Enflasyon, faiz indirimi, Nefes Kredisi

Ekim ayı enflasyonu maalesef istenilen seviyenin bir miktar üzerinde geldi. TÜİK’in hesaplamasına göre TÜFE aylık bazda %2,58 artarken yıllık artış %29,77 oldu. Yıllık enflasyon bir önceki aya göre çok az miktar yükselmiş olsa da halen %30’un altında. Açıkçası bu küçük artış teknik olarak çok anlamlı olmasa da enflasyonun %30’un altında kalmaya devam etmesinin algısal olarak son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Zira beklentilerin şekillenmesinde algısal seviyeler son derece önemli bir değişken. Diğer yandan Ekim ayında giyim ve ayakkabı grubundaki ciddi artış ve gıda grubunda mevsim geçişi nedeni ile beklenen yükseliş enflasyonun oluşumunda belirgin etkenler olmuş durumda. Bununla birlikte artan akaryakıt fiyatlarına bağlı olarak ulaştırma grubunda da yüksek bir seyir var. Ancak tüm bunlara rağmen yıllık enflasyon gıdada 7,1 puan, enerji ve gıda dışı mallarda 2,5 puan ve hizmetlerde 7,9 puan geriledi. Özellikle hizmetlerdeki gerileme son derece önemli zira bir dönem sizlerin de hatırlayacağı üzere hizmet enflasyonundaki katılık işleri zorlaştırıyordu.

Elbette enflasyon verisini gördükten sonra gözlerimizi hemen Aralık ayındaki Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararına çeviriyoruz. Çünkü bir yandan da piyasanın faiz indirimleri ve likiditeye ciddi bir şekilde ihtiyacı var. O noktada enflasyonun ana eğilimine bakmak gerekiyor. Son verilere göre enflasyonun ana eğiliminde aylık %1,7 civarında bir yatay seyir görüyoruz. Bu da PPK’nın 17 Aralık’taki toplantısı için ilave bir faiz indirimi için halen alan olduğu anlamına geliyor. Elbette Kasım enflasyon verisi bu noktada önemli bir değişken olacak ancak şimdilik faiz indirimi beklentimizi korumaya devam edebiliriz.

Birçok finansal kurumun genel beklentisinin Aralık’taki PPK toplantısında 100 baz puan daha faiz indirimi yapılacağı yönünde olduğunu hatırlatalım. Diğer yandan piyasadaki likidite ihtiyacı için de yeni adımlar görüyoruz. Merkez Bankası’nın fon krizinin hemen ardından KOBİ’ler için bir miktar gevşettiği aylık kredi büyüme sınırının ardından önemli bir adım da TOBB’dan geldi.

TOBB, KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla KGF ve bankaların iş birliği ile Nefes Kredisi’nin yeni dilimini kullanıma sundu. Yeni dilimle birlikte daha önce kullandırılan 45 milyar TL’ye ilave olarak 50 milyar TL’lik yeni bir limit açıldı. Nefes Kredisi’nin koşulları da mevcut piyasa koşullarına göre oldukça iyi görünüyor.

Nefes Kredisi, 6 ay ana para ödemesiz 48 aya kadar taksitli olacak. 24 aya kadar vadede yıllık %36 faiz uygulanacak kredi paketinde 24 ayın üzerindeki vadelerde faiz oranı %34 olarak belirlenmiş. Yeni limitte firma başına 5 milyon TL’ye kadar kullandırım öngörülmüş. Daha önceki paketten faydalanan KOBİ’ler de 5 milyon TL’ye kadar arada oluşan fark için de müracaat edebilecek.

Son dönemde bankalardaki büyüme sınırı ve piyasadaki nakit sıkışıklığı nedeni ile KOBİ kredilerinde takibe düşme oranı yükseldiği için yeni Nefes Kredisi paketinin önemli bir destek sağlayacağı aşikâr. Diğer yandan sadece KOBİ’ler için değil ticari krediler tarafında tüm sektörlerin ilave finansal desteğe ihtiyacı olduğunu gözlemliyoruz. Bu bakımdan KOBİ’ler esnetilen kredi büyüme sınırının tüm ticari krediler için de uygulanmasının faydalı olabileceğini düşünüyorum. Fon krizi ile beraber endişe duyulan sukuk ve bono itfalarında kullanılacak kredilerin aylık büyüme sınırının dışında tutulması son derece önemli bir adım olmakla birlikte piyasadaki likidite ihtiyacının daha yoğun olduğu bir dönemde olduğunu hatırlatmakta fayda var.