2022 İmam, müezzin vaiz maaşları ne kadar oldu? Diyanet personelleri maaş zammı ne kadar? 2022 memur zammı belli oldu. Memurlara ve emekli maaşlarına yapılan 2022 zam oranının belli olması ile Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı imam, müezzin, vaiz gibi görevlililerin maaşları da merak kazandı. Peki, 2022 imam maaşları ne kadar? 2022 müezzin, vaiz maaşları ne kadar? Evli, Bekar, Çocuklu İmam maaşları... İşte 2022 Diyanet personeli maaşları zammı haberimizde...

Abone Ol