“Kitapsız bir dünya kurulamaz.” Bu söz, sadece geçmişin muhasebesi değildir; geleceği kurmanın da şartıdır. Çünkü kurulacak dünya, kelamın, kitabın ve hakikatin nefes aldığı bir dünyadır.

İslâm medeni-yetinin yeniden canlanması, insanlığın önünü açacak fikirlerin üretilmesi ve yeryüzüne barışın, adaletin, hakikatin yeniden hâkim olması için öncü kuşaklara ihtiyaç vardır. Bu kuşaklar da ancak kitaplarla yetişir.

Endülüs’te Kurtuba’nın kütüphaneleri dört yüz bin ciltle doluyken, Avrupa’nın manastırları birkaç yüz el yazmasıyla yetiniyordu.

Ezher, yüzyıllar boyu ilim ocağı olarak kitapla nefes aldı. O kitaplar, sadece raflarda durmadı; âlimler yetiştirdi, medeniyet kurdu, insanlığa ışık tuttu.

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Bugün de önümüzü açacak kaynak, gürül gürül akacak ırmaklara yataklık edecek kaynak, kitaptır.

Öncü kuşak, ne televizyon ekranlarının, ne sosyal medyanın, ne de seküler eğitimin ürünü olabilir. Öncü kuşak, Kur’an’la yola çıkan, Sünnet-i Seniyye ile yol alan, kurucu klasik metinlerimizle yoğrulan, Endülüs’ün, Selçuklu’nun, Osmanlı’nın nefesini ciğerlerine çekmiş insanlardan çıkacak. Çünkü medeniyet, sadece teknik bilgiyle değil; hakikat bilgisiyle kurulur.

İslâm, “Oku!” emriyle başladı.

Bu emir, sadece kâğıda bakmak değildi; vahyi, kişinin kendini ve kâinâtı okumaktı.

Öncü kuşak, bu üçlü okumayı yapabilen kuşaktır.

Batı’nın “başkaları cehennemdir” diyen uygarlığı, kitabı tüketirken ruhu da tüketiyor. İslâm medeniyeti ise kitabı, ruhun gıdası olarak görür. Bu yüzden yeni nesil, önce Kur’an’la, sonra Kur’ân hem hayatlaşması hem de nasıl hayatlaşabileceğinin yol haritası demek olan Sünnet-i Seniyye ve İslâm medeniyetinin kurucu metinlerinin ve adamlarının açtığı ufuklarda yazılmış büyük metinlerle yetişirse, yüzyılları inşa edecek, günü kurtarmak yerine geleceği kuracak bir öncü nesil olarak tarihî bir rol oynayabilir. İbn Sina’nın, Gazali’nin, İbn Rüşd’ün, İbn Haldun’un, Yunus’un, Mevlana’nın, Osmanlı âlimlerinin nefesini almayan bir kuşak, medeniyet kuramaz; olsa olsa başkalarının yaptıklarını taklit eder.

Bugün insanlık, teknolojik olarak ileri, ruh olarak geri bir çağda yaşıyor.

Yapay zekâlar konuşuyor, algoritmalar karar veriyor; ama hakikat suskun. Bu suskunluğu bozacak olan, kitapla yetişmiş öncü kuşaktır.

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Onlar, hem kendi medeniyetimizin köklerine dönecek, hem de insanlığın ortak sorunlarına İslâm’ın evrensel çözümlerini sunacaklar. Gazze’de, Suriye’de, Afrika’da, Avrupa’nın göbeğinde… Her yerde, kitabı omuzlamış, gönlü hakikatle dolu nesiller yetiştirilmesi şarttır. Çünkü medeniyet, bir kişinin değil; bir neslin işidir. Bir neslin yaptığı işi tek başına yapabilecek çapta, kalibrede ve kalitedeki öncü kuşaklar ancak medeniyet kurabilirler.

Kitapsız bir dünya kurulamaz. Kurulacak dünya da, kitapla yetişmiş öncü kuşakların omuzlarında yükselecektir. Endülüs’ün, Selçuklu’nun, Osmanlı’nın kütüphaneleri, nasıl bir medeniyetin belkemiği idiyse, bugünün öncü kuşaklarının sığınakları kütüphanelerimiz, önümüzü açacak kalibredeki medreselerimiz ve dünyalara kanat çırpan sohbet halkalarımız da yarının öncülerini yetiştirecektir.

İşte bu öncü kuşak yetişirse, İslâm medeniyeti yeniden nefes almaya başlar; insanlık da o nefesle rahatlar. Aksi takdirde, kitapsız bir çağda, ruhsuz bir dünyada boğulmaya devam ederiz.

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Vesselâm.