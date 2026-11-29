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Gün Olur Asra Bedel’i seneler evvel ikinci kez okumuştum. Geçenlerde ise eşim Nuriye Hanım okuyordu. Nayman Ana’nın bölümüne geldiğinde şunu söyledi: “Colaman’ın hafızasını silenler ve duygularını yok edenler, annesini öldürebileceğini de biliyordu.”

Bu cümle üzerine uzun uzun konuştuk.

Mankurt efsanesini önceki pazar yazımda anlatmıştım, hatırlarsınız. Juan-Juanların esirlerin başına geçirdiği deve derisi, adını unutan Colaman, oğlunun okuyla yere düşen Nayman Ana... Gün Olur Asra Bedel, Cengiz Aytmatov’un roman formunda kaleme alıp halkına bıraktığı bir tembihler ansiklopedisidir. Nuriye Hanım’ın tespiti ise 46 yıl önce kaleme alınan romandaki bir sayfayı içinde bulunduğumuz dönemde yeniden önümüze koyuyor.

Juan-Juanlar için esirlerin hafızalarını silmek, ilk aşamaydı. Asıl hesap sonrası içindi. Boşalan zihne nelerin yazılacağını da onlar belirliyordu. Colaman’ın eline yayı tutuşturan, okun kime çevrileceğini söyleyen efendileriydi. Mankurt artık kendi annesini tanımıyordu ama efendisinin emirlerini harfiyen yerine getiriyordu.

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Yani hafızayı silmek, üzerine yeni duygular ve kişilikler kodlamak demekti.

Bizler için asıl dehşet verici olan da bu değil mi? Hafızamızın ve duygularımızın aşındığını artık hepimiz konuşuyoruz. Ama silinenlerin yerine nelerin ve kim tarafından yazıldığını dillendiremiyoruz.

Bir insanın acısına gülmek ne tür bir eğlenceye dönüştü? Bir gruba kabul edilmek uğruna insan nelerden vazgeçebiliyor? Şiddet görüntülerine bakarken duyulan dehşet, hangi tekrardan sonra meraka dönüşüyor? Belleklerimizin üzerine yazılanları biraz da bu soruların cevaplarında aramak gerekiyor.

Bu yılın nisan ayında art arda iki gün, iki okulda facialar yaşadık. 14 Nisan’da Şanlıurfa Siverek’te bir lisede silahlı saldırı oldu. Ertesi gün Kahramanmaraş’ta bir ortaokulda, 14 yaşındaki bir sekizinci sınıf öğrencisi babasına ait silahlarla iki sınıfa girdi. Önüne gelene ateş açtı. Biri öğretmen, on kişi hayatını kaybetti.

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Saldırının ardından Telegram’daki C31K adlı bir kanalda vahşetin sansürsüz görüntüleri paylaşıldı. “Cehennemin 31. Katı” adını taşıyan bu sanal yapı, oyun platformları ve Discord, Telegram gibi kapalı mesajlaşma uygulamaları üzerinden örgütleniyordu. Operasyon düzenlendi, 32 şüpheli tespit edildi. Bunların 19’u çocuktu.

İfşa edilen yazışmalarda “Öğrencilere indirimli okul taranır” gibi ifadeler vardı.

Çocukların da içinde olduğu sanal örgütlenmede, okul saldırısının böylesine alaycı bir pazarlık diline dönüşmesi üzerinde durmak zorundayız.

Suç örgütleri büyük bir boşluğu keşfetmiş durumda. Çevrim içi oyun odalarında çocuklara ulaşıyor, Türk Ceza Kanunu’ndaki yaş indirimlerini meşruiyet malzemesi yapıyorlar. Garanti bile veriyorlar: “Cezasız kalacaksınız, kısa sürede aramızda olacaksınız.”

Kapalı sohbet odalarında veya online oyunlar üzerinden verilen talimatların, kimi çocukları kendi hayatlarını da tehlikeye atmaya sürükleyebildiği artık bir vakıa.

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Bir şeyi açıkça söylemeliyim. Ortada her şeyi planlayan tek bir el olduğunu söylemek doğru değil. Ama veriler ortada. Algoritmalar insanı ekranda tutmak için var. Sürekli izletmek, sınırsız tüketmek çağın insanı için bir kısır döngü.

Ekran süresi tek başına kimseyi şiddete yöneltmez. Ama zihinlerde boşluklar oluşturur.

