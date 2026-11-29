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Ortada bir vurgun, haksız kazanç, yolsuzluk, denetim görevinin hıyanet derecesinde ihmali… var.

Olay üzerine çeşitli tarafların konuşmaları, yazıları, yorumları, teklifleri, beklentileri toz duman.

Eee, ben de bir yazı yazdım, değerlendirme ve yorum yaptım.

Bu yazı, asıl neye dokundu, hangi amacı deşifre etti ki, FETÖ’cüler, makas değiştirenler, dinden çıkanlar, siyasi muhalefetin medya temsilcileri… beni, âdeta linç etme kampanyasında ortak oldular!?

Biraz açıklayalım:

Bakın ben o yazıda ne diyorum:

“Fon vurgunu konusu ülkemizin ahlak durumunun bir aynası gibi. Hep denir ya, ‘istisnalar kaideyi bozmaz, usulsüz genellemeler hataya götürür’. Her şeye rağmen dünya düzeninde ve ülkemiz şartlarında kul hakkı yemeyen, harama yaklaşmayan insanlarımız elbette var; Allah Teâlâ onların sayılarını artırsın!

Hukukta ‘suçun ve cezanın şahsiliği’ diye bir temel kural vardır; kimseye başkasının suçu da cezası da yüklenemez.”

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“Suçun ve cezanın şahsiliği” ilkesini, dürüst fertleri istisna etmenin ardından yazdım, kamu otoritesi ile ilgili kısımda değil.

“Şimdi bakıyorum, günlerdir bütün medya fon konusu ile meşgul, bu arada muhalefet, bütün sorumluluğu/suçu sayın Cumhurbaşkanımıza yüklemenin ve onu yıpratmanın peşinde. Meseleye taraflı ve tarafsız yaklaşanlar bolca var.”

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Asıl bam teli burası.

“…bütün sorumluluğu/suçu sayın Cumhurbaşkanımıza yüklemenin ve onu yıpratmanın peşinde olanlar” var mı yok mu?

Var, hem de çokça var.

Peki, diyelim ki, sayın Cumhurbaşkanı, ülkede böyle bir olayın vukuundan sorumlu.

Cumhurbaşkanı böyle bir olayı nasıl engellerdi?

Sermaye piyasasında ne olup döndüğünü bizzat gelip denetleyerek mi engellerdi?

Yoksa oraya görevi, engellemek olan ve dürüstlüğüne inandığı elemanları atayarak mı engellerdi.

Elbette ikincisi.

İster rüşvet, ister hırs, ister gaflet, ister şantaj; hangi sebeple olursa olsun görevliler görevlerini yapmayıp böyle bir olaya imkan vermişler; Cumhurbaşkanı, normal prosedür içinde buna muttali olunca üstünü mü kapatmış, yapılanı yapanların yanına mı bırakmış, yoksa “ucu nereye varırsa varsın sorumlular bulunsun, cezalarını çeksinler ve mağdurların hakları verilsin” mi demiş.

İkincisi.

“Ortada bir skandal, bir kul hakkına sarkma, haram helal ayırmadan cebi/küpü doldurma, çok kazanmak hırsıyla hesapsız yatırma olayı var, ama bunların bir de arka planı var; sayın adalet bakanımız gazetemizde açıkladı: Erdoğan’ı ve iktidarını bitirmek için bir komplo kuruluyor, rüşvet ile üst düzey denetim sorumluları teslim alınıyor, denetimsiz piyasaya hakim olunuyor, milyarları belli ellerde toplayıp ekonomiyi çökertmeye teşebbüs ediliyor…”

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Ortada bir komplo var; bunda şüphem yok, ucu dışarıda mı, bu husus tartışılabilir, ama olayı, sayın Cumhurbaşkanını iktidardan düşürmek için içeride bir komplo haline getirme durumu var ve benim bu hususta şüphem yok.

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“Cumhurbaşkanımız, duruma muttali olur olmaz kimsenin gözünün yaşına bakmadan sorumlular hakkında gerekeni yapmaya başladı; henüz sırası gelmemiş olanlar da atlanacak değildir ve asla atlanmamalıdır.”

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Mağdur yatırımcılara şimdiye kadar (Bu yazıyı yazdığım güne kadar) yaklaşık 161 milyar TL ara ödeme yapıldı.

Yürütülen operasyonlar dizisinde 460'ın üzerinde şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 141'e ulaştı. Süreç kapsamında 260'tan fazla kişi hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, yurt dışında olduğu değerlendirilen yaklaşık 40 firari şüpheli aranıyor.

Etkin pişmanlık ve gönüllü iade mekanizması kapsamında şimdiye kadar 85 kişiden toplam 44,58 milyar TL tahsil edilerek TMSF bünyesindeki ilgili hesaba aktarıldı.

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Kayyım atanan şirketlerin varlıkları hariç olmak üzere 307 şirketin ortaklık payına, 378 taşınmaza, 1.867 kara aracına, 4 hava aracına ve 3 deniz aracına el konuldu.

Birleşik Krallık, İsviçre, Lüksemburg ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere 9 ülkeye kaçırıldığı tespit edilen yaklaşık 13 milyar TL değerindeki yabancı para cinsinden varlık donduruldu…

Olaya karışan siyasiler de zamanı geldikçe açıklanacak ve yargıda hesap vereceklerdir; ama yargısız infâz adalet değildir.

“Mevcut durumda ülkesini ve insanını sevenler, vicdan ve ahlak sahibi olanlar skandaldan çıkar devşirmezler; kamuya en az zararla bu komplonun da atlatılmasına yardımcı olurlar, olmalıdırlar.”

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Evet, Cumhurbaşkanına suçu yükleyerek ve sözde demokratik usul ile Cumhurbaşkanını düşürmek isteyenler “skandaldan çıkar devşiriyorlar”. Sorumlular kim olurlarsa olsunlar cezalandırılmalarını ve mağduriyetin giderilmesini isteyenler gereğini yapıyorlar, çıkar devşirmiyorlar ve bunların çoğu da dindar Müslümanlardır, İslamcı kesimdir.