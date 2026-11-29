Eskiden beri bazı dergilerde uygulanan bir yöntem vardır ki, bu da son bölümlerinde yer alan yazılarla ilgilidir. Genellikle okuyucu mektuplarına verilen cevaplara, amatör şairlerin şiirlerine daha çok bu kısımda rastlarız. Ayrıca yeni çıkan birtakım kitapların tanıtımı ve tahlili de -keza- bu son kısma bırakılır. İtiraf edeyim ki, bu türlü tenkit, tahlil, tanıtım yazılarını, yeni şairlere verilen cevapları ben de öteden beri ilgiyle okuyorum.

Geçenlerde 12 Haziran 1932 tarihli “Atsız Mecmua”nın sayfalarını çevirirken yine böyle bir yazıyla karşılaştım ve eski alışkanlığımın gereği olarak hemen okumaya başladım. Sizin de alâkayla okuyacağınızı tahmin ettiğim “Yeni Kitaplar” başlıklı bu yazıyı önce iktibas edeyim, sonra da birtakım ilâvelerde bulunayım.

Eski Millî Eğitim bakanlarından Hasan Âli Yücel’in kaleme aldığı bir eser, adını sanını duymadığımız bir okuyucu tarafından şöyle tanıtılıyor:

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“Hasan Âli Bey, Mevlânâ’nın, Hayat mecmuasında tercümelerini neşrettiği rubâilerini bu sefer kitap halinde neşretti. Birer katre alev olan bu hârikulâde rubâileri toplu bir halde şiir meraklılarının eline vermek ne büyük bir hizmettir. Bilhassa büyük şairin el yazısıyla minyatürünü teşhir lütûfkârlığı kendilerine bir edebiyat âleminin minnet ve şükranını kazandırmıştır.

Şarkiyat ilimlerinde birer mütebahhir olan Şerefeddin ve Bâki Beyefendilerin iştirâkiyle yapılan bu tercüme hakkında söz söylemek haddim değildir. Fakat rubâilerin bir kısmını başka türlü anladığımdan sırf istizah ve tenevvür için bir iki tanesini arz edeceğim:

S: 37. Rubâi: XXXI

Payı tü girifteem nedarem zi tû dest

Derman zi ki cuyem ki dilem mihri tü hast

Mi ta’ne zeni ki ber ciğer abed nist

Ger ber ciğerem nist çü süd ber müje hest

(Senin ayağına sarılmışım, elini tutamıyorum, senden medet isteyemiyorum; kimden derman arayayım? Gönlüm senin muhabbetinle hastadır. Hey gâfil, ciğerinde su yoktur, hasta değilsin, diye bana ta’n ediyorsun, sanki ciğerimde su yoksa ne olmuş... Kirpiklerim de var ya!..)

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Halbuki ben bu rubâide ‘nedarem zi tü dest’i (elimi senden çekmem, seni bırakmam) ve ‘ber ciğer abed nist’i de, pek müflis bir adamsın mânâlarında anlamıştım.

S: 55. Rubâi: XLIX.

Zülfet küfrestü din ruhi çün kameret

Ez küfr niger kin, ci revnak dared

(Sevgilim senin siyah saçların küfürdür; din ise ay gibi olan yüzündür. Küfürle kıyas et, bak ki din ne parlaktır.)

Ben bunu da, “bak küfür dine ne kadar revnak vermiştir” sûretinde anlıyordum.

Daha böyle birçok rubâiler var ki, hepsini yazmakta bir mânâ yok. Maksadım dolgun eserleri, mütekâsif hisleri anlamanın kolay olmadığını göstermektir. Bu tercümeleri görmüş olmasa idim eski anladığım gibi anlayıp geçecektim. Hasan Âli Bey’i samimen tebrik ve böyle kıymetli eserle bizlere her zaman rehber olmalarını temenni ederim.”

Evet, 1931 yılında, A. Ziya adıyla, Sivas’tan yukarıda adını verdiğimiz mecmuaya gönderilen yazı böyle. Acaba bu A. Ziya kimdi?

