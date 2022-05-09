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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden sürücülere uyarı

Dijitalleşme süreciyle gelen yenilikler kimlik kartlarına da yansıdı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sürücülere ikaz geldi. 1 Ocak 2016 tarihinden evvel verilen ehliyetlerin yenilenme süresi daralıyor. Peki, Ehliyet yenileme için son gün ne zaman? 2022 Ehliyet yenileme başvuru işlemleri, harcı, ücreti, evrakları neler? İşte, yeni ehliyet ve ehliyet yenileme sürecine dair tüm detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​2022 Ehliyet yenileme son gün ne zaman: Ehliyet yenileme için hangi belgeler gerekiyor: Sürücü belgesi yenileme ücreti ne kadar?
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Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenmiş ehliyetlerin yenilenme süresini 31 Aralık 2022'ye kadar uzatmıştı. Eski tip ehliyetlere karşı doğabilecek cezaların önüne geçilmesi için 2022 yılı bitmeden yapılması gerekiyor. İşte, bütün detaylar.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Ehliyet yenileme ücretleri ne nedenle ehliyet yenileneceğine göre değişiyor. Eski ehliyeti bulunan ve bunu ilk kez yeni ehliyet ile değiştirmek isteyenlerden toplam 15 TL ücret alınmaktadır. Sürücüler değerli kağıt bedeli 13 TL ve vakıf payı bedeli 2 TL ödemesi yapacak. Ödemeler ehliyet değişimi sırasında gerçekleşecek.

EHLİYET YENİLEME İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Eski tip ehliyete sahip sürücüler, 31 Aralık 2022'ye kadar nüfus müdürlüklerine başvurarak sürücü belgesini yenileyebiliyor. Kanuni süre içerisinde eski tip sürücü belgesini yenilemeyen kişilerin sürücü belgeleri geçerliliğini yitiyor.

ESKİ EHLİYET KULLANIMININ CEZASI NE KADAR?

Bu belgeler ile araç kullanan kişilere; kolluk kuvvetlerince Karayolları Trafik Kanunu'nun 39/3 maddesi gereği 'Geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ile araç kullanmak' fiilinden idari para cezası uygulanacak.

YENİ EHLİYET ALMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER

  • Kimlik Belgesi
  • Sürücü Sağlık Raporu
  • Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı
  • 1 adet biyometrik fotoğraf
  • Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan
  • Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir. Ayrıca E-devlet üzerinden temin edilebilir.)

EHLİYET İÇİN SAĞLIK RAPORU ZORUNLU MU?

Yeni mevzuatla birlikte ehliyetini yenileyeceklerin sürücü olur sağlık raporu alması gerekmektedir. Bu bir zorunluluktur. Sürücü olur sağlık raporunu aile hekiminden, devlet hastanelerinden, özel poliklinik veya hastanelerden alınabilmektedir. Hekimlerin sürücülerin sağlık durumlarıyla tereddüt etmesi durumunda ilgili bir üst sağlık kuruluşuna yönlendirme durumları bulunmaktadır.

EHLİYET NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Sürücü belgesini yenilemek isteyenler 'Alo 199' çağrı merkezinden, mobil uygulamadan ya da 'nvi.gov.tr'den aldıkları randevu ile birlikte gerekli evrakları tamamlayarak, nüfus müdürlüklerine giderek başvurularını tamamlıyor. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılan sürücü belgeleri PTT'ye teslim edilerek yurt içinde başvuruda bulunan kişilerin adreslerine ulaştırılıyor. Başvuruda bulunan kişilerin sürücü belgeleri ellerine ulaşana kadar geçen süreçte nüfus müdürlüklerinden ya da e-devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile başvuru sahipleri araçlarını kullanabiliyor. Sürücü belgesi yenileme işlemi başvurusunda bulunacakların eski tip sürücü belgelerini ibraz etmeleri gerekiyor. Ayrca 15 TL başvuru ücretini başvurudan önce vergi dairesi müdürlüklerine, 'https://ivd.gib.gov.tr' internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla ya da anlaşmalı bankalara yatırmaları, sağlık kuruluşlarına giderek 'sürücü olur' raporu almaları gerekiyor.

