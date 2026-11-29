Devlet memurlarının yıllardan beri yaşadığı ancak kamuoyunda yeterince gündeme gelmeyen sorunlardan birisi de yıllık izinlere ilave olarak verilen yol iznidir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda açıkça düzenlenmesine rağmen yol izninin kullandırılmasında kurumdan kuruma, hatta aynı kurum içerisinde amirden amire farklılıklar yaşanabilmektedir.

Kanunda yer alan bir düzenlemenin uygulanmasının bu kadar farklılık göstermesi, kamu personel sisteminin üzerinde düşünülmesi gereken sorunlarından birisidir. Daha önce bu konuyu gündeme getirmiş ve önerilerde bulunmuştum.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün 28.09.2026 tarihli ve E-53773008-622.02-16800827 sayılı görüş yazısı, konunun yeniden gündeme getirilmesini gerekli kılmaktadır.

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MEMURLARA DÖRT GÜNE KADAR YOL İZNİ VERİLEBİLİYOR

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 102’nci maddesinde; “Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, memurların yıllık izinlerine zorunlu hallerde dört güne kadar yol izni eklenmesi mümkündür. Ancak Kanunda zorunlu hallerin neler olduğu açıkça belirtilmemiştir. 62 Seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği’nde ise yol izninin belediye ve köy sınırları dışında izinlerini geçiren memurlara, çok zorunlu ve çok ender durumlarda yetkili amirin gerek ve uygun görmesi halinde kullandırılması gerektiği ifade edilmiştir. Dikkat edilirse kanunda yer alan “zorunlu haller” ifadesi, tebliğde “çok zorunlu ve çok ender durumlar” şeklinde daha sınırlayıcı bir ifadeye dönüşmüştür. Bu yaklaşımın Kanunun amacıyla ne ölçüde bağdaştığı tartışılmalıdır.

BAKANLIĞIN SON GÖRÜŞÜNDE HANGİ HUSUSLAR YER ALIYOR?

Bakanlığın 28 Eylül 2026 tarihli görüş yazısında yol iznine ilişkin şu açıklamalara yer verilmiştir:

1- Memurlara yıllık izinlerine ilave olarak dört güne kadar yol izni verilebilir.

2- Zorunlu hallerin bulunup bulunmadığına yetkili amir karar verir.

3- Memurun yıllık iznini görev yaptığı belediye ve köy sınırları dışında geçirecek olması gerekir.

4- Yol izni, yıllık iznin tamamının kullanılması halinde tek seferde verilebilir.

5- Yıllık iznin parça parça kullanılması halinde yol izni de parça parça kullandırılabilir.

6- Bir yıl içerisinde gidiş için iki, dönüş için iki olmak üzere toplam dört günlük süre aşılamaz.

7- Kullanılmayan yol izinleri bir sonraki yıla devredilemez.

Bakanlığın görüş yazısı uygulamaya ilişkin bazı tereddütleri gidermekle birlikte, yol izninin kullandırılmasındaki temel sorun olan objektif kriter eksikliğini ortadan kaldırmamaktadır.

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AYNI MESAFEYE GİDEN İKİ MEMUR NEDEN FARKLI MUAMELEYE TABİ TUTULUYOR?

Ankara’da görev yapan ve yıllık iznini Artvin’de geçirecek olan iki memuru düşünelim. Memurlardan birisinin amiri yol izni verirken diğerinin amiri yol izni vermeyebilmektedir. Her iki memur da aynı kanuna tabi, gidilecek mesafe aynı, yolculuk süresi aynı, ancak sonuç farklıdır. Böyle bir uygulamanın kamu yönetiminde adalet ve eşitlik anlayışıyla bağdaştırılması oldukça güçtür.

Elbette idarenin takdir yetkisi olacaktır. Ancak takdir yetkisi, keyfî karar verme yetkisi değildir. Takdir yetkisinin objektif kriterlere, kamu yararına ve hizmet gereklerine uygun olarak kullanılması gerekmektedir. Memurun yol izni kullanabilmesinin amiriyle olan ilişkilerine bağlı hale gelmesine müsaade edilmemelidir.

