İçimdeki rüzgâr ile dışımdaki rüzgârı senkronize edebileceğimi sanmıştım.

Olmadı. Olamazmış zaten.

Abbas Kiyarüstemi filmine özenip de kötü bir kopya ile göz boyamaya çalışan kurnaz bir öğrenci gibi hissediyorum kendimi. Rüzgâr Bizi Sürükleyecek.

Ne ki, kurnaz öğrenci başkalarını kandırmanın telaşındadır. Ben kendimi kandırmanın, daha doğrusu bir türlü kandıramamanın kahrı ile yüklüyüm.

İnsan sadece gençliğinde düşmezmiş sürüklenmenin büyüsüne. Ben şimdi altmışını yarılamış bir üniversite hocası olarak oturduğum salaş kahveden esir alınmış bir eski zaman yolcusu gibi hiç tanımadığım bir adamın peşinde kendimi sürüklüyorum.

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Bu bir rüya olmalı. Yani kâbus. Gerçek dünyada ben o salaş kahvede ne diye oturayım.

Ne diye “Düş peşime!” diyen bir adamın emirlerine itaat edeyim!

Ne diye “Şimdi bunu anlat!” diye gösterdiği bir durumu, bir sahneyi elimdeki ses kayıt cihazına yüklemeye çalışayım!

Ne diye “Sen hangi settensin?” diye bana hesap soran adamın, yorumla dediği her “olay”dan sonra bana saygısı artsın ki!

Saygısı artıyorsa o zaman içinde bulunduğum bu durum kâbus değil. Rüya değil. Gerçek değil. Ne peki? Truman şovun Türkiye versiyonu böyle bir şey olmalı deyip durumumu bir merkeze oturtmaya kalkmanın bir anlamı ve bir geçerliliği yok.

Küçük Pazar’dan Eminönü’ne kadar geldik. Yürü babam yürü. Tek başıma adımlarım beni ne kadar huzura gark ediyorsa bu adı konmamış esarette kendimi o kadar seferberlik günlerinde “Eli silah tutanlar askere!” buyruğundan kurtulamamış, on beş yaşında bıyıkları bile terlememiş yeni yetme olarak görüyorum.

Dedem anlatıyor “Bizi Burdur’dan yüklediler trenlere, aç susuz hayvan istifi gibi birbirimizin üstüne yığıla yığıla İstanbul’a vardık. Sirkeci’den Halkalı’ya kadar yürüdük, yürüdük...”

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Yattığın yerde incinme dedem, ben şurada Küçükpazar’dan Eminönü’ne kadar yürürken iflahım kesildi. Sen gençtin, ben emekli. Sen idmanlıydın, ben kof. Sen köylüydün, ben şehirli. Bu hiç hoş olmadı tabi. Bağa kabuğunu beğenmezmiş hesabı. Nedim, ailesi halâ köyde yaşayan meslektaşımızın ekranlarda köylülük üzerine yaptığı analizleri nasıl da yerin dibine batırmıştı.

“Kulaklık takınca kimse bu adam kendi kendine ne konuşuyor diye garipsemiyor. Fakat beni hayrete düşürdün. Tasvir yeteneğin mükemmel, hani üniversite hocası gibisin desem, bizim hocalar çok kötüydü. Sana haksızlık olur.”

İltifat etmeye ne zaman başladı? Küçük Pazar’dan çıkıp Süleymaniye’nin arka sokaklarında yürürken bir ses duyduk. Beni esir almış olan, “Bu sahneyi tasvir et kayıt cihazına” dedi.

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“Kayıt cihazı mı?”

“Kaydet! dediğim an, kulağındaki kulaklığa basıp telefonda konuşur gibi anlatacaksın.”

Anlatacak ne var? Etrafıma bakındım, elinde kocaman bir tahta parçasını tutan elli yaşlarındaki kavruk bir adam, yüzünü görmediğim adamın eline sarılmış öpüyor.

Elini öptüğü adamın sırtı dönük. Tahtalı kavruk adam “Sen bana baba yadigarısın” diyor. “Sen bana baba yadigarısın.”

“Başla” diyor tekrar kapşonlu komutan.