Milyonları ilgilendiriyor: Ehliyeti eski olanlar için son tarih açıklandı
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İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için verilen süreyi 31 Aralık 2022'ye kadar uzatmıştı. Eski tip ehliyetlerin yenileme işleminin doğabilecek cezaların önüne geçilmesi için 2022 yılı bitmeden yapılması gerekiyor.<br>
Title
Kanuni süre içerisinde eski tip sürücü belgesini yenilemeyen kişilerin eski tip sürücü belgeleri geçerliliğini yitiyor. Geçerliliğini yitiren eski tip sürücü belgesi ile araç kullanan kişilere; kolluk kuvvetlerince Karayolları Trafik Kanununun 393 maddesi gereği \"Geçerlilik Süresi Dolan Sürücü Belgesi ile Araç Kullanmak \" fiilinden dolayı idari para cezası uygulanacaktır.
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EHLİYET YENİLEME RANDEVUSU NASIL ALINIR?<br><br>Ehliyetini yenilemek isteyenlerin için son başvuru tarihi 31 Aralık 2022 olarak belirlendi.<br>
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Bu tarihe kadar eski ehliyet kullanabilir. Ancak söz konusu tarihten sonra geçerli olmayacak. Ehliyet yenileme randevusu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesi nvi.gov.tr üzerinden veya ALO 199 hattından alınabilir.
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EHLİYET YENİLEMEDE SON TARİH NE ZAMAN?<br><br>Ehliyet yenileme son başvuru tarihi 31.12.2022'dir. Belirtilen tarihe kadar eski ehliyet kullanılabilir.<br>
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2022 EHLİYET YENİLEME EVRAKLARI NELER?<br><br>Kimlik Belgesi, sürücü sağlık raporu, sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı, 1 adet biyometrik fotoğraf, kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan, adli sicil belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir. Ayrıca E-devlet üzerinden temin edilebilir.)<br>
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2022 EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?<br><br>Eski tip ehliyetini yeni tip ehliyet ile değiştireceklerin ödeyecekleri ücret: 13+2 TL'dir. Yeni tip ehliyetlerini yenilemek isteyenlerin, kaybedenlerin veya çaldıranların ödeyecekleri ücret: 280+60 TL'dir.<br>
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GEÇERLİLİK SÜRESİ 5 YIL<br><br>Yeni E sınıfı ehliyet 5 yıl geçerli. Diğerlerinde süre ise 10 yıl. Geçerliliğin sona ereceği tarih, çipli ehliyetin üzerinde ayrıca belirtiliyor. Süre dolunca yeni ehliyet için tekrar başvuruluyor.<br>
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BU ADIMLARI TAKİP EDİN<br><br>1- RANDEVU ALIN<br><br>İlk olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo 199 çağrı merkezinden veya 'randevu.nvi.gov.tr' internet adresi üzerinden randevu almanız gerekiyor. Randevusuz işlem yapılmıyor. Eğer gidemeyecekseniz randevuyu, süresi dolmadan en az yarım saat önce iptal etmelisiniz. Sistem, iptalden sonra aynı gün içinde yeniden randevu vermiyor.<br><br>2- DEĞİŞİM PARASI<br><br>Randevunuzu aldınız. 15 liralık değişim ücretini (değerli kağıt bedeli) başvurunuzdan önce vergi dairesi müdürlüklerine, 'ivd.gib.gov.tr' internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla ya da bankaya yatırmanız gerekiyor.<br>
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3- BAŞVURUNUZU YAPIN<br><br>Gerekli belgelerle randevunuzu aldığınız gün, nüfus müdürlüğüne giderek başvuru işleminizi yapıyorsunuz.<br><br>4- GEREKLİ BELGELER<br><br>Nüfus cüzdanı, eski sürücü belgesi, 15 liralık değişim bedelinin bankaya yatırıldığına dair makbuz, son 6 ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf, kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan, Adli Sicil Belgesi (elektronik ortamda sistemden kontrol ediliyor.<br><br>Ayrıca e-Devlet üzerinden temin edilebilir), 'sürücü olur' yazan ve aile hekiminden ücretsiz olarak alınan sürücü sağlık raporu. Sağlık raporunuzu temin etmenizden tibaren, iki yıl içinde ehliyeti almanız ya da yenilemeniz gerekiyor.<br>
