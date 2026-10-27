“İsrail Lobisi” gece karanlığına mı dönüyor?

Amerikalı Siyonist milyarder Bill Ackman Pazar günü “X” hesabından yaptığı paylaşımda İsrail seçimlerinden Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich’in yer almayacağı bir hükümet çıkması gerektiğini vurguladı. Ackman’a göre Ben-Gvir ve Smotrich İsrail’in küresel imajına büyük zarar veriyor. Ben-Gvir ve Smotrich’in yer almayacağı bir hükümetin kurulmasının İsrail’in yeni bir sayfa açtığına dair dünyaya bir mesaj vereceğini savunan Ackman şöyle diyor:

“Bu, İsrail’in yitirdiği güvenilirliğini yeniden kazanmasına, İbrahim Anlaşmaları’nın genişletilmesi imkânını artırmasına ve Demokratlar, Cumhuriyetçiler ve genel olarak Amerikalılarla daha iyi ilişkiler kurmasına imkân sağlayacaktır.”

Netanyahu’nun soykırımcı hükümetinin Ulusal Güvenlik Bakanı olan Ben-Gvir “Yahudi Gücü”, Maliye Bakanı Smotrich ise “Dini Siyonizm” partisinin lideri. Üçünün kaderi biribirine bağlı.

Siyonist lobinin önde gelen isimlerinden Ackman paylaşımında İsrail’in Amerikan kamuoyunu kaybettiğini itiraf ediyor. İsrail’in Amerika’da nasıl algılandığını iyi bilen birinin bakış açısıyla görüşünü paylaşmak istediğini belirten Ackman, Smotrich ve Ben-Gvir’i siyaseten yok ederek Amerika’da işlerin yoluna gireceğini, Lobi’nin eski gücüne yeniden kavuşacağını umuyor.

Ackman 2024’e kadar daha çok İsrail yanlısı Demokrat adaylara bağış yapıyordu. Demokrat Parti tabanından İsrail’e yönelik tepkilerin partinin İsrail yanlısı tutumunu değiştirmeye zorladığını gören Ackman pusulayı Trump’a çevirmişti. Fon yatırımcısı Ackman İsrailli eşiyle birlikte 2024’te Tel Aviv Borsası’nın yüzde beş hissesini de satın almıştı. İsrail’i protesto eden öğrencilerin peşine düşen Ackman Amerikan üniversiteleri aleyhinde kampanya bile açmıştı.

İsrail Lobisi’nin Amerikan siyasetini etkileme maliyeti her geçen gün artıyor. ABD’de TikTok’u kontrol etme gücünü ele geçiren İsrail yanlısı milyarderler “CBS News” gibi ana akım medya kuruluşlarını da satın alarak kamuoyunun İsrail aleyhindeki duygularını değiştireceklerini umut ediyorlardı. Tam tersine “CBS News”in marka değeri ve güvenirliği büyük yara aldı.

Diğer yandan İsrail Lobisi’nin en etkili kuruluşu “AIPAC(Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi)” İsrail’e desteği eleştiren Demokrat Partili adayların ön seçimleri kazanmamaları için olağanüstü ölçülerde para harcadı. Ne ki “AIPAC” tarafından desteklenmek ve bağış almak sadece Demokratlar için değil, Cumhuriyetçi birçok aday için de zehirli bir marka halini aldı. En son Demokrat Kongre üyesi Pat Ryan da “AIPAC”tan aldığı bağışları iade ediyordu.

Michigan’da Senato için yarışan İsrail yanlısı Cumhuriyetçi aday Mike Rogers bile “AIPAC”ın doğrudan desteğini reddetmek zorunda kaldı. Rogers İsrail yanlısı bağışçıların “AIPAC” üzerinden bağış yapmamalarını istemişti. “AIPAC”, Rogers’ın Demokrat rakibi Dr. Abdul El-Sayed’in ön seçimleri kazanmaması için büyük para harcadıysa da başarılı olamamıştı.

“AIPAC”ın parayla seçimlere müdahale ederek daha fazla görünür hale gelmesi Amerikan seçmenleri nezdinde büyük tepki çekiyor. Oysa “AIPAC” perde arkasında işini yürütüyordu. İsrail’in kamuoyu desteğini kaybetmesinin yanı sıra İsrail’e mesafe koyan Demokratlar’ın sayısının artması sebebiyle paniğe kapılan “AIPAC” kendini daha fazla öne çıkarıyordu.

“AIPAC” 21 Ekim’de yaptığı bir duyuruyla adayları doğrudan desteklemeyi veya onlara doğrudan bağış yapmayı sonlandıracağını açıkladı. Bu duyuru “AIPAC”ın açık desteğinin İsrail yanlısı adaylara yardım etmekten çok zarar verme riski taşıdığının zımni bir kabulüydü.

“AIPAC’ın beyni” olarak nitelenen Steven Rosen uzun yıllar önce yemek yediği bir gazeteciye “Bu peçeteyi görüyor musun, 24 saat içinde bu peçeteye 70 senatörün imzasını alabiliriz” demişti. Rosen 2000’lerin başlarında Pentagon’daki bir görevliden elde ettiği gizli bilgileri İsrail Büyükelçiliği’yle paylaştığı için eski bir casusluk yasasını ihlal etmekten yargılanmıştı.

“AIPAC” o kadar zor duruma düştü ki kendisini kurtarmak için Rosen’i 2005’te kapı dışarı etti. Rosen ve diğer “AIPAC” görevlisi Keith Weissman hakkında açılan davaysa “gizli bilgilerin ifşa olacağı” gerekçesiyle- tabii yukarılardan gelen baskılar sebebiyle- daha sonra kapatılacaktı.

“Unutma, lobi bir gece çiçeğidir. Karanlıkta çiçek açar, güneşte solup gider” sözü de Rosen tarafından Lobi’nin çalışanlarına öğütlenmişti. Son duyurusuyla adaylara doğrudan destek ve bağış yapmayacağını açıklayan “AIPAC” galiba yine Rosen’in o eski karanlığına geri dönüyor.