"2024 Bursluluk Sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İOKBS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2024 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), eski adı Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı’nın (PYBS) 2024 etabına sayılı günler kaldı. Peki 2024 Bursluluk Sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İOKBS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
2024 bursluluk sınavı, 21 Nisan 2024 Pazar günü saat 10.00'da başlayacak.
Sınav sonuçları, 17 Mayıs 2024 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuza göre; fotoğraflı sınav giriş belgesi, sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden alınabilecek.