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5- NE ZAMAN TESLİM EDİLİYOR?<br><br>Yeni ehliyetiniz başvurunuzun ardından 1 hafta içinde adresinizde oluyor.<br><br>6- GEÇİCİ SÜRÜCÜ BELGESİ<br><br>Yeni ehliyetiniz size ulaşana kadar talep etmeniz halinde nüfus müdürlüğü tarafından 'geçici sürücü belgesi' veriliyor. Geçici belgenin geçerlilik süresi ise 15 gün. Eğer araç kullanacaksanız geçici sürücü belgesini almayı unutmayın.<br><br>
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KİMLİKLERDE YENİ DÖNEM<br><br>Türkiye'de dijitalleşme süreci kimlik kartına da yansıdı. Kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili yeni açıklamalar geliyor. Ehliyet özelliğine sahip çipli kimlik kartlarını kullananların sayısı 3 milyon 31 bin 930'a yükseldi. 1 Ocak 2016'da yeni tip sürücü belgesi uygulaması başladı. O günden beri ehliyetini yenileyen ya da ilk kez ehliyet alan 19.635.692 kişi yeni tip sürücü belgesi aldı. Türkiye'de ehliyet sahibi kişi sayısı Nisan 2022 itibari ile 32 milyonu aştı. Sürücülerin yüzde 60'ı yeni tip sürücü belgesi taşıyor.<br>
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ÇİPLİ KİMLİK KARTLARI<br><br>Yeni çipli kimlik kartları da 14 Mart 2016'dan itibaren kullanıma girdi. 84 milyonu aşan Türkiye nüfusunda bu karta sahip kişi sayısı 66 milyonu geçerken kullanım oranı yüzde 78'e ulaştı. Teknolojik yenilikler bununla da sınırlı değil. Vatandaşların yanlarında ehliyet bulundurma zorunluluğunu ortadan kaldıran ve yeni tip sürücü belgelerinin çipli kimlik kartlarını yüklenmesini içeren 'Hayat Kimliğinle Kolay' projesi ise 21 Eylül 2020'de hayata geçti. Şu ana kadar 3.031.930 kişi ehliyetini çipli kimlik kartına yükletti. Bu işlem nüfus müdürlüklerinden ücretsiz yapılabiliyor.
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PASAPORTLAR<br><br>2 Nisan 2018'den bugüne kadar 7.639.957 kişiye yeni nesil pasaport verildi pasaport sahipleri için de ikinci nesil pasaport kullananların oranı yaklaşık yüzde 57 oldu.<br>
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KİMLİKTE YENİ DÖNEM! KREDİ KARTI GİBİ KULLANILABİLECEK<br><br>Öte yandan yeni kimlik kartlarının kullanım alanlarında genişlemeler meydana geliyor. Yeni kimlik kartları ehliyetle birlikte kullanılabiliyordu yani ehliyet yeni kimlik kartına entegre edilebiliyordu. Geçtiğimiz haftalarda bu alanda yeni bir gelişme daha yaşanmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı program sonrası yaptığı konuşmada yeni kimlik kartlarının artık kredi kartı gibi kullanılabileceğini duyurdu.
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KİMLİK KARTLARINA ÖDEME SİSTEMİ YÜKLENECEK<br><br>Maliye Bakanlığı ile birlikte ortak bir çalışma yürüttüklerini belirten Soylu kimlik kartlarının kredi kartı gibi kullanılabilmesi için çalışmaların yüzde 80'inin tamamlandığını söyledi. Şu anda çalışmalar hala devam ediyor. Uygulama devreye alındığında artık vatandaşlar yeni kimlik kartlarını yalnızca nüfus cüzdanı gibi kullanmakla kullanmayacaklar aynı zamanda da hem alışveriş yapabilecekler hem de kredi işlemini gerçekleştirebilecekler; yine aynı zamanda birçok işlerinde para transferleri yapabilecekler.<br>
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KİMLİK YENİLEME RANDEVUSU NASIL ALINIR?<br><br>Eski kimliklerini yenileyecek olan vatandaşlar için yenileme başvurusu İçişleri Bakanlığı'na bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınıyor. Eski nüfus cüzdanlarını yenilemek isteyen vatandaşlar, randevu.nvi.gov.tr web sayfasından randevu alabilir. Ya da dileyen vatandaşlar ALO 199 telefon numarasından kimlik yenilemek için randevu temin edebilir.<br>
