir ne de sürdürülebilir...

Ulaşımdaki arz yetersizliği nedeniyle yaşanan soruna çözüm olabilecek her türlü girişimin desteklenmesi bir zorunluluktur.

Ulaşımdaki tıkanıklığın yasaklanarak çözülemeyeceği; akılla, teknolojiyle ve girişim cesaretiyle aşılabileceği ortadadır. Her zaman kazanan, vatandaşa nefes aldıran akılcı çözümler olmalıdır.