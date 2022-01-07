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Özel okul fiyatları 2022-2023 ne kadar artacak? Yeni yıl özel okul fiyatları belli oldu mu?

Yeni yıla girilmesiyle özel okullarda uygulanacak olan zam oranı merak kazandı. 2022- 2023 yılı özel okul ücretleri ne kadar artacak? Dolar/TL kurunda yaşanan dalgalanma ve enflasyon rakamları peş peşe gelen zam haberlerinden özel okulların da etkilenip etkilenmeyeceği merak ediliyor. Peki, Özel okul fiyatları belli oldu mu? 2022- 2023 Özel okul fiyatları ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Özel okul fiyatları 2022-2023 ne kadar artacak? Yeni yıl özel okul fiyatları belli oldu mu?
özel okul fiyatları

Özel okulların öğrencileri için 2022-2023 eğitim-öğretim yılına ilişkin kayıt ücretleri merak kazandı. Özel okul fiyatları arttı mı? Özel okul fiyatlarına ne kadar zam yapıldı? İşte 2022-2023 özel okul ücretlerinde son durum...

ÖZEL OKUL 2022-2023 FİYATLARI BELLİ OLDU MU?

Türkiye Özel Eğitim Kurumları 2022 2023 eğitim öğretim yılı özel okul zam oranları hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Böylece özel okullara yeni yılda yapılacak zam oranı belli oldu. Diğer yandan TÖZOK Başkanı Zafer Öztürk artışın 5580 sayılı kanunla geçmiş 3 yılın 12 ay ortalamasına göre değerlendirilen sınırlamaya göre olduğunu ifade etti. Öztürk ''Ancak okullarımız kendi velilerinin durumunu gözeteceklerdir'' sözlerine yer verdi.

ÖZEL OKUL ZAM ORANLARI 2022

Özel okul ücretleri hakkında gelişmeler devam ederken ''2022 2023 özel okul zam oranları ne kadar?'' sorusu gündem geldi.

Türkiye'de 2020-2021 verilerine göre, 14 bin 617 özel okul faaliyet gösteriyor. 1 milyon 350 bin öğrenci ise bu okullarda eğitim görüyor. Hepsini ilgilendiren açıklama, Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK)'tan geldi. TÖZOK, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında tavan fiyat artışını yüzde 62,98 olarak açıkladı.

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK), 2022-2023 eğitim öğretim döneminde okul ücretlerine gelecek azami fiyat artışını yüzde 62,98 olarak açıkladı. Sosyal medya hesabınan yaptığı açıklama doğrultusunda minimum artışın yüzde 64,98 olacağını belirten dernek ‘’MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçmiş yıllardaki uygulamaları değerlendirildiğinde 2022-2023 öğretim yılı okul ücretleri için azami artış oranının % 62,98 olduğu görülmektedir. Kurumlarımız velilerini ve çalışanlarını göz önüne alarak azami dikkatle bütçe yapacak ve kendi artış oranlarını yayınlayacaklardır’’ ifadelerine yer verdi.

ÖZEL OKUL VE KOLEJ FİYATLARI NE KADAR?

Türkiye Özel Okullar Derneği sosyal medya üzerinden yaptığı özel okul zam oranı hakkındaki açıklamayı ilerleyen saatlerde kaldırdı. Yeni bir duyuru yayınlayan TÖZOK "Bugün kamuoyuyla paylaşılan metin, yönetmeliğe atıf yapılarak belirtilmiş bir açıklamaydı. Velilerimizce artış oranının bu şekilde olacakmış gibi anlaşılması nedeniyle ilgili açıklama kaldırılmıştır. Özel okul ücretleri, TÜİK tarafından ilan edilen oranlar dikkate alınarak MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenecektir” ifadelerine yer verdi

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