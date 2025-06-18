YÖKDİL 2 başvuru son başvuru tarihi ne zaman? 2025 YÖKDİL/2 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025-YÖKDİL/2 sınavı için başvuru sürecinde sona gelindi. 18 Haziran Çarşamba günü başvurular tamamlanacak. Başvuru işlemleri ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek. Sınav tarihi ve sınav ücreti ile ilgili bilgiler de yayımlanan kılavuzda yer aldı. YÖKDİL sınavına katılmak isteyen adaylar için geri sayım başladı.

2025 YÖKDİL/2 BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN!

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/2) başvuru tarihleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2025 sınav takvimi ile belli oldu.

Takvime göre, 2025-YÖKDİL/2 başvuruları 18 Haziran Çarşamba günü saat 23.59’da sona erecek.

Geç başvurular ise 25 Haziran 2025 tarihinde alınacak.

2025 YÖKDİL/2 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

YÖKDİL SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

YÖKDİL/2 sınav ücreti 800 TL olarak belirlendi. Geç başvurularda ise bu ücret yüzde 50 artışla ödenecek.

Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacak. Adaylar, sınav ücretini, kılavuzda belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de bulunan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracak.

YÖKDİL/2 NE ZAMAN?

2025-YÖKDİL/2 Sınavı, 27 Temmuz 2025 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak.

Sınav, saat 10.15’de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek. Kırgızistan-Bişkek’te sınav Türkiye saati ile 10.15’te başlayacak.