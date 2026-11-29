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Duymuşsunuzdur; veresiye defterinin satın alınarak borçların tasfiyesine zimem defteri denir. Bildiğimiz kadarıyla Osmanlı’da toplum içinde gelişmiş bir uygulamadır. Hatta Selçuklu’ya kadar götürülür.

Varsıllar veya devletlular tebdil-i kıyafet içinde kasap, manav, bakkal herhangi esnaf ise varır. Borca satın alıp geçinen ahalinin kaydedildiği veresiye defterini satın alır. Böylece mahallelinin borcunu kapatırmış. Süreç gizli işletildiğinden hayır sahipleri bilinmezmiş ama bu uygulama esnaf ve toplum güvenini kurmaya yetermiş. Huzuru yayarmış.

Mış diyorum ama ruh aynı ruh, vicdan aynı vicdan. Bugün de o vicdanın yankısını duyuyoruz. Yarın da duyacağız.

Bakkallar var oldukça mahallelerde hiç yoksul kalmayana kadar sanırım bu uygulama bu toplumun ta ciğerinden çağlaya kaynaya hep sürecek. Hem de belli ki inovasyona tabi tutula tutula.

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Çok güzel bir haber izledim geçtiğimiz gün. Çok dediysem ne kadar güzel olduğunu anlatamam.

Hatay’da orta okul öğrencileri zimem defteri uygulamasını öğrenmiş. Aralarında para toplamışlar. 20 bin lira kadar. Öğretmenlerinin rehberliğinde gitmişler bir bakkala. Bakkalın olaydan haberi yok. Zimem defteri nedir demiş? Anlatmışlar. O da öğrenmiş. Hemen orada veresiye defterinin satın alabilecekleri kadarını satın almışlar. Hepsi depremzede bu çocuklar. Ama onlar da onlara değen herkes de mutlu…

Bu yaşta bu yüce gönüllülük ve bu inovasyon kapasitesi beni aştı. Hakikaten bu toplumun şeytanına değil de insanına yüzümüzü dönmeliyiz.

Aradım taradım. Başka da buldum. Afyonkarahisar’da Sandıklı’nın çocukları sosyal bilgiler dersinde öğrenmiş zimemi. Artırmışlar 150 bin lira, üç defter satın almışlar. Hakikaten bu çocuklar başka seviye çocuklar.

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Fon dediğin böyle olur, bak.

Hatırlar mısınız Afyon’un kadınanalarından bahsetmiştim size. Suud kadınlarının hayır için altın günü yaptıklarını onlara anlattığımı anlatmıştım. Çok sevmişlerdi fikri.

Afyon’a geçenlerde tekrar gittiğimde öğrendim. Kadınanalar başlamışlar fikri tatbike. 1 gramlık altın günü yapıyorlar. Sıra kimdeyse altını alıyor. Sonra gidip hayrını yapıyor. Tuttu bu iş.

Kim bilir bu millette neler var? Allah’ım, bilmek mi istiyorum, bilmemek mi, bilmiyorum.

Aile Sosyal Politikalar Bakanlığının “İyilik Var” programını takip ettiğimde de gördüm. O kadar ince düşünceler o kadar klas iyilikler var ki bu toplumun içinde, kıyısında, köşesinde; şiir olur, roman olur, destan olur.

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Zenginlik varsıllar arasında bir devlet ise de gönlü zenginlik doğru istikamette akmaya devam ediyor.

Teşekkürler çocuklar, yüzümüzü ağarttınız. Gerçekten bu milletin ümidi sizlersiniz.

Sizdeki iyiliği koruyamazsak bize yazık!

FON ZİMEMİ

Çocukların dünyasından büyüklerin dünyasına geçince; insan şaşıyor bu iyi millet hangi sınavdan geçiyor da başkalaşıyor, diye…

Beşer şaşar misali…

Şaşar da şaşanların zimem defterini kim satın alıyor?