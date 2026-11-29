Çok kutuplu dünyanın ayak seslerinin duyulduğu yeni bir döneme giriyoruz. Üstelik adı konulmamış bir dünya savaşı da kapımızda bekliyor. Ukrayna-Rusya savaşı başladı ve bir türlü sona ermiyor. İran ile ABD arasındaki çatışma dinamikleri de Ukrayna savaşını andıran uzun soluklu bir mücadeleye dönüşüyor. Dünya, yeni bir güç mücadelesinin eşiğinde.

Soğuk Savaş’ın sona ermesinden sonra dünyanın jandarmalığını üstlenen ABD, uluslararası sistemi kendi çıkarları doğrultusunda yeniden şekillendirdi. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası kurumların etkisizleşmesi, devletler arası ihtilaflarda hakem mekanizmalarını zayıflattı. Böylece güçlünün hukukunun geçerli olduğu bir uluslararası düzen ortaya çıktı. ABD, bir bakıma hukuksuzluğu hukuk sayarak küresel düzeni kendi hegemonyası altında tutmaya çalıştı.

Ancak dünya artık eski dünya değil. Çin’in küresel bir güç olarak yükselmesi, Rusya’nın yeniden etkinlik arayışı ve bölgesel güçlerin kendi jeopolitik alanlarını oluşturma çabaları tek kutuplu düzeni aşındırıyor.

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Rusya’nın temel tezi dünyanın yalnızca ABD›nin değil, bu gücün, ABD ve Çin’in arasında sıkıştığı bir sisteme dönüşmemesi, aksine çok kutuplu bir dünya düzeninin kurulmasından yana

Bu yeni dönemde Türkiye, ortaya koyduğu diplomatik performans, askerî kapasitesi ve tarihsel birikimiyle öne çıkan ülkelerden biridir. Türkiye artık yalnızca gelişmeleri takip eden değil, gelişmeleri etkileyen ve bölgesel dengelerin oluşumunda rol üstlenen bir aktördür.

Doğu Akdeniz ise bu küresel güç mücadelesinin en önemli merkezlerinden biri haline geldi. Zengin doğal gaz rezervleri, deniz ticaret yolları ve stratejik konumu bölgeyi büyük güçlerin rekabet alanına dönüştürdü. Suriye iç savaşıyla birlikte Rusya’nın Akdeniz’e donanma indirmesi, Fransa, İtalya, Yunanistan ve İsrail’in bölgedeki etkinlik arayışları bu rekabeti daha da derinleştirdi.

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Arap Baharı sonrasında birçok ülke gibi Libya da siyasi parçalanma ve iç savaşla karşı karşıya kaldı. Batılı devletlerin müdahalesiyle Kaddafi yönetimi devrildi; ancak sonrasında Libya’nın yeniden inşası için gereken sorumluluk üstlenilmedi. Afganistan, Irak ve Yemen örneklerinde de gördüğümüz üzere, Batı’nın müdahale ettiği ülkelerde geride çoğu zaman istikrarsızlık ve çatışma kaldı.

Türkiye ise tarihsel bağlarının ve Akdeniz’deki komşuluk hukukunun gereği olarak Libya’nın yanında durdu. Meşru hükümetle kurduğu iş birliği sayesinde ülkenin siyasi varlığının korunmasına ve yeniden inşasına katkı sundu. Üstelik Türkiye, Libya’nın doğusundaki Hafter güçleriyle de diplomatik kanalları açık tutarak ülkenin yeniden bütünleşmesi için önemli bir zemin oluşturdu.

Türkiye’nin Libya politikasını farklı kılan temel unsur, kolonyal anlayışın aksine karşılıklı menfaat ve ortaklık esasına dayanmasıdır. Türkiye, birlikte çalıştığı ülkeleri kendisine bağımlı hale getirmeyi değil, ortak çıkarlar doğrultusunda güçlendirmeyi hedefliyor.

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Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanları Anlaşması, Doğu Akdeniz’deki dengeleri değiştiren tarihsel bir adımdı. Yunanistan, İsrail ve bazı Batılı ülkeler bu anlaşmanın etkisizleştirilmesi için yoğun çaba gösterdi. Ancak Libya Parlamentosunun anlaşmaya ilişkin son adımları ve Hafter’in Türkiye ziyareti, yeni bir dönemin işaretlerini veriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Libya’nın farklı siyasi aktörlerini aynı diplomatik zeminde buluşturması da birleşik bir Libya hedefi bakımından önem taşıyor.

Türkiye-Mısır yakınlaşması da bu yeni jeopolitik tablonun tamamlayıcı unsurlarından biridir. Türkiye, Mısır, Libya ve diğer bölge ülkelerinin ortak çıkarları, dış müdahalelere karşı birlikte hareket etmelerini gerektiriyor. Bölge ülkeleri birbirlerine yaklaştıkça kendi gelecekleri üzerinde daha fazla söz sahibi olacaklardır.

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Doğu Akdeniz’de değişen dengeler bize şunu gösteriyor: Yeni dünya düzeninde güçlü olmak kadar, doğru ittifaklar kurmak ve ortak akılla hareket etmek de önemlidir. Türkiye, tarihsel birikimi ve diplomatik kapasitesiyle bu yeni düzenin kurucu aktörlerinden biri olma potansiyeline sahiptir.

Görelim Mevlâna neyler,