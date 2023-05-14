Samsun Seçim Sonuçları
2023 Samsun Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları
14 Mayıs Samsun İttifak Seçim Oy Oranları
14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek seçimlerde "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında 5 ayrı ittifakla seçime giriyor. Bu kapsamda, AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi, "Cumhur İttifakı" adıyla seçime katılıyor. İttifaka mensup 4 parti kendi logosuyla seçime girecek. Samsun İttifak oy oranları seçim sonuçlarının açıklanması ile yenisafak.com'da olacak.
2023 Samsun AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol ve Diğer Parti Oy Oranları
14 Mayıs 2023 seçim günü saat 20.00’den sonra ise tüm basın yayın ve dijital medya üzerinden yayınlar serbest olacak. Bu verilere göre, 14 Mayıs 2023 Karadeniz Bölgesi 2023 Samsun AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol ve Diğer Parti oy oranları bu sayfadan anbean açıklanacak.
Samsun İlçeleri Seçim Sonuçları 2023
Samsun Milletvekilleri Listesi
AK PARTİ SAMSUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- Mehmet Muş
2- Çiğdem Karaaslan
3- Yusuf Ziya Yılmaz
4- Orhan Kırcalı
5- Ersan Aksu
6- Mücahit Yılmaz
7- Havva Şen Saygın
8- Uğur Etli
9- İrfan Şenocak
CHP SAMSUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- Murat Çan
2- Mehmet Karaman
3- Mustafa Yeşilyurt
4- Nazan Güneysu
5- Mehmet Özdağ
6- Suat Yıldız
7- Neşe Kangüleç
8- Nilsu İrem Koçyiğit Bahadır
9- Özler Yılmaz
İYİ PARTİ SAMSUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- Erhan Usta
2- İmren Nilay Tüfekçi
3- Ahmet Karkucak
4- Yunus Gün
5- Birsen Öztürk
6- Halil İbrahim Yalgın
7- Efe Aydın
8- Ufuk Gülşen
9- Kazım Can Şen
MHP SAMSUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- İlyas Topsakal
2- Abdullah Karapıçak
3- Hüseyin Demir
4- Berfin Kara
5- Yunis Aksu
6- Yaşar Dursun
7- İbrahim Yüksel
8- Hami Korkmazlı
9- Abdülvahit Vardar
MEMLEKET PARTİSİ SAMSUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- Recep Kılıç
2- Mualla Gülşah Bölükbaş
3- Rüstem Kara
4- Seyit Ahmet Koçak
5- Ali Yılmaz
6- Savaş Yalçın
7- Doğukan Ekiz
8- Alptekin Özçelik
9- Mehmet Mert Coşar
Samsun Hakkında
Karadeniz Bölgesinde yer alan Samsun, doğal tarihi ve kültürel zenginlikleri, deniz, kara, hava, demiryolu ulaşım olanakları ile bölgenin turizm potansiyeli en yüksek kentlerinden biridir. Anadolu'nun savunulmasını planlamak amacı ile Atatürk'ün 19 Mayıs, 1919'da gelmesi ile Samsun, Türk İstiklal Savaşı'nın başladığı yer olma özelliği ile önemini her zaman korumuştur.
Samsun M.Ö.750-760 yılları arasında İon şehir devletlerinden Miletoslular (Millet) tarafından Amisos adı ile kurulmuş küçük bir yerleşim merkezi idi. Samsun, daha sonra Pers, Makedonya, Pontus, Roma, Bizans, Danişment, Selçuklu ve Osmanlı hakimiyetinde kalmıştır.
Samsun Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da milli mücadeleyi başlatmak üzere ilk adımı attığı yer olarak tarihimizdeki önemli yerini almıştır.
Samsun ilinin ilçeleri; Alaçam, Asarcık, Ayvacık, Bafra, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, Ondokuzmayıs, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme, Vezirköprü ve Yakakent'tir.
İlçede bulunan Gökgöl Cami (1180) ahşap cami mimarisi tarzına güzel bir örnek teşkil etmektedir.
İlçede ilk Tunç çağı yerleşmeleri olan Tepecik, Kilise Tepe, Tünbü Tepe höyükleri tespit edilmiştir. 1206 yılında yapılan Göğceli Cami Anadolu ahşap mimarisinin en güzel örneklerinden birini oluşturmaktadır. Caminin en önemli özelliği hiç çivi kullanılmadan yapılmış olmasıdır.
İlçede termal turizm de önemli bir yere sahiptir. İlçede yapılan arkeolojik araştırmalar sonucu çok sayıda höyük ve tümülüs saptanmıştır.
İlçe merkezine 10 km. uzaklıktaki Hamamayağı (Ladik) kaplıcasının suyu Türkiye'deki birinci dereceden önemli ve öncelikli kaplıca suyu olarak belirlenmiştir.
Salıpazarı ve Tekkeköy diğer ilçeleri.