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Harvard Üniversitesi, Çin Bilim Akademisi (CAS), Zhejiang Üniversitesi ve Stanford Üniversitesi küresel bilimsel üretimin ve en çok atıf alan yayınların merkezinde yer alıyor.

Dünya genelinde ilk 1000’e giren 22 Türk üniversitesi arasında yayın hacmi ve uluslararası iş birliği performansıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (dünya 225.), Hacettepe Üniversitesi (375.), İTÜ (551.), Gazi Üniversitesi (573.) ve Ankara Üniversitesi (589.) ilk sıralarda.

Bilimsel makalelerden ziyade üniversite yayınevlerinin bastığı akademik ve kültürel kitaplar alanında ise, dünyadaki Oxford ve Cambridge University Press geleneğine benzer şekilde Türkiye’de de köklü ve yeni atılımlar yapan yayınevleri mevcut.

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İTÜ Vakfı Yayınları, ODTÜ Yayıncılık, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi ve Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY) özellikle çeviri eserler, tarih, sosyal bilimler ve mühendislik literatüründe nitelikli kitaplar basıyor.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayınları da kuruluşunun 25. yılı kapsamında “Ticaret, Teknoloji ve Tefekkür (3T)” anlayışı ile dikkat çeken bir program başlattı.

9 ciltlik Osmanlı Mimarisi Ansiklopedisi gibi kapsamlı eserlerin yanı sıra yapay zeka, ticaret tarihi ve strateji alanlarında açık erişimli ve çok dilli yayın hedefleriyle öne çıktı.

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Yayın programında özgün araştırmalarla çeviri eserler bir arada yer alacak.

Türkçe kaleme alınan çalışmaların yurt dışında okurla buluşmasına da önem veriyorlar.

Bu amaçla katalog ve stratejik değeri yüksek eserleri İngilizce başta olmak üzere muhtelif yabancı dillere çevrilerek de yayımlamayı planlıyorlar.

Çevrimiçi katalogda 85 kitap kaydı bulunuyor.

Yayınevi, 2027’de ayda ortalama iki kitabı okurla buluşturmayı hedefliyor.

Yeni dönemin kapsamlı çalışmalarından biri, İstanbul Fetih Cemiyeti iş birliğiyle hazırlanan dokuz ciltlik Osmanlı Mimarisi Ansiklopedisi.

Eser, Ekrem Hakkı Ayverdi ve İbrahim Aydın Yüksel’in şehir şehir belgelediği Osmanlı mimari mirasını araştırmacılarla ve okurlarla buluşturacak.

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2024 verilerine göre İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin alan ağırlıklı atıf endeksi 1,59, vakıf üniversitelerinin ortalaması ise 0,89.

Vakıf üniversiteleri kendi aralarında karşılaştırıldığında İstanbul Ticaret Üniversitesi, alan ağırlıklı atıf endeksinde dördüncü sırada.

2025’te üniversitenin akademik dergilerinden sekizinde toplam 176 özgün araştırma makalesi yayımlanmış.

İstanbul Ticaret Üniversitesi bu alanda “ben de varım” diyor.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. İsrafil Kuralay’ın dediği gibi, “Her yeni düşünce, her yeni buluş ve her yeni alış-veriş, yeryüzünün hikâyesine bir satır daha ekler”.

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Yayınların büyük bölümünün ücretsiz dijital erişime açık olması çok önemli çünkü müşteri dijital dünyada.

Bizim oralarda ihtiyarlar bir sohbet esnasında sözlerinin dinlenmediğini hissettiklerinde susarlar ve konuşmaya devam etmezler ve şöyle derler; Mal müşteriye satılır.

Geleceğin dünyasında yapay zekayı kimler beslerse onlar yer alacak.