Ekrandan akıp gidenlerin ardından zihnimizde kalan o boşlukları kimin doldurduğu ise asıl mesele. Failler tam da burada birbirine karışıyor, kontrolsüzlük devreye giriyor. Çeteler, nefret grupları ve dolandırıcılar, bu gediklerde yer ediniyor.

Gün Olur Asra Bedel’de Juan-Juanlar, esirlerin silinen belleklerine ne yazacaklarını biliyordu. Bizim çağımızda ise belirsizlikler söz konusu.

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Daha doğrusu, çocuğa ulaşan kişi ne istediğini pekâlâ biliyor olabilir. Belirsizlik, aynı evde yaşayan anne babanın çocuğunun kimlerle konuştuğunu, kimden onay beklediğini, hangi tehdidin altında sustuğunu bilmemesinde. Çocuk odasında oturuyor diye güvende olduğunu sanıyoruz. Oysa o odanın görünmeyen pencerelerinden kimlerin girdiğini göremiyoruz.

Devlet uzun çalışmalar sonucu mühim bir adım attı. 15 yaş altındaki çocukların sosyal medyada hesap açmasının önüne geçen düzenleme nihayet yürürlüğe girdi. Geç kalınsa da çocukların belirsizliğe sürüklendiği girdabın kapılarından biri kapandı.

Ancak düzenlemenin yürürlüğe girmesi, çocukların “sanal yollarla mankurtlaşmasının” önüne geçmeyecek. Aksine asıl sorumluluk şimdi başlıyor. Çünkü çocuklarımızın yolu, dijital evrende her gün birilerinin önünden geçiyor.

O yolun üstünde kimin oturduğunu görmek için büyük bir ilim gerekmiyor. Akşam yemek sofrasında “Evladım bugün kimlerle görüştün?” diye soran bir baba, çocuğunun oynadığı oyunu merak eden bir anne, okulda ders dışı muhabbet açarak öğrencisiyle temas kuran bir öğretmen veya mahallede varlığı ile güven veren, selamıyla gönüllere dokunan bir ağabey olmak yeterli.

Ancak daha acı bir gerçekle de yüzleşmemiz gerekiyor.

Mesele sadece çocuklar değil. Yetişkinler de aynı bağımlılığın içindeler ve düşünemez, çare üretemez hale geldiler . Bağımlı bir anne ya da baba, çocuğunun nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu kestirebilir mi? Asla! Çünkü artık o da uyuşmuştur.

Şu soruyu önce kendimize sormalıyız: Çocuğumuz konuşurken gözümüzü ekrandan kaldırmıyorsak, ondan telefonunu bırakmasını isterken kendi telefonumuzu masaya koyamıyorsak, sözümüzün bir karşılığı kalır mı?

Sosyal medya fenomeni olmayı mesleğinin önüne geçiren bir öğretmen de öğrencilerini nasıl bir girdaba soktuğunu, onların hafızasını kendi elleriyle sildiğini fark edemez. Biraz ağır gelebilir fakat vaziyet ortada: O öğretmen de aslında sanal bir mankurta dönüşmüştür. Ders sosyal medya akışında bir Reels videosuna, öğrenciler ise içerik malzemesine dönüşür. Oysa o çocukların etkileşime değil, ilgiye ihtiyacı var.

Yol üstündeki abiler, ablalar, amcalar da mankurtlaşmışsa, çocuklara kim kulak verecek?

Nayman Ana’nın elinde ne kılıç vardı ne kalkan. Dudaklarından sadece oğlunun adı ve bir ninni dökülüyordu. Günlerce süren yolculuğunda bozkırı aşıp oğluna ulaşabildi. Çünkü kendisi mankurt değildi. Oğlunun adını da, babasının adını da hatırlıyordu. Colaman’ın efendileri bu yüzden ondan korktu. Bir annenin şefkatinin, sildikleri hafızayı geri getirebileceğini biliyorlardı.

Lakin Nayman Ana oğluna ulaştığı hâlde onu kurtaramadı. Efsanenin en acı tarafı da burada. Sevmek, aramak, seslenmek de tek başına yetmeyebiliyor.

Dahasını, dilimin ucuna gelenleri yazmak istemiyorum. Düşünmek ve kendimizle yüzleşmek adına varsa bir cümleniz, buyurun yazı sizlerindir…