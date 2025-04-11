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1685 personel alımı yapılacak! Türkşeker işçi alımı ne zaman ve şartlar nelerdir? Başvuru ekranı...

1685 personel alımı yapılacak! Türkşeker işçi alımı ne zaman ve şartlar nelerdir? Başvuru ekranı...

09:1511/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Türkşeker işçi alımı ne zaman?
Türkşeker işçi alımı ne zaman?

Türkşeker, 100. yılı kapsamında 1.685 daimi işçi alımı yapacak. Başvurular, 14-18 Nisan tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınacak. Alımlar, Türkiye genelindeki fabrikalarda gerçekleşecek.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkşeker’in 100. yılında 1.685 daimi işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Yumaklı, paylaşımında “Türkşeker, Anadolu’nun gücüne güç katıyor, istihdamla büyümeye devam ediyor” dedi. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak.

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?

İşçi alımı için başvurular, 14-18 Nisan tarihlerinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirilecek.

İşçilerin istihdam edileceği iller arasında Ankara, Ağrı, Burdur, Elazığ, Eskişehir, Kars, Kastamonu, Malatya ve Yozgat yer alıyor.

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ Mİ?

İşçi alımı için aranan başvuru şartları henüz açıklanmadı. Detayların önümüzdeki günlerde netlik kazanması ve ilanın İŞKUR üzerinden yayınlanması bekleniyor.

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