Özgün 15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 15 bin yeni öğretmen ataması başvuru ve sonuç açıklama tarihi
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15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 15 bin yeni öğretmen ataması başvuru ve sonuç açıklama tarihi

15 bin öğretmen ataması ile ilgili son gelişmeler takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 bin yeni öğretmen ataması yapılacağının müjdesini vermişti. Öğretmenleri heyecanlandırn yeni atamaya ilişkin başvuru tarihi de beli oldu. Peki, 15 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman yapılacak? 15 bin öğretmen atamas sonuçları ne zaman açıklanacak?

Haber Merkezi Yeni Şafak
15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 15 bin yeni öğretmen ataması başvuru ve sonuç açıklama tarihi
öğretmen

Mili Eğitim Bakanlığı bünyesinde yapılacak yeni öğretmen atamasına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. 15 bin öğretmen atamasının detayları araştırılıyor. Peki, 15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 15 bin yeni öğretmen ataması başvuru ve sonuç açıklama tarihi beli oldu mu?

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 20 bin öğretmenin ataması gerçekleştirildi. En çok sınıf öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği, İngilizce ve din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği branşlarında atama yapılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yıl için ek atama müjdesi verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada detaylar belli oldu. İşte paylaşımda yer alan detaylar;

Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması: 27 Eylül-8 Ekim 2021

Atama Sonuçlarının Açıklanması: 31 Ocak 2021

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Öğretmen atama takvimi belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün verdiği 15 bin öğretmen ataması müjdesine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığından açıklama yapıldı. Buna göre, öğretmen atamasında ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül- 8 Ekim 2021 arasında yapılacak. Atama sonuçları ise, 31 ocak 2022'de açıklanacak.
CHP'li Aytuğ Atıcı: Millet İttifakı'nda ideolojik ayrılık var bozulur mu bozulur
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CHP'li Aytuğ Atıcı: Millet İttifakı'nda ideolojik ayrılık var bozulur mu bozulur

Katıldığı canlı yayında, ittifak çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP eski Milletvekili Aytuğ Atıcı, Millet İttifakı'nda ideolojik ayrılıklar olduğunu, bu nedenle ittifakın bozulabileceğini ifade etti. Atıcı, "Cumhur İttifakı'na girmesi imkansız olan tek parti CHP'dir. Girmesi zor olan İYİ Parti’dir ama imkansız değildir. Çünkü İYİ Parti zaman zaman 'Millet İttifakı'na körü körüne bağlı değiliz. Eğer ittifak İYİ Parti ve Türkiye’nin çıkarına ise kalırız. Değilse mecbur değiliz.' mesajları veriyor." dedi.

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