Anasayfa
Yazarlar
Süleyman Seyfi Öğün
İsrâil ve ABD seçimleri

İsrâil ve ABD seçimleri

Süleyman Seyfi Öğün
Süleyman Seyfi ÖğünYeni Şafak Gazete Yazarı
04:00, 15/10/2026, Perşembe • Yeni Şafak Haber Merkezi
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
İsrâil ve ABD seçimleri
Küresel dinamikler , önümüzdeki günlerde peş peşe yapılacak iki seçime kilitlenmiş vaziyette. İlki 27 Ekim itibârıyla İsrâil’de, ikincisi ise 3 Kasım günüABD’de yapılacak.
Seçimler, küresel ve mahalli dengeleri alt üst etmiş olan iki lider, Netanyahu ve Trump’ın âkibetini tâyin edecek
. Bu yazıda muhtemel senaryoları ve icap ettikçe bunları Türkiye üzerindeki tesirlerini gözden geçirmek istiyorum.
İlk ihtimal,
bu iki liderin seçimlerden muzaffer çıkması
 ihtimâlidir. Eğer bu gerçekleşirse, dünyânın ahvâlinde yeni ve belki de eskilerini aratacak yeni dengesizliklere hazır olmamız lâzım gelir.
Bu neticeden Rusya’nın fazlasıyla mesud olacağını tahmin etmek zor değildir
. Rusya, ABD’nin Ukrayna ile arasında devâm eden savaştan çekilmesi ve Avrupa’nın Rusya karşısında boşluğa düşmesinden ziyâdesiyle memnun kalacaktır. Rusya , yalnızlaşan ve NATO’nun temin ettiği güvenceler zayıflayan bir Avrupa’yı arzu edecektir. Moskova’nın ,İsrâil’de Netanyahu’nun kazanması ihtimâline bakışının da farklı olmadığını düşünüyorum. ABD’nin Avrupa’nın yanında yer alıp üzerine gelmesinden çok, kuvvetlerini veyâ kapasitesini Ortadoğu’ya kaydırması ve buralara büyük bir zâyiata mâruz kalması Moskova’yı elbette hoşnut bırakan bir durumdur.
Trump ve Netanyahu’nun seçimleri kazanmasından en fazla rahatsız olacak olan ,başta Birleşik Krallık ve Almanya olmak üzere Avrupa olacaktır
. Avrupa devletlerinin, Trump’ı İran savaşında yalnız bıraktığını, hatta zaman zaman bâzı kritik desteklerden mahrum ettiğini biliyoruz. Biden devrindeki Avrupa siyâsetleri., 7 Ekim akabinde yaşanan gelişmelerden pek de hoşmut olmasalar da hayli İsrâil yanlısı bir çizgide seyrediyordu. Hatırlayalım, o günlerde Avrupalı liderler ,
Filistin karşısında İsrâil’in kendisini müdafaa hakkı olduğundan
 dem vuruyorlar, vızır vızır Tel Aviv’e gidip, Netanyahu ile sarmaş dolaş pozlar veriyorlardı. Evet, zihinleri ve enerjileri Ukrayna’da teksif olmuştu. “Şimdi bu Gazze işi nereden çıktı?” kabilinden bir şaşkınlık yaşasalarda İsrâil aşklarının reflekslerini ortaya koymaktan geri durmuyorlardı. Nasıl olsa, o günlerde Rusya karşısındaki ABD-Avrupa kenetlenmesi devâm ediyordu. Ama Trump iktidâra gelip, ABD’nin Ukrayna savaşında verdiği destek taban yapınca olan oldu. Netanyahu, Trump’ı ayartan ve aslî mesele olarak değerlendirdikleri Rusya husûmetine dayalı ittifaktan uzaklaştıran kötücül bir figür hâline geldi. Evet, gerek ABD’de, gerek Avrupa’da yükselen anti İsrâil duyguların, hepsi diyemem ,ama hatırı sayılır bir kısmı,
insânî endişelerden değil, İsrâil ve oradaki hükümetin işbozanlığına karşı derinleşen bir kızgınlıktan
 neşet ediyor. Nitekim, biraz da intikamcı bir sâikle Avrupa devletleri ABD’yi İran karşısında yalnız bıraktı. Meramları şu idi:”Mâdem ki sen bizi Ukrayna’da Rusya karşısında yalnız bırakıyorsun, biz de seni İran karşısında yalnız bırakalım da gör”...Trump’ın Avrupa nefreti bunun üzerine daha da katlandı ve her fırsatta Avrupalı liderlere ağzına geleni söyledi. Bu kızgınlık o kadar ileri gitti ki, Trump neredeyse Ankara’daki NATO Zirvesini boykot etmeyi bile düşündü. Ankara’ya gelişinde, sırf Erdoğan ile olan dostluğunun hatrına geldiğini beyan etti.