YILLIK İZİN DİNLENMEK İÇİN Mİ, YOLLARDA GEÇİRMEK İÇİN Mİ VERİLİYOR?

Anayasa’nın 50’nci maddesinde dinlenmenin çalışanların hakkı olduğu açıkça belirtilmiştir. Yıllık iznin temel amacı, çalışanların bedenen ve ruhen dinlenmelerinin sağlanmasıdır. Ancak görev yaptığı yerden yüzlerce kilometre uzakta ailesi bulunan bir memurun yıllık izninin önemli bir bölümünü yollarda geçirmesi, yıllık iznin amacına ne ölçüde hizmet etmektedir? Özellikle zorunlu hizmet, rotasyon ve resen atama nedeniyle ailesinden ve memleketinden uzakta görev yapan kamu personelinin durumu ayrıca değerlendirilmelidir.

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Devlet, memurunu hizmet gerekleri nedeniyle ülkenin bir ucundan diğer ucuna gönderebiliyorsa bunun ortaya çıkardığı sosyal sonuçları da dikkate almak zorundadır.

YILLAR ÖNCE ÇIKARILAN TEBLİĞ GÜNÜMÜZ ŞARTLARINA UYGUN HALE GETİRİLMELİDİR

62 Seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği’nde belediye ve köy sınırlarının esas alınması günümüz şartlarında yeniden değerlendirilmelidir. Büyükşehir belediyelerinin sınırlarının il mülki sınırlarına kadar genişlemesi, ulaşım şartlarının değişmesi ve şehirlerin büyümesi karşısında belediye sınırını esas alan bir uygulama ne kadar rasyoneldir?

Önemli olan memurun belediye sınırından çıkıp çıkmadığı değil, katetmek zorunda olduğu mesafe ve yolculuk için harcadığı süredir. Kaldı ki ulaşım imkânlarının gelişmesi kadar ulaşım maliyetlerinin artması da dikkate alınmalıdır. Her memurun uçakla seyahat edebilecek ekonomik imkânlara sahip olduğu varsayılmamalıdır.

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YOL İZNİ SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN ALTI ÖNERİMİZ VAR

1- Yol izni objektif kriterlere bağlanmalıdır.

2- Amirlerin takdir yetkisi sınırlandırılmalıdır.

3- Yol izni taleplerinin reddedilmesi gerekçeye bağlanmalıdır.

4- Zorunlu hizmet ve rotasyona tabi personel için özel düzenleme yapılmalıdır.

5- 62 Seri No’lu Tebliğ güncellenmelidir.

6- Memur sendikaları konuyu gündemlerine almalıdır.

KAMU PERSONEL REFORMU BİRAZ DA BU SORUNLARI ÇÖZMEKLE BAŞLAR

Yıllardır kamu personel reformundan bahsediyoruz. Ancak memurların günlük çalışma hayatında karşılaştıkları, çözümü son derece basit olan sorunları dahi ortadan kaldıramıyoruz. Üstelik yol izni için yeni bir hak ihdas edilmesine de gerek bulunmamaktadır. Kanunda zaten düzenlenmiş olan bir imkânın adil, objektif ve öngörülebilir şekilde kullandırılması yeterlidir.

Kamuda aidiyet duygusunu güçlendirmek, çalışanların motivasyonunu artırmak ve kurumsal adaleti sağlamak istiyorsak bu tür sorunları küçümsememeliyiz. Bazen kamu çalışanlarının motivasyonunu artırmak için büyük mali kaynaklara değil, küçük ama adil düzenlemelere ihtiyaç vardır. Devletin memuruna tanıdığı bir imkânın kullanılması, amirlerin kişisel tercihlerine bırakılmamalıdır. Hukuk devletinde belirleyici olan amirlerin insafı değil, kuralların güvencesidir.