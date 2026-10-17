Anasayfa
Yazarlar
Taha Kılınç
Müftünün makamı

Müftünün makamı

Taha Kılınç
Taha KılınçYeni Şafak Gazete Yazarı
04:00, 17/10/2026, Cumartesi • Yeni Şafak Haber Merkezi
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Müftünün makamı
Mustafa Çeriç

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yönetimi tarafından 2018’de kurulan Dünya Müslüman Toplumları Meclisi (el-Meclisu’l-Âlemî li’l-Muctemeâti’l-Muslime, The World Muslim Communities Council), 2023’ün başında Doğu Türkistan’a resmî bir ziyaret organize etmişti. Elbette Çin hükümetiyle koordineli biçimde gerçekleştirilen bu ziyarete 14 İslâm ülkesinden 30’u aşkın isim katıldı. Benzer programlarda olduğu gibi heyete Çinli rehberler eşlik etti, “Şincan”ın ne kadar gelişmiş olduğuna dair sunumlar yapıldı, “terörle mücadele” konsepti anlatıldı, “dinî özgürlüklerin hiçbir şekilde kısıtlanmadığının” altı çizildi.

Çin medyasının farklı dillerde yaptığı yayınlarla bütün dünyaya aktardığı ziyarette yer alan isimlerden biri, 1999-2012 arasında Bosna Müftülüğü (Reisu’l-ulemâ) makamını deruhte eden Mustafa Çeriç’ti. Urumçi’de kendisine uzatılan mikrofonlara konuşmaktan geri durmayan Çeriç, “Çin’in global arenada gittikçe büyüyen ve önem kazanan rolüne” ve “Çin’in, Şincan’da barış ve uyumun sağlanması için terörle ve radikalizmle mücadelesine” övgüler yağdırdı. Çin medyasının, İslâm dünyasının meşhur ve önemli din adamlarından birinin ağzından koparmayı başardığı bu cümleleri, Doğu Türkistan bağlamında nasıl öne çıkardığını ve ne şekilde kullandığını tahmin edebilirsiniz.

Mustafa Çeriç’in Doğu Türkistan yorumu, elbette büyük öfke doğurdu. Öyle ki, dönemin Bosna Müftüsü Hüseyin Efendi Kavazoviç’in ofisinden yapılan açıklamada “Çeriç’in herhangi bir kurumsal temsil yetkisinin bulunmadığı, tamamen kendi inisiyatifiyle geziye katıldığı” belirtildi. Resmî beyan böyle söylese de, Çeriç, Bosna şartlarında gayet göz önünde bir dinî figürdü, dolayısıyla attığı adımlar sadece kendisini bağlamıyordu:

İslâmî eğitimini Kahire’deki Ezher Üniversitesi’nde tamamlayan Mustafa Çeriç, 1981’den itibaren 8 yıl ABD’de yaşamış, ardından 1993’te Bosna Hersek Müslüman Toplumu’nun liderliğini üstlenmişti. Savaştan sonra müftülük koltuğuna oturan Çeriç, Vatikan’la sıcak ilişkiler, dinler arası diyalog, Holokost’u inkârla mücadele gibi Avrupa’da kendisini şöhrete kavuşturacak birçok dalda aynı anda oynamıştı. Tony Blair’in danışmanlığından BAE tarafından oluşturulan çeşitli dinî kurumların üyeliklerine, Çeriç’in portföyü epey zengindi. Bilhassa müftülük makamından ayrıldığı 2012’den sonra BAE ile irtibatını sıkılaştıran Çeriç’in üstüne, Abu Dabi yönetiminin aldığı çeşitli siyasî kararların da gölgesi düşecekti, ister istemez. Örneğin, kendisini Doğu Türkistan’a götüren kuruluşun, Fransa başta olmak üzere Avrupa’nın çeşitli devletleriyle “radikalizmle mücadele” çalışmaları yaptığını, bu bağlamda Müslüman Kardeşler Teşkilâtı, Hamas, Nahda Hareketi ve diğer İslâmî hareket mensuplarına yönelik kovuşturmalarda bilfiil rol aldığını Çeriç’in bilmiyor olması imkânsızdı.

Sıradan Müslümanların zihninde daha çok 22 Ekim 2003 günü Saraybosna’da Aliya İzetbegoviç’in cenaze namazını kıldırmasıyla kalan Mustafa Çeriç’in yukarıda ana hatlarını aktardığım “çok tercihli” çizgisi Bosna’da müftülük makamını da ister istemez polemiklerin hedefi haline getirdi. Muhtemelen bundan dolayı, görevi Çeriç’ten devralan Hüseyin Efendi Kavazoviç, 14 yıllık müftülük vazifesi boyunca dengeli bir yönetim sergilemeye çalıştı. Bilhassa Türkiye’yle ilişkileri korumaya hassasiyet gösteren Kavazoviç’ten sonra, Bosna’nın yeni müftüsü artık Prof. Dr. Necat Grabus.

Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi’nde 10 Ekim 2026 günü gerçekleştirilen oylamada, salt çoğunluk olan 200 sınırını ilk turda geçerek 230 oyla müftülük makamına gelen Grabus’un rakipleri Bosna Hersek Müslüman Toplumu Din İşleri Direktörü Mensur Malkiç ve Mostar Müftüsü Selim Dedoviç’ti. Malkiç 128, Dedoviç de 28 oyda kaldı.

15 Kasım’da Gazi Hüsrev Bey Camii’nde düzenlenecek merasimle vazifesine resmen başlayacak olan 58 yaşındaki Necat Grabus, 2033’e kadar 7 yıl görev yapacak. Bosna’nın şartları gereği aynı zamanda siyasî bir makama da oturan Grabus, İslâm dünyasının her yerinde mevcut sorunların (maneviyat düşmanlığı, dinden uzaklaşma, sekülerleşme, müstehcenliğin yayılması, ailenin çözülüşü, değer erozyonu, sosyal medyanın yıkıcı etkileri vb.) yanı sıra çeşitli ülkelerin Balkanlara ve Bosna’ya etki etme girişimleriyle de yüzleşecek. Siyasî, ideolojik ve ekonomik cepheleri bulunan -ve bazı ülkeler açısından doğrudan doğruya Türkiye’nin doğal tesirlerini yok etme hedefine kilitlenen- bu yüzleşmede, Necat Efendi’nin deruhte ettiği makam oldukça kritik. Karşılaşacağı imtihanlardan yüzünü akıyla çıkmasını niyaz ediyoruz. Zira Saraybosna’da bir reisu’l-ulemâ sadece kendisinden ibaret değildir, attığı adımlar dalga dalga İslâm dünyasına yayılır.

Başlıklar :Mustafa ÇeriççinbaeTaha Kılınçdoğu türkistan
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026