O hâlde, 27 Ekim ve 3 Kasım seçimlerini Netanyahu ve Trump kazanırsa ABD-Avrupa çatlağının büyüyeceğin, Rusya-ABD flörtünün ise devâm edeceğini tahmin edebiliriz.
Çin ve Hindistan’ın vaziyeti biraz daha ikircikli. Çin ,Batının hem Rusya hem de Ortadoğu’da sevk ve idâre ettiği saldırgan siyâsetlerden eş derecede muzdarip görünüyor. Binaenaleyh,
ABD seçimlerinin , habis bir Rus husûmeti güden Demokratların mı, habis bir İsrâil taraftarlığı güden Cumhûryetçilerin mi kazanacağı Çin’in nazarında dramatik bir tercihin mevzuu olarak şekillendiğini düşünmüyorum.
Benzer bir husûsu Hindistan için dde tekrarlamak mümkün görünüyor. Hindistan elbette Ukrayna-Rusya savaşında kârlı çıktı. Rus enerji kaynaklarını ucuza kapatıp dünyâya pahalıya sattı. Diğer taraftan İsrâil ile kaynaşarak Baharat Yolu üzerinde Çin’e galebe çalacağı bir konumu kovaladı. Ama ,Trump’ın yaptırımlarına mâruz kalınca ,tabir câizse apışıp kaldı. Avrupa-ABD derinleşmesi devâm edecek olursa, hem Avrupa hem Rusya hem de İsrâil-ABD ikilisiyle dans etmeye çalışan Hindistan’ın işi zorlaşacaktır.
Hindistan muhtemelen seçim neticelerine göre bagajını gözden geçirecek ve bazı paketleri bagajından çıkarmak mecbûriyetinde kalacaktır.
Gelelim Türkiye’mizin durumuna.Türkiye elbette Netanyahu’nun kaybetmesini isteyecektir. Hoş , onun yerini alacak olan lider adaylarının cümlesinin Gazze, Filistin ve anti Türkiye olmaklık hususlarında Netanyahu’dan pek de farklı olmadıklarını biliyoruz. Bunu geçelim.. Demokrat ABD nin hışmına uğrayan ve AB tarafından horlanan Türkiye, Trump’ın gelişiyle bir miktar rahatlamıştı.Washington’da artık Türkiye’ye sempati gösteren bir lider vardı. Türkiye-ABD mübâsebetleri hızla düzeldi. Son NATO Zirvesinde ise tavan yaptı. Bu manzaranın çekiciliğine kapılarak Türkiye’nin Trump’ın kazanmasından taraf olacağını düşünmemek için sebep yok denilebilir. Elbette bu hususta Türkiye liderinin Arjantin’in J.Milei’si gibi görgüsüz açıklamalarda bulunmayacaktır. Ama Ankara’nın her hâlinden Trump’ın kazanmasını arzu ettiğini anlayabiliriz. Diğer taraftan ,
Trumpist angajmanların risklerini
dikkatten kaçırmamak daha doğru olur. Trump’ın Türkiye sempatisini bir sevda olarak değerlendirmek hatâdır.
İflâh olmaz bir şekilde İsrâil seviciliği yapan Trump, eşanlı olarak, İsrâil ile dâimi bir gerginlik yaşayan Türkiye’ye mâvi boncuk göndermekten geri durmuyor.
Sakat ve güvenilir olmaktan çok uzak bir denklem bu. ABD’nin menfaatleri itibârıyla Ortadoğu’nun yeniden yapılandırılmasında Türkiye’nin İsrâil’den daha mâkûl bir tercih olduğuna dâir sayısız unsur var. Ama Trump, iflâh olmaz bir evanjelikalist olarak Türkiye’yi İsrâil’e tercih etmeyecektir. Hatta bunun tam tersini düşünebiliriz. Türkiye’nin İsrâil karşısında tercih edebilecek olanlar bugün Trump’ı içeriden eleştiren hakikî MAGAcı’lar “olabilir”. Olur demiyorum; ama “olabilir”. Bunun için de Trump’ın seçimleri kaybetmesi, yerine de J.D.Vance gibi İsrâil’e mesâfeli birilerinin gelmesi icap eder.
Eğer Trump seçimleri kaybeder ve azline kadar gidecek olan süreç başlarsa ve bunun neticesinde yeni bir Demokrat yapı iktidâra gelirse Türkiye’nin yeni bir sıkışmışlık yaşayacağı âşikârdır. O zaman her okur içinde şu suali tartmalı ve cevaplamaldır:
Vaatlerle hoş tutulan , oyalanan ve savrulan bir Türkiye mi, değilse sıkıştırılan ama sancılı bir şekilde de olsa bir duruş kazanan Türkiye mi evlâdır?
Başlıklar :İsrailABDseçimler
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026