İsrâil ve ABD seçimleri

Trump ve Netanyahu’nun seçimleri kazanmasından en fazla rahatsız olacak olan ,başta Birleşik Krallık ve Almanya olmak üzere Avrupa olacaktır

. Avrupa devletlerinin, Trump’ı İran savaşında yalnız bıraktığını, hatta zaman zaman bâzı kritik desteklerden mahrum ettiğini biliyoruz. Biden devrindeki Avrupa siyâsetleri., 7 Ekim akabinde yaşanan gelişmelerden pek de hoşmut olmasalar da hayli İsrâil yanlısı bir çizgide seyrediyordu. Hatırlayalım, o günlerde Avrupalı liderler ,

Filistin karşısında İsrâil’in kendisini müdafaa hakkı olduğundan

dem vuruyorlar, vızır vızır Tel Aviv’e gidip, Netanyahu ile sarmaş dolaş pozlar veriyorlardı. Evet, zihinleri ve enerjileri Ukrayna’da teksif olmuştu. “Şimdi bu Gazze işi nereden çıktı?” kabilinden bir şaşkınlık yaşasalarda İsrâil aşklarının reflekslerini ortaya koymaktan geri durmuyorlardı. Nasıl olsa, o günlerde Rusya karşısındaki ABD-Avrupa kenetlenmesi devâm ediyordu. Ama Trump iktidâra gelip, ABD’nin Ukrayna savaşında verdiği destek taban yapınca olan oldu. Netanyahu, Trump’ı ayartan ve aslî mesele olarak değerlendirdikleri Rusya husûmetine dayalı ittifaktan uzaklaştıran kötücül bir figür hâline geldi. Evet, gerek ABD’de, gerek Avrupa’da yükselen anti İsrâil duyguların, hepsi diyemem ,ama hatırı sayılır bir kısmı,

insânî endişelerden değil, İsrâil ve oradaki hükümetin işbozanlığına karşı derinleşen bir kızgınlıktan

neşet ediyor. Nitekim, biraz da intikamcı bir sâikle Avrupa devletleri ABD’yi İran karşısında yalnız bıraktı. Meramları şu idi:”Mâdem ki sen bizi Ukrayna’da Rusya karşısında yalnız bırakıyorsun, biz de seni İran karşısında yalnız bırakalım da gör”...Trump’ın Avrupa nefreti bunun üzerine daha da katlandı ve her fırsatta Avrupalı liderlere ağzına geleni söyledi. Bu kızgınlık o kadar ileri gitti ki, Trump neredeyse Ankara’daki NATO Zirvesini boykot etmeyi bile düşündü. Ankara’ya gelişinde, sırf Erdoğan ile olan dostluğunun hatrına geldiğini beyan etti.