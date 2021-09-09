Mili Eğitim Bakanlığı bünyesinde yapılacak yeni öğretmen atamasına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. 15 bin öğretmen atamasının detayları araştırılıyor. Peki, 15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 15 bin yeni öğretmen ataması başvuru ve sonuç açıklama tarihi beli oldu mu?

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 20 bin öğretmenin ataması gerçekleştirildi. En çok sınıf öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği, İngilizce ve din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği branşlarında atama yapılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yıl için ek atama müjdesi verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada detaylar belli oldu. İşte paylaşımda yer alan detaylar;

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Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması: 27 Eylül-8 Ekim 2021

Atama Sonuçlarının Açıklanması: 31 Ocak 2021