2025 MAZOT GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ | Mazot Gübre Desteği ödemeleri Mart ayında ödenecek mi?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere sağlanan Mazot ve Gübre Desteği ödemeleri, bu yıl “Temel Destek Ödemesi” adıyla gerçekleştirilecek. Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere verilecek destek kapsamında, mazot maliyetinin yüzde 50’si ve gübre desteğinin yüzde 25’i karşılanacak. Ödeme takvimiyle ilgili resmi açıklama beklenirken, desteklerin belirlenen tarihlerde Ziraat Bankası hesaplarına yatırılması planlanıyor. Çiftçiler, ödeme sürecine dair güncellemeleri e-Devlet ve banka hesapları üzerinden takip edebilecek.

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ 2025 ÖDEMELERİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Mazot Gübre Desteği ödemeleri için henüz bir açıklama yapılmadı. Ödemelerin Mart ayı bitmeden ödenmesi için beklentiler oluşurken Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ödemelere ilişkin net bir bilgi paylaşımında bulunulmadı.

MAZOT VE GÜBRE TEMEL DESTEĞİ NE KADAR?

2025 üretim yılı için destek katsayı değeri dekarda 244 lira oldu. Temel, planlı üretim ve üretimi geliştirme destekleme tutarı, destek katsayı değeriyle destek katsayısının çarpımı sonucu elde ediliyor.

Temel destekle tüm ürünler için mazot maliyetinin yüzde 50'si ve gübre maliyetinin yüzde 25'i karşılanacak.