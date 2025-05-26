YKS’ye kaç gün kaldı? Sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 YKS giriş belgesi erişime açıldı mı?

Üniversiteye adım atmak isteyen milyonlarca aday, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için gün sayıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek TYT, AYT ve YDT oturumları öncesinde en çok merak edilen konulardan biri de sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağı oldu.

YKS’YE KAÇ GÜN KALDI?

İlk oturum olan TYT’ye yalnızca 26 gün kaldı. Adaylar, hem sınav tarihine hem de sınav yerlerine dair detayları öğrenmek için ÖSYM'den gelecek resmi açıklamayı bekliyor.

YKS 2025 SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Geçmiş yıllardaki uygulamaya göre, sınav yerleri sınav tarihinden yaklaşık iki hafta önce erişime açılıyor. Bu doğrultuda, 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak YKS oturumlarına ilişkin sınav giriş belgelerinin 9-11 Haziran 2025 tarihleri arasında adayların erişimine sunulması bekleniyor.

Ancak unutulmamalı: Bu tarih ÖSYM’nin resmi duyurusuyla netleşecek. Güncel açıklamalar geldiğinde haberimize eklenecektir.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava giriş belgelerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alabilecek.

https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifresiyle giriş yapılarak belge görüntülenebilecek.

Sınav giriş belgesinde şu bilgiler yer alacak:

Sınava girilecek okulun adı ve açık adresi

Salon ve sıra numarası

Adayın fotoğrafı ve sınav saati

Belgenin sınav günü yanınızda çıkmış ve fotoğraflı bir kimlik belgesiyle birlikte bulundurulması zorunludur.

2025 YKS Oturum Takvimi Belli Oldu

ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre bu yılki YKS şu şekilde uygulanacak:

TYT (Temel Yeterlilik Testi) → 21 Haziran 2025 Cumartesi

AYT (Alan Yeterlilik Testi) → 22 Haziran 2025 Pazar Sabah

YDT (Yabancı Dil Testi) → 22 Haziran 2025 Pazar Öğleden Sonra

SON HATIRLATMALAR

Sınav belgeleri çıktı alınmalı, dijital görüntüler geçerli değil.

Kimlik belgesi olmadan sınava giriş yapılamaz.

Sınav günü geç kalmamak için en az 1 saat önce sınav yerinde olunması önerilir.

SINAV YERLERİ AÇIKLANINCA İLK NEREDE ÖĞRENİRSİNİZ?

ÖSYM’nin resmi internet sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden yapılacak duyuruları takip ederek sınav yerinizi ilk öğrenenlerden biri olabilirsiniz.















