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2024 Bursluluk Sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İOKBS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

"2024 Bursluluk Sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2024 Bursluluk Sınavı'nın tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak sınava katılacak adayların gündeminde yer alıyor. Ortaokulların 5, 6, 7, 8’inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11’inci sınıflarına yönelik düzenlenen sınava yönelik araştırmalar hız kazandı. Peki 2024 Bursluluk Sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İOKBS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

11:17 - 9/04/2024 Salı
Yeni Şafak
İOKBS sınav tarihi 2024
İOKBS sınav tarihi 2024

"2024 Bursluluk Sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İOKBS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2024 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), eski adı Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı’nın (PYBS) 2024 etabına sayılı günler kaldı. Peki 2024 Bursluluk Sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İOKBS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

2024 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

2024 bursluluk sınavı, 21 Nisan 2024 Pazar günü saat 10.00'da başlayacak.


Sınav sonuçları, 17 Mayıs 2024 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.


İOKBS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuza göre; fotoğraflı sınav giriş belgesi, sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden alınabilecek.

#Bursluluk Sınavı
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