Bu kitabı ben de yıllar önce bir sahaftan almıştım. Eseri önemli kılan iki husustan biri, Hasan Âli Yücel tarafından kaleme alınmış olması, diğeri de içerisinde Hazreti Mevlânâ’nın el yazısından bir örnek bulunmasıdır. Yazarı, bunu da şöyle anlatıyor:

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“Şimdiye kadar Mevlânâ’nın el yazısını -basılmış- basılmamış- hiçbir yerde görmemiş ve görene de tesâdüf etmemiştim. Rubâileri bastıracağımı kendisine söylediğim müderris Şerefeddin Bey, Umûmi Kütüphâne (Beyazıt Devlet Kütüphanesi) müdürü muhterem üstad İsmail Sâib Efendi’nin bu hususta mâlûmâtı olduğunu bana söylediği zaman, mânevî kemâline büyük bir saygı beslediğim müşârünileyhe gittim. Her zamanki tevâzuu ile, kendisinde bulunan bir kitabın içinde, Mevlânâ’nın el yazısının olduğunu ve kitabı getireceğini söyleyince çok sevindim. Bu sevincin kıymetini büyük insanların büyük ruhlarına kıymet verenler kolay takdir ederler.

Bu kitap iki eserden terekküp ediyordu. İkisi de Arap nahvine âitti. Biri İbn-i Cinnî’nin ‘Et-Telkin’i, diğeri Ali İbn-i Said-i Zeydî’nin ‘El-Muktedâbih’i idi.

Birinci kitap Hicri 488 senesinde, ikincisi ise o zaman İranlıların kullandığı tarih ile 805’te yazılmıştı. Her iki kitap aynı kalemden çıkmıştı ve birinin yazılması Rebiülevvel, diğerinin Rebiülâhir’de bitmişti.

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Aynı cildi teşkil eden iki kitabın arasındaki dört sayfadan ilk yaprağın bir tarafında hâtime bulunmak üzere küçük nesihe benzer bir yazıyla bir manzûme vardı. Başında ‘Likâtibihi’ kaydı bulunuyordu. Şu halde bu manzûme, onu yazanın kendisine âit demekti. Bir yapraktaki iki sayfada daha devam ettikten sonra son beyti dördüncü sayfada ve ikinci kitabın başlığının altında idi. Orada ‘Ey Şems’ kaydı vardı. Mevlânâ’nın bütün gazellerinde “Hâmûş, Hâmûş, Şems, Şemsülhak veddin...” diye ya kendisine hâmûş (susmuş, sessiz) sıfatını vererek yâhut çok sevdiği Şems-i Tebrizî’ye hitap ederek tahallüs ettiği (mahlâs kullandığı) muhakkaktır. Şu halde bu manzûmenin; onu tanzim etmiş olan ve bir çok şiirlerinde Şems diye kendini tanıtan Mevlânâ’ya âit olduğuna, hakikate yakın bir ihtimal ile, kanâat ettim. Üstüne yazı yazılan eserin Mevlânâ’dan takriben bir buçuk asra yakın bir zaman evvel yazılmış olması, ‘Likâtibihi’ kaydının bulunması, on dokuzuncu beyti tashih ile tekrar ederek bu manzûmeyi istinsah değil, doğrudan doğruya kendisinin yazmış olması ve Şems diye tahallüs etmesi bende bu kanaati hâsıl etmiştir.

Bu vesile ile şimdiye kadar bulamadığım, göremediğim bu kıymettar ve tarihi yazıyı Türk irfan âlemine takdim imkânını bana verdiği için İsmail Sâib Efendi’ye en derin minnettarlığımı burada zikretmeyi hem kendim, hem bu nev’i yâdigârların kıymetini bilenler için bir borç telâkki ederim.»

Hazret-i Pîr’in mübârek kaleminden çıkmış olan bu yazının (şiirin) lâtinize edilmiş şeklini de nakletmek istiyordum. Lakin aşağıya alacağım birkaç cümleye yer kalmayacağı için vazgeçtim.

Hasan Âli Yücel, “Geçtiğim Günlerden” isimli hâtıra kitabında da Yenikapı Mevlevîhânesi’nden de şu cümlelerle bahsediyor:

“Topkapı dışında Merkezefendi yakınındaki Mevlevihane’ye gece yatısına giderdik. Büyükler oranın dervişi idiler. Tekkeye gittiklerinde beni de beraber götürürlerdi. Esâsen de pek küçük çağda sikke giymiş, derviş olmuştum. En derviş olunmayacak demlerimde bile bu rûh hâlini muhâfaza etmişimdir. Tekkeyi pek severdim. İnsanları kibar, bahçesi ve avluları büyük, herkesin hareketi ölçülü ve sâkin, kimse kimseye fazla karışmaz içinde çocuğun ve erginin rahat nefes alabileceği bir yerdi.”

Ne garip değil mi, bütün bunları tek parti devrinin meşhur Millî Eğitim Bakanı’ndan öğreniyoruz. Aleksi Karel, boşuna “İnsan bu meçhûl!” dememiş.