İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 2026 Nobel Ekonomi Ödülü’nü “Makroekonomik istikrarın mikroekonomik temelleri” alanında yaptıkları çalışmalar ile Stanford Üniversitesi’nden Robert E. Hall ve Columbia Üniversitesi’nden Michael Woodford ’a verdi.

ÖDÜL HANGİ KONULARDA VERİLDİ?

1970’li yıllarda yaşanan petrol krizleri sonrasında, ekonomik büyümede yaşanan daralmalar ve bir çok ülkede yaşanan borç krizleri dolayısıyla yaşanan ekonomik sorunlar için ne zaman ve nasıl önlem alınacağı konusunda mevcut ekonomik modeller yetersiz kalmıştı.

Robert Hall ve Michael Woodford üretim, tüketim, enflasyon gibi makro ekonomik değişkenleri geleneksel istatistiksel ilişkiler ile açıklamak yerine, bu değişkenleri etkileyen mikroekonomik temellere odaklanılması gerektiği konusunda çalışmalar yaptılar.

Nobel ödülü alan iktisatçılar, makroekonomik istikrarın mikroekonomik temellere bağlı olduğunu ve buna göre politikaların oluşturulması gerektiğini açıklamaya çalıştılar.

Ödül alan Robert Hall, tüketicilerin rasyonel beklentilere sahip olması nedeniyle gelirlerinde beklenmedik değişiklikler olmadıkça tüketim kararlarını geçmiş dönemlere göre (Rassal Yürüyüş Modeli) belirleyeceklerini ancak şok bir değişlik olursa tüketicilerin tüketimlerini değiştireceklerini açıklamaktadır.

Michael Woodford ise şirketlerin fiyat belirleme süreçlerini ve fiyat katılıklarını analiz ederek, merkez bankalarının faiz ve enflasyon hedeflerini nasıl kurgulaması gerektiğini detaylandırdı.

Hall'ın tüketim ve beklentiler yaklaşımı ile Woodford'un modern para politikası teorisi hem ekonomik sorunlara yeni bir bakış açısı hem de Yeni Keynesyen Ekonominin yapı taşlarını oluşturdu.

BU ÇALIŞMALAR NEDEN ÖNEMLİ?

Bu çalışmaların ekonomi politika uygulamalarında önemli kazanımları olduğu açıktır.

Bilindiği üzere global ekonomi, küresel krizler, tedarik zinciri kopuşları, enerji krizleri ve ani tüketim dalgalanmaları gibi şoklarla her geçen gün daha sık yüzleşmektedir.

Yeni dönemde bu şokları özellikle enerji krizi ve tedarik zincirleri alanında sıklıkla yaşıyoruz.

Bu iktisatçılar tarafından geliştirilen teorik altyapı ve yeni bakış açısı (Yeni Keynesyen) ile artık modern merkez bankalarının ve ekonomi yönetimlerinin bu şoklara karşı yeni stratejiler ve yeni politika araçları ile karşılık vermede daha güçlü oldukları açıktır.

Yaşanabilecek olası şoklar karşısında atılacak adımların bireylerin kararlarını nasıl etkileyeceği öngörülebildiği için, karar vericilerin politikalarda hata payı azalacağı gibi para ve maliye politikaların etkinliği de artacaktır.

Dolayısıyla, ekonomik istikrar yalnızca faiz ve maliye politikası araçlarıyla değil, beklentilerin doğru yönetilmesiyle sağlanmaktadır.