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14 Şubat Pazar Reyting sonuçları Açıklandı! Dünün reyting birincisi belli oldu! İşte reyting sonuçları Pazar

Dün yayınlanan TV dizisi ve programların reyting sonuçları merak ediliyor. Merak edilenlerin arasında TRT 1 ekranlarında yayınlanan Tövbeler Olsun dizisi de var. Reytingler, Total, AB ve 20+ABC1 olarak 3 çeşit ölçülür. Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte 14 Şubat 2021 Reyting Sonuçları Pazar hakkında detaylar.

Haber Merkezi Yeni Şafak
14 Şubat Reyting Sonuçları Pazar

14 Şubat Reyting Sonuçları Pazar

Reyting Sonuçları 14 Şubat 2021 Pazar için merak ediliyor. Dün reyting birincisi kim oldu sorusu ise izleyicilerin en çok merak ettiği konu oldu. Reyting Sonuçları günlük olarak yayınlanır ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak üç çeşit ölçülür. Dün TRT 1 ekranlarında yayınlanan Tövbeler Olsun reyting sonuçları da son günlerin en çok merak edilenleri arasında yer aldı. Peki, Dün reyting birincisi koltuğunda kim oturdu? İşte Reyting Sonuçları 14 Şubat Pazar listesi hakkında detaylar...

14 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI PAZAR NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Dün reyting sıralamasında kim birinci oldu merak edilirken, Tövbeler Olsun dizisi reyting sonuçları da en trend konular arasında yer aldı. İşte 14 Şubat 2021 reyting sonuçları pazar bilgisi:

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 - GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU

2 - SURVIVOR

3 - SHOW ANA HABER

4 - KEFARET

5 - ARIZA

AB REYTİNG SONUÇLARI

1 - GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU

2 - KEFARET

3 - SURVIVOR

4 - KEFARET (ÖZET)

5 - MENAJERİMİ ARA

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI - 7 ŞUBAT 2021

TOTAL İLK 10 PROGRAM

  1. GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU - FOX
  2. SURVIVOR - TV8
  3. SHOW ANA HABER - SHOW TV
  4. A.RIZA - SHOW TV
  5. KEFARET - FOX
  6. COK GUZEL HAREKETLER 2 - KANAL D
  7. HERCAI - ATV
  8. COK GUZEL HAREKETLER 2 EN IYILER - KANAL D
  9. KANAL D ANA HABER - KANAL D
  10. ATV ANA HABER - ATV

AB İLK 10 PROGRAM

  1. GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU - FOX
  2. MENAJERIMI ARA - STAR TV
  3. SURVIVOR - TV8
  4. KEFARET - FOX
  5. A.RIZA - SHOW TV
  6. COK GUZEL HAREKETLER 2 - KANAL D
  7. COK GUZEL HAREKETLER 2 EN IYILER - KANAL D
  8. SHOW ANA HABER - SHOW TV
  9. KEFARET (OZET) - FOX
  10. MENAJERIMI ARA (OZET) - STAR TV
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