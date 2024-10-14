14 EKİM Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları son durum: MEB 20 bin öğretmen ataması sözlü sınav mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) duyurularıyla yakından takip ediliyor. Mülakat sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. 1 Temmuz 2024 tarihinde başlayan sözlü sınavlar sonrasında değerlendirme süreci devam ederken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Danıştay kararı sonrası sonuçların ilan edileceğini bildirdi. Adaylar, sonuçlarını e-Devlet üzerinden kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecekler. Mülakat sonuçlarının açıklanması için beklentiler artarken, gelişmeler MEB duyurularıyla paylaşılacak.

ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuç tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak olup adaylar sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek. Bakan Tekin yaptığı açıklamada, "Danıştay'dan karar çıktığı an atamalar yapılacak. " dedi. Konuyla ilgili bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sonuç duyurusu ardından adaylar, e-Devlet sistemine bağlı olan "Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Sonucu Sorgulama" ekranı üzerinden aldıkları puanı görüntüleyebilecek. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.

SONUÇLAR HAKKINDA AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mülakat sonuçlarının yanlışlıkla sızdırıldığı iddiasına şu yanıtı verdi:

"Öğretmen atamalarını bilgi işlem daire başkanlığından bir kişi yanlışlıkla açmış, hakkında soruşturma başlatıldı."

TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?