ABD’deki ara seçimlerden sonra kaleme aldığım bir yazıda Rhode Island Eyaleti’nin başkenti “Providence” kentindeki seçmenlerin belediyenin “Soykırım, Apartheid ve İnsan hakları ihlalleri”ne zemin hazırlayan şirketlerden yatırımlarını çekmesini zorunlu kılan yönetmeliği “Yüzde 75” oyla kabul ettiğine değinmiş idim. Providence şehir fonlarından İsrail tahvillerine uzun yıllardır yatırım yapılıyordu. Diğer yandan bu yönetmeliğin kabul edilmesinde öne çıkan isimlerden 28 yaşındaki David Morales de Providence Belediye Başkanı olarak seçilmişti.

ABD’de Soykırımcı İsrail’e karşı kamuoyu tepkileri meyve vermeye başladı. Providence bir “model” oldu. “Massachusetts” eyaletindeki Somerville kentinin Belediye Meclisi de Filistin topraklarındaki uluslararası insancıl hukuk ihlallerine doğrudan ve sürekli destek veren veya bundan kazanç sağlayan şirketlerden belediye fonlarının çekilmesini ve bu şirketlerle sözleşme yapılmasını kısıtlayan bir düzenlemeyi kabul etti. Sadece bir üyenin “Hayır” oyu verdiği kararda işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösteren şirketlere atıf yapıldı.

Bu adım, Kasım 2025’te kentte yapılan bağlayıcı olmayan halk oylamasındaki “Yüzde 55,7’lik” desteğin ardından geldi. Karar, ABD’de belediye satın alımları ve sözleşmelerinin insan hakları ihlallerine karışan şirketlere baskı aracı olarak kullanılmasına yönelik yerel girişimlerin kapsamının genişlediğini ortaya koyuyor. Düzenlemeyi Filistinlilerle dayanışma içinde olan anti-Siyonist “Boston Barış İçin Yahudi Sesi” grubunun desteklediğini de belirtmeliyim.

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İsrail Lobisi, Siyonistler ve Amerikan Neoconları İsrail’in soykırımını veya İsrail’e koşulsuz desteği eleştirenleri ‘Yahudi karşıtı’ ilan ediyorlar. Ancak çoğu Amerikalı bu nitelemeye kulak asmıyor, inandırıcı da bulmuyor. Tam aksine İsrail’e kamuyu tepkisi giderek kökleşiyor. 3 Kasım’daki ara seçimler Amerikalıların İsrail için yapılan kirli savaşlara koyduğu tepkinin “Cumhuriyetçiler” için çok ağır sonuçlar doğurduğunun en bariz göstergesiydi. İsrail yanlılığı siyaseten kazandırmıyor artık. İsrail Lobisi’nin önde gelen kuruluşu “Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi”ni (AIPAC) sahadan perde arkasına çekilmeye zorlayan da bu değişimdir.

Amerikan ana akım medyası ise halkın İsrail’e tepkisini dikkate almamaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta içi “NBC News” kanalında gösterilen bir reklam filmi İsrail Lobisi’nin ana akım medya üzerindeki baskısının hâlâ işe yaradığını gösteriyor. NBC kanalındaki “Saturday Night Live” programının “Şükran Günü özel yayını” sırasında gösterilen “Her Üç Saniyede Bir” başlıklı 30 saniyelik televizyon reklamında ABD’nin İsrail’e askeri yardımı eleştiriliyordu.

“Orta Doğu Anlayışı Enstitüsü Politika Projesi (IMEU Policy Project)” tarafından finanse edilen reklam filminde yeni bir bisiklet almak için 400 dolar biriktiren Amerikalı genç bir kızın sağlıklı görüntüsünün ardından Gazze’de tek bacaklı bir Filistinli kızın görüntüsü yer alıyordu. Reklamın seslendirmesindeyse Gazze’li kız çocuğunun ABD tarafından İsrail’e gönderilen bombalarla bu hale getirildiğine dikkat çekilerek, “Her üç saniyede bir, hükümetimiz bunu yapmak için vergi mükelleflerinin parasıyla İsrail’e 400 dolar gönderiyor” deniliyordu.

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Siyonist kuruluşlar bu reklam yayınının Yahudi karşıtlığını körüklediğini savunuyorlar. “Vall Street Journal” muhabiri Joe Flint ise 27 Kasım’da “X” hesabından yaptığı paylaşımda “İsrail karşıtı” olarak algılanan reklamın bir daha yayınlanmayacağını duyuruyordu. Flint “Konuya yakın bir kaynağa göre, NBC’nin üst yönetimi yayınlanana kadar reklamdan haberdar değildi. Sonuç olarak, NBCU reklam inceleme sürecini gözden geçirecek” diyordu.

Reklam filminde gösterilen Gazze’li kız çocuğu bacağını kaybeden tek Filistinli değil elbet. ABD’nin İsrail’e gönderdiği bombalarla 20 binden fazla çocuk hayatını kaybederken binlercesi ağır biçimlerde sakat kaldı. Hastaneleri bile bombalayan İsrail yaralı Filistinlilerin tedavi edilmelerini engelledi. Bu engellemeler çok sayıda Gazze’linin hayatını kaybetmesine yol açtı.

Bütün bunlar dünyanın gözleri önünde olup bitiyor ama Amerika’daki Siyonistler “Yavuz hırsız ev sahibini bastırır” misalince İsrail’in soykırımının görmezden gelinmesi için her türlü baskı ve çarpıtmayı yapıyor. Gazze’yi işgal eden ve ablukaya alan İsrail’in insani yardımları engellemesi yüzünden yüz binlerce Gazze’li sular altındaki çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor. ABD Başkanı Trump’ın “Gazze Barış Kurulu”ysa kâğıt üstünde kalmaya devam ediyor.