“Ahşap bir eve malzeme olabilecek büyüklükteki bir tahta parçası ile yürüyen elli yaşlarındaki bir adam Süleymaniye’nin arka sokaklarında bir adamın ellerine sarıldı. ‘Sen bana baba yadigârısın’ diyerek eğildi, uzun bir el öpme, belki de etek öpme sahnesi ile iki büklüm kaldı.”

“Mükemmel. Çok iyiydin.”

Ben bir delinin esiri miyim? Tüylerimi diken diken eden bir deli hikâyesi vardı. Tulumbacının başından geçiyordu. Nereden aklıma geldi şimdi bu deliye esir düşen tulumbacı hikayesi.

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Sırtına kürk giymiş ama bedenin üst tarafı neredeyse çıplak bir genç kızı gösterip “Kayıt!” diyor komutan.

Kayıt ne demek? Ne yapacağım yani?

“Konuş, anlat, tasvir et” diye arka arkaya sıralıyor. Nereden aklıma geldi o tulumbacı hikâyesi? Korkulardan korku beğeniyorum. Öldürse korkmam. Ama rezil olmak var. Şu dünyadan rezil olmadan, daha doğrusu daha fazla rezil olmadan bir gideydim.

“Kızı tasvir et. Bir dünyanın içine oturt. Bir duygu dünyasının içine oturt.”

Kıza ben değil, Vera bakıyor sanki. Vera’nın bakışı ile geliyor tasvirin incelikleri.

“Silikon taktırmış olan kız, üşüdüğü halde, onca para verdiği, belki de kredi çekerek ödediği estetikli halini küratör inceliği ile sergileme azmindeydi.”

“Üstat sende ne cevherler varmış.”

Vera son yıllarda kendi yaşıtı olan bütün artistlerin estetik operasyonlarını yakın plan takip halinde olduğu için beni çileden çıkaracak bir şekilde “İkisi burnunu imha etmiş, üçü de bellerinin üstüne kaçak kat çıkmış” diye başlar, kim hangi operasyona ne kadar vermiş, Meşkûre Hala ile müzakereye girişirdi. Allah’tan, Meşkûre Hala bıçak altına yatmaktan korkuyordu. Vera yapay olan her şeye karşıdır. Boşuna mı bitkisel ilaç kurslarına, doğada yaşam aktivitelerine katıldı onca yıl.

Süleymaniye’nin arka sokaklarına saptık. Metruk bir binanın kapısının önünde kırmızı beyaz balonlar.

Metruk binanın kapısını görünmez kılan kırmızı beyaz balonlardan oluşmuş tâkın hemen yanı başında, adeta aylar süren bir seferden dönmüş de nihayet kendilerini rüzgârdan, güneşten koruyacak bir alan bulmuşçasına üst üste sığışmış adamlar, öylece oturuyor. Daha dikkatli bakınca orada bir sohbet olduğunu, bir konuşan, pek çok dinleyen...

Arkasını getiremiyorum. Şimdi bana “Bunları da tasvir et!” demez inşallah.

Adamlar şık mı, değil mi bilmiyorum. Kadınların bir kutlamaya geldikleri her hallerinden belli. Elbiseleri kırışmasın diye oturmuyorlar sanki. Biraz sonra sahneye hiç kırışıksız olarak çıkmanın gayreti ile. İçimde dolu dizgin konuşan bir Vera.

“Kıyafetlerin kumaşı sentetik, dikişi berbat. Ama ne önemi var? Videoda kırışıksız ve parlak ve de oynak çıksın, yeter bunlara.”

Kırmızı beyaz balonların yanından geçip gidiyoruz neyse ki. Yanılmışım tabi.

“Seni denemek istedim. Sahiden gören biri misin? Biraz önceki grubu tasvir et.”

“Erkekler yorgun, sandalyelerin üstüne çöküp kalmışlar. Kadınlar parlak ve kıvrak.”

“Muhteşem. Muhteşem. Bak bundan sonra birlikte çalışabiliriz. Sen, Emre Hoca’nın tam istediği kalemsin.”

Kalem mi? Emre Hoca mı? O kim?

Hiç kendimi bu kadar zamana, mekâna, kendime ve dahi ağzımdan çıkan kelimelere yabancı hissetmemiştim...

Gurbet de çeşit çeşitmiş! Benim gurbetim hangi çeşit?