Özgün 2022 İmam, müezzin vaiz maaşları ne kadar oldu? Diyanet personelleri maaş zammı ne kadar?
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2022 İmam, müezzin vaiz maaşları ne kadar oldu? Diyanet personelleri maaş zammı ne kadar?

2022 memur zammı belli oldu. Memurlara ve emekli maaşlarına yapılan 2022 zam oranının belli olması ile Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı imam, müezzin, vaiz gibi görevlililerin maaşları da merak kazandı. Peki, 2022 imam maaşları ne kadar? 2022 müezzin, vaiz maaşları ne kadar? Evli, Bekar, Çocuklu İmam maaşları... İşte 2022 Diyanet personeli maaşları zammı haberimizde...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 İmam, müezzin vaiz maaşları ne kadar oldu? Diyanet personelleri maaş zammı ne kadar?
2022 imam müezzin maaşları

Din Hizmetleri Sınıfı kapsamında görev yapan Diyanet Personelleri “Vaiz”, “İmam” ve "Müezzin" kadro unvanlı Devlet memurları olarak görev yapmaktadır. Memur maaş zammı ve enflasyon farkından direkt olarak etkilenmektedirler. Buna göre 2022 imam, müezzin, vaiz maaşları ne kadar oldu?

2022 MAAŞ ZAM ORANI NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Ocak'ta açıkladığı enflasyon rakamlarına göre, yıllık enflasyon yüzde 36,08 oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Memurlarımızın maaşlarında toplamda yüzde 28 oranında artış yapıldı. Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'a çıkardık" ifadeleriyle ek zammı duyurdu.

Yüzde 2,5 ek zam, maaşlara direk yansıyacak.

2022 İMAM, MÜEZZİN, VAİZ MAAŞLARI NE KADAR?

2022 yılında geçerli olacak minimum imam, müezzin ve vaiz maaşları şöyle oldu:

İmam/hatip maaşı 4.762 liradan 6 bin 214,41 liraya yükseldi.

Müezzin maaşı 4.762 liradan 6 bin 214,41 liraya yükseldi

Vaiz maaşı 5.016 liradan 6 bin 545.88 liraya yükseldi.

BEKAR İMAM MAAŞLARI 2022

İmam Hatip 9/1:

2021 Temmuz maaşı: 5 bin 022 TL

2022 Ocak Haziran maaşı (%5 zam ile) 5 bin 361 TL

2022 Temmuz Aralık maaşı (%7 zam ile) 5 bin 736 TL

2023 Ocak Haziran maaşı (%8 zam ile) 6 bin 195 TL

2023 Temmuz Aralık maaşı (%6 zam ile) 6 bin 567 TL

EVLİ VE İKİ ÇOCUKLU İMAM MAAŞI 2022

İmam Hatip 9/1:

2021 Temmuz maaşı: 5 bin 554 TL

2022 Ocak Haziran maaşı (%5 zam ile) 5 bin 919 TL

2022 Temmuz Aralık maaşı (%7 zam ile) 6 bin 334 TL

2023 Ocak Haziran maaşı (%8 zam ile) 6 bin 840 TL

2023 Temmuz Aralık maaşı (%6 zam ile) 7 bin 251 TL

*Sendika üyesi (evli-2 çocuklu) imam hatiplerin maaş tablosudur.

** Eşi çalışmayan ve bir çocuğu 6 yaş altında diğer çocuğu 6 yaş üstünde olan imam hatipler esas alınmıştır.

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