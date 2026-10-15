Anasayfa
Yazarlar
Selçuk Türkyılmaz
Fon krizinde oto-oryantalist bakış

Fon krizinde oto-oryantalist bakış

Selçuk Türkyılmaz
Selçuk TürkyılmazYeni Şafak Gazete Yazarı
04:00, 15/10/2026, Perşembe • Yeni Şafak Haber Merkezi
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Fon krizinde oto-oryantalist bakış

“Fon krizi” olarak kayıtlara geçen hadisenin daha ilk günden itibaren dinî kavramlarla tanımlanması oldukça sorunlu bir yaklaşımadır. Benzer yaklaşımlar daha önce de birçok defa karşımıza çıkmıştı. Bu türden yaklaşımların bir sonucu olarak fon krizinde de ahlaki veya ideolojik yozlaşma ve çürüme gibi kavramlar gündeme geldi. Aslında ekonomik açıdan yıkıcı gücü göz önünde bulundurulduğunda daha ilk andan itibaren ahlaki veya ideolojik yargıların öne çıkarılması şüphe uyandırmalıydı. Çünkü hadisenin ne olduğuna dair açıklayıcı bir çerçeve ortaya çıkmamıştı. Buna rağmen çok hızlı bir şekilde krizde adı geçen ve suçu tespit edilen şahsın dinî kimliği ve bu kimliğin fark edilmesini sağlayan başörtüsü ortaya sürüldü. Üstelik bu yöndeki eleştiriler, çoğunlukla dinî çevrelerden geldi. Böylelikle suç genelleştirildi, umumi bir ahlak ve ideoloji sorunu hâline getirildi. Aslında farkında olmadan başörtüsünü yargılamış oldular. Hızını alamayıp 28 Şubat sürecine atıf yapanlar dahi çıktı.

Fon krizinin ortaya çıkmasıyla birlikte dini çevrelerin ortak bir tavra doğru itildiğini tespit etmek durumundayız. Bu ortak tavrın sonucunda çok kısa bir zaman içerisinde siyasal bir dil de üretildi. Birtakım sivil toplum kuruluşlarının belirgin bir biçimde ahlaki, ideolojik ve siyasal dil arasında hızlı bir geçişe imkân veren eleştirel dilinin, tahlili gerektirdiği çok açıktır. Fakat bu yazıda amacımız, açıklanan metinler üzerinden hızlı geçişleri göstermek değildir. Bu çerçevede sadece genellemelere işaret etmekle yetineceğim. Ahlaki kavramların ortaya çıkması ve ideolojik suçlamalar nihayetinde suçun ve suçlunun konumunu belirginleştirmiyor. Hâlbuki kamu vicdanı açısından asıl mühim olan hukuki durumun netleşmesidir. Bu son olayda görülen ise siyasal beklentilerle ahlaki ve ideolojik tutumların birbiri içine girme tehlikesidir.

Benzer yaklaşımlar uluslararası hadiseler için de geçerlidir. İran ve Türkiye arasındaki sorunlar da Şiilik ve Sünnilik farkı üzerinden değerlendiriliyor. Bu yaklaşım Husilerle ilgili olarak da karşımıza çıkıyor. Bu, ciddi sonuçları olan değerlendirme yanlışlarını beraberinde getiriyor. Örneğin İran’ın veya benzer bir devletin faaliyetlerini mezhep eksenli olarak değerlendirmek bugünkü krizleri tetikleyen asıl unsurların göz ardı edilmesine yol açıyor. Bu açıdan belirsizliği ortadan kaldırmak için çerçevesi iyi çizilmiş sorulara ve cevaplara ihtiyaç duyduğumuz çok açıktır. Birbiriyle kıyas edildiğinde Şiiler ve Sünniler arasındaki problemlerin benzerleri çok rahatlıkla Sünnilerin kendi aralarında da görülebilir. Coğrafyamızı tehdit eden en mühim sorunları mezhep farklılıklarına indirgemenin bizzat kendisi bir sorundur.

Belki aşırı bir örnek olarak kabul edilebilir fakat dile getirmekte sakınca görmüyorum. Uzunca bir zaman İsrail’in varlığı Yahudi ilahiyatı ve tarihinden devşirilen kavramlarla izah edilmişti. Bunun da bir sonucu olarak İsrail’le ilgili herhangi bir mesele gündeme geldiğinde siyonistlerin savaş suçlarını tartışırken antisemitizm suçlamasına maruz kalabiliyorduk. Aslında bütün taraflar İsrail’in propaganda çalışmalarının kıskacındaydı fakat bunu fark ettirmek mümkün olmuyordu. Böyle bir tartışmada Araplarla ilgili olumsuz yargılar tartışmanın yönünü belirler ve çıkmaza girilirdi. Nihai aşamada ise “hatayı kendimizde aramalıyız” gibi çokça tekrar edilen bir dile teslim olmak kaçınılmaz hâle gelirdi.

Fon kriziyle ortaya çıkan değerlendirmelerde özellikle sivil toplum kuruluşlarının dinî, ahlaki, ideolojik ve siyasal alanda hızlı geçişlere imkân veren bir dili tercih etmeleri aslında “hatayı kendimizde aramalıyız” yaklaşımının bir başka versiyonuydu. Bu krizde adı geçen şahsın başörtülü olmasından dolayı hemen ahlaki yozlaşma ve ideolojik kirlenmişlik yaftası gündeme geldi. Eğer böyle bir yaklaşımın haksız genellemelere yol açabileceğini düşünmedilerse çok yazık. Üzülerek belirtmek isterim ki bunun örneklerini 1980’lerde ve 28 Şubat sürecinde fazlasıyla görmüştük. Bakışların belirli bir şahsa yönelmesi gerekirken umumi kavramların akla gelmesini oto oryantalist bir tavır olarak değerlendirmek gerekir. Böyle bir durumda ahlaki yozlaşma, ideolojik başarısızlık ve siyasal eleştiri arasında hızlı geçişler içe dönük bakışı zorunlu hale getirir. Bunlar oryantalist bakış açısının içselleştirildiğini gösteriyor.

Kişi çok bilinçli bir şekilde yetim hakkı yiyorsa onu ahlaki açıdan yargılamanın anlamlı bir tarafı olmaz. Bu kişiyi ideolojik olarak bir tarafa dâhil etmek de çok büyük bir haksızlıktır. Oto-oryantalist dile teslim olmamak gerekir.

Başlıklar :fon kriziahlakideoloji
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026