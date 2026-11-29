Ne güzeldir bana yeten. Sinek kuşunun kanat çırpmasına da yeten. Bir anne filin yavrusuna merhametine de yeten. Boynuzsuz koçun boynuzlu koçtan hakkını almasına da yeten. Yetenlerin yeteni. Yetenlere yeten. Yetmenin kendisine de yeten. Sen ne güzelsin.

Hareketimde, duruşumda, sözlerimde, kelimelerimde, arzularımda, aklıma gelende, kalbime düşende, şüphemde, zannımda, vehmimde Sen’den sadece koruma ve günahsızlık dilerim. Beni hareketimle, duruşumla, sözümle, kelimemle, aklımla, kalbimle, kendimle, kendime benzeyenle ve kendime benzemeyenle baş başa bırakma. Yanımda ol hep. Sen ne güzelsin.

Denize varırsam Musa gibi olayım. Ateşe düşersem İbrahim gibi olayım. Dağa yaklaşırsam Davud gibi olayım. Kuyuya düşersem Yusuf gibi olayım. Rüzgara çatarsam Süleyman gibi olayım. Bedenime kurt uğrarsa Eyüp gibi olayım. Yatağa yatarsam Ali gibi olayım. Mağarada kalırsam Ebubekir gibi olayım. Kılıcı çekersem Hamza gibi olayım. Kitabı açarsam Osman gibi olayım. Sen denizleri, ateşleri, dağları, kuyuları, rüzgarları, kurtları, geceleri, mağaraları, kılıçları, kitapları benim için anlaşılır ve uyumlu kıl. Sen ne güzelsin.

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Bana ancak Sen yardım edersin. Çünkü ben ancak Sen’den yardım dilerim. Öyle yardım dilerim ki yardımın kendisinden bile Sana sığınırım. Öyle ki sığınmanın kendisinden bile Sana sığınırım. Sen ne güzelsin.

Bana bir rüzgar ihsan et ki tertemiz bir rüzgar olsun. O rüzgarla kapla beni, onunla sar. Ve üzerine bineyim o rüzgarın. Bükeyim onu. Beni taşı o rüzgarla. “Şurası rahmettir” dediğin yere gideyim o rüzgarla. “Şurası bağışlanmadır” dediğin durağa ereyim o rüzgarla. Sen ne güzelsin.

Düşmanımın gözünü kör et. Hevam ve hevesim düşmandır bana. Onların gözünü kör et. Öyle kör et ki yürüyemesinler, yanıma gelemesinler, yöremde bulunamasınlar. Sen ne güzelsin.

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“Yüzler bakar” demenin sırrını aç bana. Yüzüm Sana dönük olsun, boynum sana eğilsin. Gözlerim gürül gürül bir çeşme, kalbim süslü bir havuz olsun. Doldur beni. Dolayım ama taşmayayım. Artayım ama boşa gitmeyeyim. Coşayım ama azmayayım. Azıp da yolumu şaşmayayım. Zulme uğramayayım. Zalimlerden olmayayım. Eksiğim olursa tamamla. Fazlam olursa al benden. Sen ne güzelsin.

Kudretini kudretim kıl. Arşının örtüsünü ser üzerime. Kılıcımın keskin olmasını sağla. Kılıcıma davranabilmemi sağla. Dostu da bileyim. Düşmanı da bileyim. Kılıcım düşmanına inerken titremesin elim. Meydan ortasına indiğimde korkudan eser kalmasın yüreğimde. Atımın nallarından kıvılcımlar çıksın. Düşmanımın kalbine korkular insin. Sen ne güzelsin.

Sen ne güzelsin. Bana güzeller güzelini buldur. Sen ne güzelsin. Bana kapılarını aç. Sen ne güzelsin. Beni bana bırakarak imtihan etme. Sen ne güzelsin. Beni yont, beni biçimlendir. Sen ne güzelsin. Güzelliğinden mahrum etme beni. Sen ne güzelsin. İzzetimi, şerefimi alma elimden. Sen ne güzelsin. Güzelliğini anlatabilecek kelimeler ihsan et bana. Sen ne güzelsin. Güzelliğini görecek göz ihsan et bana. Sen ne güzelsin.

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Işkun odına yanayın. Derdin suyına kanayın. Gördüğüm seni sanayın. Asılıp vaslın darına, ber-dar olayın bir zaman. Sen ne güzelsin.