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BU ADIMLARI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ!<br><br>randevu.nvi.gov.tr internet adresine girdikten sonra 'T.C. Kimlik Kartı' başlığına tıklayın. Ekrana gelen uyarıyı okuduktan sonra 'Kabul Ediyorum' seçeneğini işaretleyerek randevu alma işlemine devam edin. Sonrasında açılan ekranda gerekli bilgilerinizi doldurun. Daha sonra randevu almak istediğiniz Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü şubesini ve randevu tarihini seçin.<br>
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KİMLİK YENİLEME İŞLEMİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR<br><br>Yeni kimlik kartı için aldığınız başvuru randevusuna giderken yanınızda mutlaka nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, aile cüzdanı, geçici kimlik belgesi gibi üzerinde TC kimlik numarası yer alan resmi bir belge ve 1 adet biyometrik fotoğraf götürmek gerekiyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde fotoğraf çekilmediğini belirtelim.<br><br>2022 KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?<br><br>Yeni çipli kimlik kartı almak için 37,5 TL ödemek gerekiyor. Online yapılan ödemeler, nüfus müdürlüğünün sisteminde görünüyor. Fakat nüfus müdürlüğüne giderken ödemenin yapıldığına dair makbuzu yanınızda bulundurmanızda fayda var.<br>
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2022 yılı için kimlik yenileme ücret tarifesi:<br><br>Doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 37,50 TL<br><br>Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 37,50 TL<br><br>Nüfus Cüzdanı kayıp bedeli: 37,50 TL<br><br>Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kayıp bedeli: 75,00 TL<br>
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YENİ KİMLİK ÜCRETİ İÇİN ÖDEME NEREYE YAPILIYOR?<br><br>-Vergi Dairesi Müdürlükleri'ne,<br><br>-Gelir İdaresi Başkanlığı'na ait ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla,<br><br>-Gelir İdarisi Başkanlığı'na ait internet sayfasından,<br><br>-Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün randevu.nvi.gov.tr ve alo199.nvi.gov.tr internet adresinde belirtilen anlaşmalı bankalardan,<br><br>-PTT şubelerinden ödeme yapabilirsiniz<br>
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KİMLİK YENİLEMEDE SON TARİH NE ZAMAN?<br><br>Eski nüfus cüzdanları 1 Ocak 2024 tarihinden sonra geçerli olmayacak. Fakat kimlik yenileme işlemleri yapılmaya devam edecek. Yenileme işlemlerinin son tarihi için herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.<br><br>Yeni çipli kimlik kartının geçerlilik süresi 10 yıl olarak belirlendi. Sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren yenilenmesi gerekecek.<br>
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YENİ KİMLİK KARTI NE ZAMAN TESLİM EDİLİYOR?<br><br>Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde yapılan başvuru işleminin ardından yeni kimlik kartı, kişinin beyan ettiği adrese ve kişiye PTT aracılığı ile teslim ediliyor. Teslimat ortalama bir hafta içerisinde tamamlanıyor.<br>
Milyonları ilgilendiriyor: Ehliyeti eski olanlar için son tarih açıklandı
Türkiye'de dijitalleşme süreci kimlik kartına da yansıdı. 1 Ocak 2016 tarihinden önce verilen ehliyetlerin yenilenmesi gereken süre daralırken Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden sürücülere uyarı geldi. Sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlar Ehliyet yenileme için son gün ne zaman? 2022 Ehliyet yenileme başvuru işlemleri, harcı, ücreti, evrakları nelerdir? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte yeni ehliyet ve çipli kimlik ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...


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